Драма!

В первом матче понедельника на итоговом турнире ATP состоялось российское дерби между Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым. И оно получилось просто супер – два с половиной часа отличного тенниса и драмы, которые закончились на решающем тай-брейке.

Рублев победил – 6:7(7), 6:3, 7:6(7).

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В этом матче главным вопросом было то, как пройдет борьба на задней линии – и что будет делать Рублев, чтобы ее выиграть. Потому что номинально Медведев на задней линии сильнее.

В итоге получилось, что Андрей не просто справлялся в этой борьбе, а доминировал и выиграл больше затяжных розыгрышей. В целом успех в матче ему принесли четыре ключевых элемента.

1. С форхенда Рублев был потрясающе агрессивен и просто великолепен. Он раз за разом выдавливал Даниила в левый угол и создавал себе возможность вколотить инсайд-ин – забегал под право и пробивал глубоко и мощно.

В конце матча еще идеально включился кросс справа, и Андрей в разменах по три раза клал его прямо в боковую линию, не давая Медведеву закрепиться в позиции.

В целом как только Даниил играл чуть пассивно или не глубоко, Рублев включал агрессивнейшую игру справа.

В итоге у Рублева за матч 25 виннерсов справа.

2. Слева он навылет не пробил ни разу, но бэкхенд по линии играл ключевую роль в позиционной борьбе. За счет него он выбивал Даниила и получал возможность либо войти в корт, либо пробить агрессивный форхенд.

Именно такой комбинацией он реализовал матчбол.

3. Подача Рублева тоже была прекрасна. Особенно уходящая первая, которая против Медведева в целом работает хорошо, но Андрей еще и выполнял ее так, что Даниилу из глубокой позиции на приеме было трудно что-то сделать.

В конце матча Медведев даже заранее смещался, но у него все равно редко получалось сделать с приема что-то конструктивное. В итоге на первом мяче Рублев выиграл 82% розыгрышей.

И самое впечатляющее, что на второй подаче Андрей выиграл 60%. Тут сыграло и качество вторых мячей Рублева, и то, что Медведев так к ней и приноровился. В начале матча он принимал ее, стоя в нескольких метрах за задней линией, но это ему ничего не давало. С конца первого сета он начал выходить прямо на заднюю линию, но и там у него редко получалось надавить на соперника.

В плане подаче еще было заметно, что на большинстве важных розыгрышей Рублев попадал первым мячом – и зачастую сразу получал позиционное преимущество, которое так ценно в матчах с Медведевым.

4. И на приеме Рублев тоже классно находил глубину – особенно на втором мяче. Это приводило к тому, что Медведев явно чувствовал давление – например, в последнем гейме второго сета он допустил четыре двойные ошибки, потому что шел на очень агрессивные вторые.

Хотя у Медведева в третьем сете и был отрезок, когда он выиграл на подаче 18 очков подряд, а три гейма взял за три минуты. Но в целом Рублев давил на его подачу очень хорошо.

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Решающий тай-брейк был во многом воплощением всех преимуществ Рублева. На нем они провели пять розыгрышей больше 25 ударов, и Андрей из них выиграл четыре – не проседая, даже когда Медведев по три-четыре раза нейтрализовывал размены и предпринимал попытки контратак.

Но при этом там же Рублев показал и те проблемы, которые у него возникали по ходу матча.

Например, в первой партии он упустил семь сетболов – зачастую ошибаясь в тех ударах, в которых он до этого не ошибался, или же играя слишком пассивно. Конечно, там ему не помогали и ошибки линейных, из-за которых пришлось переигрывать один практически взятый розыгрыш и один уже взятый.

Это его так выбесило, что он даже матерился в разговоре с судьей на вышке Мохаммедом Лайани: «Два очка. Два ###### очка на ###### тай-брейке. Два очка. Два очка (кидает мяч в холодильник)».

На решающем тай-брейке тоже возникла проблема пассивности – на матчболе на подаче Рублева при счете 6:5. Там Андрей сначала играл очень мягко, но все же получил возможность забить инсайд-ин – но пробил обратный кросс прямо в Даниила, и тот перехватил инициативу.

Однако после этого Рублев при счете 7:7 вколотил очередной мощный форхенд в боковую линию, выжал ошибку и заработал пятый матчбол, который уже реализовал.

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А Медведев в целом провел средний матч, но очень хорошо включался в решающие моменты – когда нужно было отыгрывать подачу на первый сет и сетболы, когда надо было отыгрывать матчболы. В эти моменты он отлично подавал и максимально цеплялся за розыгрыши, прикладывая все свои навыки к тому, чтобы нейтрализовать агрессию Рублева.

И Рублев тут тоже впечатлил, потому что, упустив кучу шансов и явно нервничая в конце, он все же нашел в себе силы и стойкость на то, чтобы реализовать все то, что приносило ему успех по ходу матча.

Отличная победа, которая значительно повышает его шансы на выход из группы. А вот Медведеву для попадания в плей-офф теперь, скорее всего, придется обыграть и Стефаноса Циципаса, и Новака Джоковича.

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane