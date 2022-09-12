Алькарас спешит к величию. Он самый молодой №1 в истории и вошел в топ-10 юных чемпионов «Большого шлема»

Парню всего 19.

Когда в феврале 2020-го 16-летний Карлос Алькарас на турнире Рио дебютировал на уровне ATP и за три часа вышел во второй круг, было понятно, что это большой талант.

Когда в июле-2021 он выиграл первый титул ATP, стало понятно, что трофеев у него будет много.

Когда в сентябре-2021 на US Open он обыграл №3 в мире Стефаноса Циципаса, в принципе уже консенсусом было то, что перед нами будущий лидер рейтинга и многократный чемпион «Больших шлемов».

Евгений Кафельников, например, написал, что Алькарас будет №1 в течение максимум трех лет. И большинство соглашалось, что ему нужно еще пару лет, чтобы начать реализацию потенциала.

Но Алькарас спешит.

• В 19 лет и 4 месяца он стал самым молодым №1 рейтинга в истории. До него рекорд принадлежал Ллейтону Хьюитту, который поднялся на вершину в 20 лет 8 месяцев и 28 дней.

20-летний Хьюитт после победы на US Open-2001

• После победы на US Open Алькарас – самый молодой чемпион «Большого шлема» после Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос»-2005. Тот взял титул в 19 лет и 2 дня.

• На US Open он самый молодой чемпион после Пита Сампраса в 1990-м. Американец взял титул в 19 лет и 28 дней.

• В целом он входит в топ-10 самых молодых чемпионов ТБШ в истории.

19-летний Пит Сампрас на первом победном US Open в 1990-м

• В апреле Карлос взял титул на «Мастерсе» в Майами. В истории было только два чемпиона «Мастерсов» моложе: Майкл Чанг (Торонто-1990) и Рафаэль Надаль (Монте-Карло-2005).

• При этом Алькарас – самый молодой чемпион Майами, претендующего на звание пятого «Большого шлема». И самый молодой чемпион «Мастерса» в Мадриде, который он взял в мае.

• В столице Испании он обыграл Надаля, Новака Джоковича и Александра Зверева и стал самым молодым игроком после образования ATP в 1990-м, по ходу одного турнира прошедшим трех игроков топ-5.

• И в истории тура был только один игрок, взявший два «Мастерса» быстрее Алькараса. Конечно, Надаль.

Надаль на первом победном «Ролан Гаррос» в 2005-м

• В феврале Карлос выиграл турнир ATP 500 в Рио – став самым молодым чемпионом соревнований такого уровня (правда, отсчет ведется всего с 2009 года).

И в этом году Алькарас лидер тура во всем:

• выигранные матчи – 51;

• победы над топ-10 – девять;

• титулы – пять;

• финалы – семь;

• очки – 6460;

• призовые – 7,4 млн долларов.

Настолько мощного молодого таланта в мужском теннисе не было со времен Надаля. Который в итоге стал, возможно, величайшим игроком в истории. Карлосу до этого, конечно, еще очень далеко. Но начало выдающееся.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Jamie Squire, Rick Stewart, Clive Mason, Elsa