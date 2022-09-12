Федерер, Надаль и Джокович против Алькараса – кто быстрее ворвался в большие чемпионы?

Карлос Алькарас, в 19 лет и 4 месяца выигравший US Open и ставший первой ракеткой мира, большинством теннисных болельщиков и журналистов воспринимается как человек, способный повторить или даже преодолеть достижения Большой тройки – Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федерера.

За последние 20 лет это троица переписала почти все рекорды мужского тенниса. Федерер побил рекорд по количеству «Больших шлемов» (до него он составлял 14, а Роджер дошел до 20), который потом побил Надаль (22). Федерер установил рекорд по неделям на первой строчке рейтинга (310), который потом побил Джокович (373). И так далее.

Понятно, что Алькарасу до всех этих рекордов еще очень-очень далеко, но сравнить темп его прорыва с величайшими интересно.

Федереру 19 лет и 4 месяца было в декабре 2000-го, Надалю – в октябре 2005-го, а Джоковичу – в сентябре 2006-го. И вот какие у них были результаты.

Федерер первый «Большой шлем» выиграл в 21, а первой ракеткой мира стал в 22. Джокович первый «Шлем» взял в 20, а рейтинг возглавил в 24. Надаль стал №1 в рейтинге в 22 года, после пятой победы на турнире «Большого шлема».

Так что начало пути у Карлоса очень-очень многообещающее. Теперь главное – без травм.

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Фото: Gettyimages.ru/Al Bello, Elsa, Jamie Squire, Nigel Marple / Stringer, Mark Lyons / Stringer