Казахстан провел супертурнир с Медведевым, Джоковичем и Алькарасом. За это отвечает миллиардер, вложивший в теннис $200 млн

История успеха.

В этом году турнир в Астане получился невероятным. На него приехали шесть игроков топ-10 во главе с №1 в мире Карлосом Алькарасом, а последним напрямую в сетку попал №49. Классические рассказы участников, что по составу турнир тянет на «Мастерс», в этот раз не были просто вежливостью.

Кроме Алькараса в Астану приехали Даниил Медведев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас и на момент старта турнира №10 в мире Хуберт Хуркач. А еще Новак Джокович, который, естественно, стал главной звездой турнира.

Болельщики впечатляли всю неделю. Уже на первом матче в первый день, в 12 часов утра, трибуны заполнились примерно наполовину. А вечером – процентов на 75, и было немного неожиданно наблюдать, с какой страстью стадион болел за не самого медийного и звездного Феликса Оже-Альяссима. В какой-то момент на трибунах даже кричали: «Феликс может, Феликс может все что угодно». А группа детей поддерживала канадца, буквально подпрыгивая на креслах и после каждого розыгрыша восклицая «летс гоу, Феликс».

Умильнее этого был только тоненький, робкий и очень вежливый выкрик «Андрей, давайте» на первом матче Рублева. И Андрей давал не только в матчах, но и после них стабильно по 30-40 минут раздавал автографы всем желающим.

По ходу недели атмосфера на трибунах становилась все более зажигательной. Во вторник на матч Александра Бублика пришли барабанщики (а сидевшие рядом со мной девочки параллельно с матчем смотрели на ютубе классические хиты Александра про «спорт для #######» и собак). А в четверг к ним с самого утра присоединились трубачи, которые играли не только в перерывах между геймами, но и между розыгрышами – и так раздражали Адриана Маннарино, что он якобы случайно выбил в них мяч.

Не у всех на трибунах было прямо идеальное понимание тенниса. Например, в одном из подслушанных на трибунах разговоров человек расстраивался, что Алькарас проиграл в «двух периодах». Но это даже хорошо, ведь турнир – рекламы которого в городе, по ощущениям, было больше, чем, например, юбилейного концерта Филиппа Киркорова – явно выполнял задачу по привлечению в теннис новых людей.

В выходные мест на трибунах не оставалось вообще – даже с учетом того, что билеты поступали в продажу только в день матчей. Поэтому в субботу примерно стометровая очередь в кассу стояла уже за два часа до начала полуфиналов. А те, кто не хотел долго ждать, либо заговорщицки просили помочь им найти перекупщиков, либо меланхолично спрашивали, не найдется ли лишний билетик.

По ходу недели такого не было – но Джокович оказывался ближе всех игроков к тому, чтобы собрать аншлаг. Болельщики его очень ждали и встречали плакатами.

А он их окончательно покорил тем, что после каждого матча говорил на русском и немного на казахском. И еще один раз бегал по парку в сопровождении восьми охранников.

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Как Джокович, Алькарас, Медведев, Рублев, Циципас оказались в Астане? Конкретно в этом сезоне в пользу турнира сложилось много обстоятельств.

• Отмена соревнований в Китае помогла Астане забрать категорию ATP 500 у Пекина. При этом из-за того, что в этом году не будет «Мастерса» в Шанхае, многие игроки решили не лететь на Дальний Восток, а играть поближе к Европе, где сезон и завершится.

• Российские звезды, конечно, предпочли бы играть в Петербурге и Москве, но в этом году турниры отменены.

• С Джоковичем явно подсобило то, что серб в этом году пропустил кучу турниров из-за нежелания вакцинироваться, а на «Уимблдоне» остался без очков – так что ему они были нужны для отбора на итоговый.

А еще с Джоковичем явно помогло то, что президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова серб охарактеризовал такими словами: «Я могу назвать его другом. Он как член моей семьи, дружит с моим дядей».

Утемуратов – основная фигура в теннисном буме, который сейчас переживает Казахстан. Федерацию тенниса он возглавил в августе 2007-го, когда был управляющим делами президента, одним из самых богатых людей страны и фанатом Федерера и Надаля (вообще теннисом он увлекся в 1990-х, когда ему было уже за 30).

New York Times на днях рассказала о стратегии развития тенниса Утемуратова, которая свелась к следующему:

1. Во всех 17 регионах страны построили 38 теннисных центров, в которых готовили как игроков, так и тренеров.

2. Детские занятия теннисом начали субсидировать, так что на тренировки шесть дней в неделю уходит максимум 120 долларов. Кроме того, лучшие юниоры получают гранты до 50 тысяч долларов в год.

3. В итоге количество зарегистрированных в федерации игроков за последние 15 лет выросло с 1 800 до 33 000.

4. Для выстраивания системы широко пользуются иностранным опытом. Работать в Казахстан приглашают как тренеров, так и функционеров. Например, два года назад в федерацию пришел ирландец Дэйв Майли, долгое время руководивший отделом развития игроков в Международной федерации тенниса. А с организацией турнира в Астане плотно помогает Аттила Рихтер, ранее бывший крупным чиновником в Европейской федерации тенниса.

5. Кроме того, Казахстан наладил контакты с академиями теннисных стран – например, Испании (в том числе с академией Рафаэля Надаля) – и отправляет туда лучших юниоров.

6. Количество профессиональных турниров в стране тоже постоянно растет. Кроме того, в этом году большие звезды приехали в Астану не первый раз: в 2014-м выставочный матч провели Надаль и Жо-Вильфред Тсонга, а в 2019-м Надаль вернулся и сыграл с Джоковичем.

7. И наконец, чтобы сразу активизировать народную любовь к теннису, Утемуратов посчитал необходимым быстро предоставить сильных профессионалов. Ждать несколько поколений, по его мнению, было слишком долго, так что их решили приглашать из других стран.

Кроме систематического подхода, конечно, очень важна и личная страсть Утемуратова к теннису. В кулуарных разговорах на турнире в Астане не раз звучала мысль, что если теннис ему разонравится, то вся система рухнет.

Хотя бы потому, что выстроена она почти исключительно на его деньги – за последние 15 лет он вложил в федерацию примерно 200 млн долларов. А значительная часть спонсоров того же турнира в Астане – это компании, так или иначе связанные с Утемуратовым. Даже отель Ritz-Carlton, в котором разметили игроков (и который они чуть ли не в первую очередь нахваливали, отвечая на вопросы о впечатлениях об Астане), принадлежит группе «Верный Капитал», которая, в свою очередь, принадлежит Утемуратову.

Однако пока никаких признаков охлаждения к теннису, конечно, не наблюдается. Наоборот, Утемуратов очень активно вовлечен во все казахстанские успехи: постоянно поддерживает контакт с первой ракеткой страны Александром Бубликом (тот говорит, что слушает его советы практически во всем, кроме тактики) и приехал на финальные стадии «Уимблдона», чтобы поддержать Елену Рыбакину. В итоге он был одним из первых, кого она обняла после победы.

После финала в Астане он был одним из шести официальных лиц, которые вышли на корт, чтобы провести церемонию награждения. И только его трибуны встретили не вежливыми хлопками, а чем-то вроде одобрительного гула.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; REUTERS/Mike Segar, Pavel Mikheyev