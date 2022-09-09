Хачанов борется с Руудом за финал US Open. Онлайн

Привет! В пятницу Карен Хачанов поборется с Каспером Руудом за полуфинал US Open. Карен впервые так далеко прошел на «Большом шлеме», а Каспер в этом году уже играл в финале «Ролан Гаррос».

Не попав на «Уимблдон», Хачанов провел плотный тренировочный сбор – и сейчас, по собственным словам, наблюдает его результаты. На US Open в его выступлении особенно выделяются три вещи.

1. Стабильность в атаке, которой ему так не хватало в последние годы – и особенно на быстрых покрытиях, где его форхенд из-за технических особенностей в большей мере подвержен поломкам.

А с бэкхенда он вообще играет прекрасно, и этот удар будет особенно важен в матче с Руудом – ведь норвежца нужно продавливать как раз через бэкхенд, а для этого необходимы плотные и стабильные кроссы слева.

2. Очень классная игра в обороне. Возможно, так хорошо Хачанов не защищался никогда. Из тяжелых позиций он находит глубокие ответы. И это будет очень важно для попыток нейтрализации пушечного форхенда Рууда.

3. Психологическая устойчивость. Она вообще стала откровением. За последние пару лет мы привыкли, что Хачанов способен на шикарный теннис и временами его показывает – но при этом ломается в самые ответственные моменты. Однако на US Open он выиграл два пятисетовика подряд, очень убедительно проводя как раз концовки, когда решается все.

С Руудом они играли один раз – на «Мастерсе» в Риме в 2020-м. Каспер победил, и это вообще был турнир, с которого начался его взлет. Сейчас норвежец претендует на то, чтобы стать первой ракеткой мира .