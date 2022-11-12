Медведев и Рублев в группе смерти с вечным Джоковичем. Чего ждать от Надаля? Готовимся к итоговому турниру ATP

13 ноября в Турине стартует итоговый турнир ATP. В этом году на него не приедет лидер рейтинга Карлос Алькарас – на прошлой неделе в Париже он порвал мышцы живота (и теоретически может потерять первую строчку по итогам сезона).

Но и без него на турнире будет группа смерти – Красная, в которую попали Даниил Медведев, Андрей Рублев, Новак Джокович и Стефанос Циципас.

В Зеленой группе оказались Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим и Тэйлор Фриц.

Посмотрим, в каком состоянии все они подходят к последнему топ-старту.

(Мужчины в тексте расположены не по шансам на победу, а по группам и рейтингу. Приведенная статистика учитывает только сезон-2022).

Красная группа

Рейтинг: 3

Баланс побед и поражений: 60:22

Титулы: 2 («Мастерс» в Монте-Карло и первый в карьере травяной трофей на Мальорке)

Лучший результат на «Больших шлемах»: полуфинал Australian Open

Баланс против соперников по группе: 1:1 с Медведевым, 2:0 с Рублевым, 0:3 с Джоковичем

Сезон у Циципаса получился неоднозначным. С одной стороны, он сам не ожидал, что все будет настолько хорошо – потому что в конце прошлого года грек перенес операцию на локте и готовился, что этот год уйдет на адаптацию и поиски былой игры и формы. Но в итоге он выиграл больше всех матчей в туре и сейчас стоит на лучшей в карьере третьей строчке рейтинга.

С другой стороны, если отрешиться от операции, то есть четкое впечатление, что Циципас в этом году очень часто не дожимает. Его баланс в финалах – 2:5. И опять же, классно, что он вышел в такое количество решающих матчей, но после поражения в Стокгольме он сам сказал, что утешительные трофеи ему уже надоели. И после Australian Open все «Большие шлемы» Стефанос, по своим меркам, провалил. Причем на US Open, по собственным словам, провел один из худших матчей в карьере (как выяснилось, из-за экспериментов с ракеткой, чтобы смягчить воздействие на локоть).

Плюс, у него в этом году появилось целых три топ-соперника, которых он пока не может раскусить: Карлос Алькарас, Хольгер Руне и Борна Чорич. И проблема Джоковича только обострилась – сербу грек проиграл уже восемь матчей подряд.

При этом по игре Циципас все же становится лучше. В этом году он очевидно прибавил на приеме и в подрезке слева – двух самых слабых элементах его игры. Обратной стороной этого стало то, что во многих проигранных матчах у него на время отключаются самые сильные элементы игры – подача и форхенд. А еще иногда он принимает очень плохие решения, чего раньше за ним так часто не замечалось.

Рейтинг: 5

Баланс побед и поражений: 45:16

Титулы: 2 (Лос-Кабос и Вена)

Лучший результат на «Больших шлемах»: финал Australian Open

Баланс против соперников по группе: 1:1 с Циципасом, 0:0 с Рублевым, 0:1 с Джоковичем

Про сезон Медведева мы говорили уже достаточно много – он получился значительно хуже предыдущих трех. Пока что у Медведева нет ни одного крупного титула, на «Мастерсах» он только один раз вышел в полуфинал, а поражение в решающем матче Australian Open c 2:0 по сетам против Надаля его явно надломило (хотя он и утверждает обратное).

Была надежда на то, что Даниил выправит ситуацию в конце сезона, но после прекрасной победе в Вене он проиграл в первом же матче на «Мастерсе» в Париже. Проблема даже не в самом поражении, а в том, как он его потерпел: в игре не было целеустремленности, Медведев просто держал мяч – а это не тот теннис, который приносил ему большие успехи (хотя его и считают оборонительным игроком, на новый уровень в последние три года он вышел за счет огромного прогресса в быстрых атаках).

Вообще по сезону два главных впечатления об игре Медведева на больших турнирах можно сформулировать так: мяч слушается его хуже, чем в предыдущие сезоны (поэтому безумных по замыслу и исполнению решений стало меньше), и он проигрывает много борьбы, которую раньше неизменно выигрывал.

Конечно, Даниил в любой момент может включиться – и мы это видели в той же Вене. Но точно так же может и не включиться. Эта нестабильность – еще одна неприятная характеристика его 2022-го.

