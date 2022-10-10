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Казахстан провел супертурнир с Медведевым, Джоковичем и Алькарасом. За это отвечает миллиардер, вложивший в теннис $200 млн

Александр Бублик Александр Бублик
Новак Джокович Новак Джокович
ATP ATP
Стефанос Циципас Стефанос Циципас
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Даниил Медведев Даниил Медведев
Astana Open 2022 Astana Open 2022
Андрей Рублев Андрей Рублев
Теннис Теннис

История успеха.

В этом году турнир в Астане получился невероятным. На него приехали шесть игроков топ-10 во главе с №1 в мире Карлосом Алькарасом, а последним напрямую в сетку попал №49. Классические рассказы участников, что по составу турнир тянет на «Мастерс», в этот раз не были просто вежливостью.

Кроме Алькараса в Астану приехали Даниил Медведев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас и на момент старта турнира №10 в мире Хуберт Хуркач. А еще Новак Джокович, который, естественно, стал главной звездой турнира.

Болельщики впечатляли всю неделю. Уже на первом матче в первый день, в 12 часов утра, трибуны заполнились примерно наполовину. А вечером – процентов на 75, и было немного неожиданно наблюдать, с какой страстью стадион болел за не самого медийного и звездного Феликса Оже-Альяссима. В какой-то момент на трибунах даже кричали: «Феликс может, Феликс может все что угодно». А группа детей поддерживала канадца, буквально подпрыгивая на креслах и после каждого розыгрыша восклицая «летс гоу, Феликс».

Умильнее этого был только тоненький, робкий и очень вежливый выкрик «Андрей, давайте» на первом матче Рублева. И Андрей давал не только в матчах, но и после них стабильно по 30-40 минут раздавал автографы всем желающим.

По ходу недели атмосфера на трибунах становилась все более зажигательной. Во вторник на матч Александра Бублика пришли барабанщики (а сидевшие рядом со мной девочки параллельно с матчем смотрели на ютубе классические хиты Александра про «спорт для #######» и собак). А в четверг к ним с самого утра присоединились трубачи, которые играли не только в перерывах между геймами, но и между розыгрышами – и так раздражали Адриана Маннарино, что он якобы случайно выбил в них мяч.

Не у всех на трибунах было прямо идеальное понимание тенниса. Например, в одном из подслушанных на трибунах разговоров человек расстраивался, что Алькарас проиграл в «двух периодах». Но это даже хорошо, ведь турнир – рекламы которого в городе, по ощущениям, было больше, чем, например, юбилейного концерта Филиппа Киркорова – явно выполнял задачу по привлечению в теннис новых людей.

В выходные мест на трибунах не оставалось вообще – даже с учетом того, что билеты поступали в продажу только в день матчей. Поэтому в субботу примерно стометровая очередь в кассу стояла уже за два часа до начала полуфиналов. А те, кто не хотел долго ждать, либо заговорщицки просили помочь им найти перекупщиков, либо меланхолично спрашивали, не найдется ли лишний билетик.

По ходу недели такого не было – но Джокович оказывался ближе всех игроков к тому, чтобы собрать аншлаг. Болельщики его очень ждали и встречали плакатами.

А он их окончательно покорил тем, что после каждого матча говорил на русском и немного на казахском. И еще один раз бегал по парку в сопровождении восьми охранников.

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Как Джокович, Алькарас, Медведев, Рублев, Циципас оказались в Астане? Конкретно в этом сезоне в пользу турнира сложилось много обстоятельств.

• Отмена соревнований в Китае помогла Астане забрать категорию ATP 500 у Пекина. При этом из-за того, что в этом году не будет «Мастерса» в Шанхае, многие игроки решили не лететь на Дальний Восток, а играть поближе к Европе, где сезон и завершится.

• Российские звезды, конечно, предпочли бы играть в Петербурге и Москве, но в этом году турниры отменены.

• С Джоковичем явно подсобило то, что серб в этом году пропустил кучу турниров из-за нежелания вакцинироваться, а на «Уимблдоне» остался без очков – так что ему они были нужны для отбора на итоговый.

А еще с Джоковичем явно помогло то, что президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова серб охарактеризовал такими словами: «Я могу назвать его другом. Он как член моей семьи, дружит с моим дядей».

Утемуратов – основная фигура в теннисном буме, который сейчас переживает Казахстан. Федерацию тенниса он возглавил в августе 2007-го, когда был управляющим делами президента, одним из самых богатых людей страны и фанатом Федерера и Надаля (вообще теннисом он увлекся в 1990-х, когда ему было уже за 30).

New York Times на днях рассказала о стратегии развития тенниса Утемуратова, которая свелась к следующему:

1. Во всех 17 регионах страны построили 38 теннисных центров, в которых готовили как игроков, так и тренеров.

2. Детские занятия теннисом начали субсидировать, так что на тренировки шесть дней в неделю уходит максимум 120 долларов. Кроме того, лучшие юниоры получают гранты до 50 тысяч долларов в год.

3. В итоге количество зарегистрированных в федерации игроков за последние 15 лет выросло с 1 800 до 33 000.

4. Для выстраивания системы широко пользуются иностранным опытом. Работать в Казахстан приглашают как тренеров, так и функционеров. Например, два года назад в федерацию пришел ирландец Дэйв Майли, долгое время руководивший отделом развития игроков в Международной федерации тенниса. А с организацией турнира в Астане плотно помогает Аттила Рихтер, ранее бывший крупным чиновником в Европейской федерации тенниса.

5. Кроме того, Казахстан наладил контакты с академиями теннисных стран – например, Испании (в том числе с академией Рафаэля Надаля) – и отправляет туда лучших юниоров.

6. Количество профессиональных турниров в стране тоже постоянно растет. Кроме того, в этом году большие звезды приехали в Астану не первый раз: в 2014-м выставочный матч провели Надаль и Жо-Вильфред Тсонга, а в 2019-м Надаль вернулся и сыграл с Джоковичем.

7. И наконец, чтобы сразу активизировать народную любовь к теннису, Утемуратов посчитал необходимым быстро предоставить сильных профессионалов. Ждать несколько поколений, по его мнению, было слишком долго, так что их решили приглашать из других стран.

Кроме систематического подхода, конечно, очень важна и личная страсть Утемуратова к теннису. В кулуарных разговорах на турнире в Астане не раз звучала мысль, что если теннис ему разонравится, то вся система рухнет.

Хотя бы потому, что выстроена она почти исключительно на его деньги – за последние 15 лет он вложил в федерацию примерно 200 млн долларов. А значительная часть спонсоров того же турнира в Астане – это компании, так или иначе связанные с Утемуратовым. Даже отель Ritz-Carlton, в котором разметили игроков (и который они чуть ли не в первую очередь нахваливали, отвечая на вопросы о впечатлениях об Астане), принадлежит группе «Верный Капитал», которая, в свою очередь, принадлежит Утемуратову.

Однако пока никаких признаков охлаждения к теннису, конечно, не наблюдается. Наоборот, Утемуратов очень активно вовлечен во все казахстанские успехи: постоянно поддерживает контакт с первой ракеткой страны Александром Бубликом (тот говорит, что слушает его советы практически во всем, кроме тактики) и приехал на финальные стадии «Уимблдона», чтобы поддержать Елену Рыбакину. В итоге он был одним из первых, кого она обняла после победы.

После финала в Астане он был одним из шести официальных лиц, которые вышли на корт, чтобы провести церемонию награждения. И только его трибуны встретили не вежливыми хлопками, а чем-то вроде одобрительного гула.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; REUTERS/Mike Segar, Pavel Mikheyev

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