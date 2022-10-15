У Медведева родилась дочь! Это сюрприз для всех – хотя его жена уже давно и не появлялась на трибунах

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В субботу Даниил Медведев поделился радостной новостью – они с женой Дарьей стали родителями. 14 октября у них в Ницце родилась девочка. И, судя по табличке на фотографии, ее назвали Алисой.

О беременности Дарьи Медведевой не подозревал вообще никто – несмотря на то, что последние несколько месяцев она не ездила с мужем по турнирам. Последний раз ее видели на трибунах еще в начале лета, во время травяных турниров.

Наверное, сказалось то, что Медведев последние годы вообще старательно культивировал имидж игрока, которому не нужно большое окружение. Например, на US Open его регулярно спрашивали о том, что его ложа стоит на три четверти пустой – и он отвечал, что ему легче сосредоточиться, когда в ней сидят только самые близкие.

В целом такая непубличность вписывается в то, как Медведевы выстраивают свой семейный образ. О Дарье вообще мало что известно: до 18 лет серьезно занималась теннисом, получила образование искусствоведа… В принципе все.

Еще известно, что с Даниилом они познакомились, когда им было по 12. «Сидим в кафе прямо над кортами, обедаем – моя мама, тренер, еще какие-то девочки. Вдруг слышим вой. Звук кидания ракеток, слезы. Моя мама спрашивает: «Что происходит?». А папа Вероники Кудерметовой начинает смеяться: «Медведев играет. Вы его не знаете?». Мы пошли смотреть», – рассказывала Дарья в своем чуть ли не единственном интервью, журналу Tatler в прошлом году.

Впервые на турнир с Медведевым Дарья приехала на «Уимблдоне»-2017, а поженились они в 2018-м. Даниил рассказывал, что жена очень помогла его карьере: «До того, как сделал предложение, я стоял на 65-м месте в рейтинге, а потом за десять месяцев выиграл два крупных турнира и вошел в топ-10. Мы сильно перестроили нашу жизнь, работаем друг на друга, я зарабатываю, а Даша помогает мне зарабатывать больше».

И когда в прошлом году он выиграл US Open, то подарил его именно супруге.

А теперь их семья стала чуть больше.

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Фото: instagram.com/medwed33