Рейтинг: 7

Баланс побед и поражений: 49:18

Титулы: 4 (Марсель, Дубай, Белград, Хихон)

Лучший результат на «Больших шлемах»: четвертьфиналы «Ролан Гаррос» и US Open

Баланс против соперников по группе: 0:2 с Циципасом, 0:0 с Медведевым, 1:0 с Джоковичем

Очень хочется, чтобы Рублев уже добился больших успехов. Просто очень хочется.

Потому что видно, как много он пашет. Видно, как его игра постепенно улучшается и становится более целостной – он потихоньку добавляет необходимые элементы (прибавляет на сетке, в обороне, в терпении) и действительно выигрывает много матчей, не показывая тот искрометный и агрессивный теннис, который сделал его топом.

Но большие турниры остаются для него пока что непокоренной вершиной. На «Больших шлемах» он в этом году так и не смог преодолеть четвертьфинал – хотя на «Ролан Гаррос» впервые взял сеты на этой стадии и проиграл Чиличу только на решающем тай-брейке. В прошлом году у него было два финала на «Мастерсах», но в этом он и на этом уровне не показал ничего особо выдающегося.

В общем Рублев уперся в потолок и пока не может его пробить. Было бы классно сделать это на итоговом.

Рейтинг: 8

Баланс побед и поражений: 37:7

Титулы: 4

Лучший результат на «Больших шлемах»: титул на «Уимблдоне»

Баланс против соперников по группе: 3:0 с Циципасом, 1:0 с Медведевым, 0:1 с Рублевым

На прошлой неделе в Париже Джокович несколько раз говорил, что сейчас его главная задача – показывать молодым соперникам, что он ничего им просто так не отдаст. Например, после выхода в четвертьфинал Новак сказал:

«Молодые ребята очень заведены и мотивированы – и 10-15 лет назад мы были на их месте. Мы знаем, каково это. И мне нужно работать больше них, мне нужно прикладывать больше усилий».

В полуфинале Новак на решающем тай-брейке прошел 24-летнего Стефаноса Циципаса, а после матча отметил:

«На этом этапе моей карьеры для меня много значит, что я могу по-прежнему себя мотивировать и верю, что могу выигрывать такие матчи. Ведь мне тоже нужно показывать, что я еще не уступаю молодым, еще могу с ними бороться и выигрывать такие упорные матчи».

На самом деле Новак не просто борется с молодыми. После того, как он оправился от психологической травмы, связанной с депортацией из Австралии, он показал, что скорее молодым нужно доказывать, что они способны бороться с ним.

В конце концов, в прошлом году серб обещал, что заставит молодежь «рвать задницу», если они хотят сместить его с вершины. Пока что у молодежи не особо получается, а нынешнее падение серба в рейтинге – это больше результат невероятного стечения обстоятельств: коронавирусных ограничений и нуля очков на «Уимблдоне».

Из-за этих обстоятельств Джокович лишился возможности заработать 10000 рейтинговых очков: по 2000 за Australian Open, «Уимблдон» и US Open, а еще по 1000 за четыре пропущенных «Мастерса» в Северной Америке. Все это не помешало ему по рейтингу отобраться на итоговый – просто потому, что с «Уимблдона» он проиграл всего один матч (финал Парижа против Руне).

И в группе – да и вообще на турнире – именно он выглядит главным фаворитом.

Зеленая группа

Рейтинг: 2

Баланс побед и поражений: 38:6

Титулы: 4

Лучший результат на «Больших шлемах»: титулы Australian Open и «Ролан Гаррос»

Баланс против соперников по группе: 1:0 с Руудом, 1:0 с Оже-Альяссимом, 1:1 с Фрицем

Первая половина сезона Надаля – это блеск и величие, даже несмотря на весеннюю травму ребра. Он добавил два «Больших шлема», а первые три с половиной месяца года прошел всего с одним поражением.

Вторая половина – это уже привычная для Рафы борьба с собственным телом. После «Ролан Гаррос» он провел всего четыре турнира, причем на «Уимблдоне» порвал мышцы живота. И после этого все время был вынужден прерываться из-за разных повреждений и болячек. В итоге вторая половина года получилась скомканной.

К тому же итоговый – это традиционно один из самых сложных отрезков сезона для Надаля, потому что игра идет в залах, где его игра чуть менее эффективна, чем на открытом воздухе, а у агрессивных соперников есть больше возможностей создать ему проблемы.

В этот раз в Турин он приедет, проведя всего один матч на крытых кортах – в Париже он проиграл в первом же для себя раунде. И после этого сказал: «Сейчас мне трудно представить, что я приеду на итоговый в достаточно хорошей форме, чтобы выиграть турнир, который я никогда не выигрывал. Там с первого же дня нужно бороться с лучшими, а для этого нужно сразу поймать ритм, адаптироваться к условиям».

