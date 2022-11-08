Яростная Каролин Гарсия – чемпионка итогового турнира WTA. Она «закрыла рот» и уже полгода сметает всех с корта

В этом году в женском туре было много впечатляющих взлетов и камбэков. Например, превращение Иги Швентек в доминатора и возвращение Дарьи Касаткиной в топ.

Но одной из самых мощных получилась история 29-летней Каролин Гарсия, кульминацией которой стала победа на итоговом турнире WTA. В финале француженка обыграла Арину Соболенко – 7:6 (4), 6:4.

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Еще в 2011 году Гарсия играла с Марией Шараповой на «Ролан Гаррос» и так впечатлила Энди Маррея, что он напрогнозировал ей первую строчку рейтинга. Ближе всего к воплощению прогноза британца Гарсия подобралась в 2017-м, когда выдала мощнейший отрезок в конце сезона, выиграв титулы на турнирах WTA 1000 в Пекине и Ухане и ворвавшись на четвертую строчку рейтинга.

Однако удержать этот уровень у Каролин не получилось. Результаты не сразу стали ужасными – например, в 2018-м она вышла во вторую неделю на двух «Больших шлемах» – но все это было не то. А дальше результаты становились еще скромнее, и обсуждение Каролин в основном сводилось к ее конфликтам с бывшей напарницей Кристиной Младенович и другими француженками.

Настоящий спад наступил в прошлом году, который Гарсия закончила за пределами топ-70. По ходу сезона она даже разорвала связь, за которую ее постоянно критиковали, – перестала работать с отцом, тренировавшим ее с детства. «Не думаю, что критика сотрудничества с отцом сыграла какую-то роль. Если бы для меня это было важно, то я бы уже давно перестала с ним работать. Просто последние два года мы не достигали поставленных целей», – объясняла это решение Гарсия.

Вскоре она начала работать с Бертраном Перре, который изменил ее мир. По ходу сотрудничества с отцом Каролин часто критиковали, что она играет неправильно. Например, обе подачи она аккуратно вкручивала, а не пробивала в полную силу.

С Перре Гарсия вышла на максимальные уровни агрессии – и оказалось, что именно это ей и нужно. Восстановившись после травмы стопы, она выиграла «Ролан Гаррос» в паре с Кристиной Младенович – они все же помирились, хотя в 2017-м Младенович выдала про партнершу легендарное: «Я очень независима, а ее полностью контролирует отец. Я знаю пять языков. Я окончила старшую школу, а она бросила образование».

А с начала лета Гарсия превратилась в одну из лучших теннисисток мира. Она выиграла 38 из 49 матчей и взяла титулы на всех типах кортов: в Бад-Хомбурге – на траве, в Варшаве – на грунте (там она, кстати, стала единственной в этом сезоне, кто обыграл на глине Игу Швентек), в Цинциннати – на харде, а на итоговом – в зале. На US Open она впервые в карьере вышла в полуфинал «Большого шлема».

В итоге с 79-й строчки рейтинга, которую она занимала на «Ролан Гаррос», Гарсия после победы на итоговом поднялась на четвертую.

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Перед итоговым турниром к Гарсия было очень много вопросов – достаточно того, что за неделю до старта Перре ушел из ее команды, сославшись на конфликты и испортившуюся атмосферу.

Перре, возможно, ушел, но его уроки Гарсия не забыла. Итоговый она провела, демонстрируя чудеса атакующего тенниса, справиться с которыми смогла только Ига Швентек на групповом этапе. И почти смогла Дарья Касаткина, проигравшая ей только на решающем тай-брейке.

Матч с Касаткиной вообще был показательным в плане настроя Каролин. Многое из того, что приносит ей успех, у нее не получалось. Например, она всегда стремится первой ударить посильнее и поагрессивнее – но против Дарьи у нее были отрезки, когда она вообще не могла попасть в корт.

Ставший ее фишкой прием, когда она входит в корт на полтора-два метра, тоже сбоил.

В том матче был гейм при счете 4:4 в третьем сете, когда Касаткина отыграла шесть брейк-пойнтов – в нескольких случаях Гарсия просто не принимала очень слабые вторые подачи. И после матча призналась, что не понимала, как так вообще происходит.

По ходу матча она даже отходила от принципа, который во время US Open назвала причиной своих успехов: «Нужно просто закрыть рот. И все. Когда я начинаю разговаривать, дело плохо».

Но важно то, что от своей тактики она не отказывалась и от нее не отходила – и в итоге именно взвинченная на максимум агрессия и принесла ей победу. После которой Гарсия сказала: «Это доказывает, что мой игровой стиль работает, и я должна и дальше двигаться в этом направлении».

А в полуфинале и особенно в финале с Соболенко Каролин была прекрасна. Матч с Соболенко был битвой двух неудержимых мощностей, и именно француженка в ней оказалась более стабильной в самые важные моменты. Арина проиграла титул за 10-минутный отрезок, когда дала две двойных на тай-брейке, а потом так расстроилась, что в первом гейме второго сета напуляла ошибок и отдала подачу.

И Гарсия не дала ей шансов отыграться – за весь матч только в трех геймах на подаче француженка уступала в счете и только в двух допустила Соболенко до счета 40:40. И всякий раз на напряженные ситуации реагировала одинаково – идеальной агрессивной игрой.

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На US Open Гарсия так описала свою игру: «Многие девочки играют мощно, встречают мяч рано. Я стараюсь делать все еще чуть быстрее и чуть раньше».

В этом году она показала, что способна делать это еще и стабильно. Посмотрим, удастся ли ей сохранить это в 2023-м.

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Фото: Gettyimages.ru/Tom Pennington, Elsa, Katelyn Mulcahy, Matthew Stockman, Alex Pantling