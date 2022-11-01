Отец избил дочь на теннисном корте – и это увидел миллион человек. Он уже в розыске, а к борьбе с абьюзом подключают Джоковича

Скандал в Сербии.

28 октября сербский общественный деятель Игорь Юрич выложил видео с теннисных кортов белградского клуба «Црвена Звезда». На нем взрослый мужчина избивает молодую девушку.

Сначала он несколько раз ударил ее по голове. А потом, когда она села на скамейку, стащил оттуда, повалил на землю и начал пинать ногами.

Юрич – активист и борец с домашним насилием и насилием против женщин. По этому пути он пошел после того, как в 2014 году убили его дочь.

Он утверждает, что видео ему прислал один из тренеров, работающих в клубе. По его словам, на кадрах – отец и дочь. Они приехали из Китая и уже долго живут в Сербии.

Причиной избиения стал якобы отзыв одного из тренеров, которые работают с девушкой: «Ее тренеры говорят, что это выдающийся ребенок. Но причиной жестокого поведения якобы стало то, что один из тренеров сказал, что она недостаточно старается».

Юрич уже направил заявление в правоохранительные органы, и представитель прокуратуры сказал, что мужчину ищут, но пока не могут найти. При этом Юрич говорит, что знает имя и отца, и дочери.

К сожалению, подобные истории не редкость в теннисе и спорте вообще. И зачастую всплывают они только через много лет, как, например, в случаях с Еленой Докич и Мирьяной Лючич.

Но в этот раз история сразу получила очень широкую огласку – за четыре дня видео собрало 1,1 млн просмотров в твиттере Юрича. Одной из первых на него отреагировала Дарья Абрамовиц, психолог Иги Швентек. Она увидела его в инстаграме (оттуда видео впоследствии удалили) и написала: «Будучи частью теннисного мира, мы не должны молчать, когда видим подобные ситуации. И мы должны говорить о проблеме абьюза и насилия в спорте и обычной жизни».

После постов Абрамовиц на ситуацию обратили внимание многие журналисты, а затем – и бывшие и действующие игроки. Например, видео с гневными или грустными комментариями репостнули Стэн Вавринка, мама и первый тренер Энди Маррея Джуди, Фернандо Вердаско, экс-девятая ракетка мира Хуан Монако, экс-третья ракетка мира в паре Рохан Бопанна.

Кроме того, британский журналист Майк Диксон утверждает, что департамент безопасности Международной федерации тенниса уже запустил официальное расследование.

А 21-кратная чемпионка «Больших шлемов» в паре Пэм Шрайвер пытается подключить к делу главного серба современности – Новака Джоковича. «Давайте попросим Новака помочь за кулисами. Мы все должны сообща работать, чтобы остановить насилие», – написала американка.

Летом именно с подачи Шрайвер женский тур начал работу по защите молодых теннисисток от домогательств и манипуляций тренеров. Вполне возможно, что после этой истории турам придется подумать, как защитить игроков от простого насилия.

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman; REUTERS/Pavel Mikheyev