Но Надаль, как и всегда, настроен на то, чтобы работать и преодолевать. И если он поймает форму, то будет опасен – тем более, что с группой ему явно очень повезло.

Рейтинг: 4

Баланс побед и поражений: 48:20

Титулы: 3 (Гштаад, Женева, Буэнос-Айрес)

Лучший результат на «Больших шлемах»: финалы «Ролан Гаррос» и US Open

Баланс против соперников по группе: 0:1 с Надалем, 1:0 с Оже-Альяссимом, 0:0 с Фрицем

Рууд в этом году был в одном матче от того, чтобы стать первой ракеткой мира – они с Карлосом Алькарасом разыгрывали первую строчку в финале US Open. И там норвежец был в одном очке от того, чтобы повести 2:1 по сетам. Но ту партию он проиграл, потом проиграл финал, а потом концовка сезона пошла блекло: на четырех индивидуальных турнирах у него четыре поражения в шести матчах.

Кроме того, при всех достоинствах Рууда у него есть проблема в матчах с равными – 6:19 по карьере против топ-10 и 2:4 в этом сезоне.

В общем, если в прошлом году Каспер стал неожиданной сенсацией итогового и вышел в полуфинал, то в этом есть ощущение, что он будет подарком для соперников.

Рейтинг: 6

Баланс побед и поражений: 56:25

Титулы: 4 (Роттердам, Флоренция, Антверпен, Базель)

Лучший результат на «Больших шлемах»: четвертьфинал Australian Open

Баланс против соперников по группе: 0:1 с Надалем, 0:1 с Руудом, 0:1 с Фрицем

Феликс в этом сезоне прорвался и мощно поработал над исправлением репутации. До начала 2022-го он проиграл восемь финалов ATP из восьми, а в этом году – выиграл четыре из пяти. Месяц перед итоговым получился особенно продуктивным: за четыре недели он выиграл три трофея и вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, где ему банально не хватило сил на матч с будущим чемпионом Руне.

Последние недели Оже-Альяссим много говорит о сосредоточенности на базовых элементах – подаче и форхенде. «Я уверен в своей работе, в дисциплине, но никогда не знаешь, когда они принесут результат. Волшебно смотреть, как это происходит, и я наслаждаюсь тем, что сейчас так играю. Мне удалось добиться стабильности. Для теннисиста это очень ценно», – рассуждал он в Париже.

Если к итоговому он подойдет отдохнувшим и сосредоточенным, а подача и форхенд будут работать так же эффективно, как на предыдущих четырех турнирах, канадец может претендовать на многое. Не зря же он лидер сезона по победам в залах и дважды за последние полтора месяца обыграл в них Алькараса.

Рейтинг: 9

Баланс побед и поражений: 43:19

Титулы: 3 (Индиан-Уэллс, Истбурн, Токио)

Лучший результат на «Больших шлемах»: четвертьфинал «Уимблдона»

Баланс против соперников по группе: 1:1 с Надалем, 0:0 с Руудом, 1:0 с Оже-Альяссимом

Как правильно заметили в комментариях Sports.ru, мышцы чужих животов – наверное, главное явление в карьере Фрица. В прошлом году он проиграл порвавшему их Джоковичу на Australian Open. В этом году – порвавшему их Надалю на «Уимблдоне». А под конец сезона попал на итоговый, потому что с него снялся порвавший мышцы живота Алькарас.

Несмотря на определенное везение с квалификацией, Фриц точно провел лучший сезон в карьере: взял три титула, включая «Мастерс» в Индиан-Уэллс, впервые вышел сначала в четвертый круг «Шлема» (Australian Open), а потом и в четвертьфинал («Уимблдон»), заметно прокачал форхенд и движение.

Для Фрица на многих турнирах самым сложным этапом становилось начало – но если он вкатывался и проходил первые круги, то потом обычно показывал хороший результат. Однако на итоговом времени вкатываться у него не будет, там сразу надо бороться с топами. А с ними у Тэйлора есть определенные проблемы: в этом году пять поражений в восьми матчах с топ-10, причем победы только над Рублевым (две) и травмированным Надалем (в Индиан-Уэллс).

С испанцем Фрицу и стартовать – уже в воскресенье.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: REUTERS/Lisa Leutner, Christian Hartmann; globallookpress.com/R ItHeizegaojing/XinHua, MARUYAMA, Kohei/AFLO; East News/Corinne Dubreuil