За что не любят Серену Уильямс? Мышцы, поведение, победы, кожа и пол

Собрали причины.

Серена Уильмс – икона, легенда и, вполне возможно, величайшая теннисистка в истории. Мало кто в спорте выигрывал так много и так долго, как она. Уильямс – самая высокооплачиваемая спортсменка в истории. У нее миллионы болельщиков по всему миру – включая, по ощущениям, примерно 95% действующих теннисисток.

При этом Серена – такой человек, к которому редко относятся нейтрально. Ее либо любят, либо ненавидят. А ненавидят (зачастую несправедливо) ее многие.

За что?

«Она на стероидах»

Физически Серена очень мощная, и она такая мускулистая, что многие не верят в естественность происхождения этих мышц.

Ситуацию усугубляют довольно сложные отношения Серены с антидопинговой системой. Например, в начале 2000-х она вместе с сестрой Винус и Дженнифер Каприати выступала против внесоревновательных проверок в межсезонье. А в 2011-м приняла допинг-контролера за грабителя, заперлась от него в специально оборудованной комнате и так и не сдала пробу (причем пропуск ей тогда не засчитали).

Кроме того, когда в 2018-м выяснилось, что ее чаще всех проверяют на допинг, она заявила, что это дискриминация. Хотя на самом деле для повышенной внимательности были и другие основания. Да и цифры на самом деле она трактовала не совсем правильно.

При этом ей неоднократно давали терапевтические исключения на запрещенные препараты – например, по ходу «Ролан Гаррос»-2015, победу на котором она назвала главным достижением в карьере. В результате, например, стендапер и комментатор UFC Джо Роган в своем подкасте, который слушают десятки миллионов человек, заявил, что Серена наверняка принимает и стероиды.

При этом никаких железных доказательств у сторонников стероидной теории нет. А их самый распространенный аргумент – просто указывать на ее мышцы (и иногда сравнивать фотки Серены и Роджера Федерера). Но если смотреть на мускулы, то обвинять в употреблении можно практически любую теннисистку – потому что фотографии с раздутыми руками есть у всех.

Например, по ходу US Open на реддите задались вопросом, естественные ли мышцы у Людмилы Самсоновой. Лучший ответ: «Самсонова – это полностью компьютерная графика».

Есть еще частный случай возмущения физикой Серены, которые можно выразить так: «Это ж мужик». Например, все помнят печально известную шутку Шамиля Тарпищева, который потом так хотел доказать, что она не оскорбительна, что даже заказал лингвистическую экспертизу (это всегда признак хорошего юмора).

Но вообще у Серены есть железный контраргумент – она родила ребенка. Ничего более женского не существует.

«Она гопница»

На корте Серена очень эмоциональна, и иногда ее переклинивает. Классические примеры: US Open-2009, где она грозилась засунуть судье мяч в глотку, и US Open-2018, где с ней случилась эпическая истерика.

При этом она очень не любит признавать свою вину. Например, в 2009-м у нее ушло несколько дней и три попытки на то, чтобы просто извиниться перед судьей. Сразу после матча она не видела в этом смысла:

– Как вы думаете, судья заслуживает извинений?

– Извинений?

– От вас.

– От меня?

– За крики и то, что вы сказали.

– А сколько игроков кричат на судей? Я думаю, если посмотреть… Не знаю. Столько людей кричат на судей, иногда такое случается. Игроки, спортсмены выходят из себя. Не знаю, сколько раз это случалось.

Потом она выпустила заявление для болельщиков: «Вчера все могли по-настоящему увидеть, как страстно я отношусь к своей работе. Сейчас, когда у меня было время собраться, я понимаю, что хотя я и не согласна с несправедливым решением, в пылу битвы я позволила страсти и эмоциям взять над собой верх. В результате я плохо справилась с ситуацией».

После этого Серену оштрафовали на $10 500 – на 500 долларов за сломанную ракетку и на 10к (максимально допустимая сумма) за угрозы судье. И тогда она выпустила еще одно заявление, в котором все же извинилась. А потом еще повторила извинения на пресс-конференции после парного финала, в котором они с Винус выиграли титул: «Я точно считаю, что извинения были необходимы. Просто мне казалось, что предыдущее заявление тоже было извинениями».

О том, что решение судьи на самом деле не было несправедливым (судя по повтору, Серена действительно зашагнула на подаче), она не говорила.

Кроме того, она тогда не первый раз угрожала кому-то на корте. На «Ролан Гаррос» того же года она поругалась с Марией-Хосе Мартинес-Санчес, потому что испанка якобы не признала, что мяч ее задел перед тем, как улетел в аут. И Серена сказала ей: «Ты мне за это ответишь в раздевалке. Ты меня не знаешь». А потом заявила судье: «Пусть к сетке лучше больше не выходит».

А фразу про то, что «ты меня не знаешь», Серена якобы повторила и на US Open.

И еще Серену (особенно сейчас, когда все стали чувствительнее к теме ментального здоровья) критикуют за довольно злые подколы. Классический пример: когда в 2009-м она на «Уимблдоне» выиграла второй «Шлем» в сезоне, ее спросили о том, что первой в рейтинге при этом стоит Динара Сафина. Серена ответила: «Динара отлично поработала, чтобы быть №1. Она выиграла Рим… И Мадрид». И после этого раскатисто расхохоталась.

При этом фанаты Серены обожают этот момент и многие другие эпизоды, когда Серена напоминала людям, кто тут на самом деле королева. А вот многие нефанаты в целом считают, что для большой чемпионки Серена слишком часто ведет себя не по-чемпионски.

А еще она очень злопамятная – той же Мартинес-Санчес она припомнила случай с попаданием мяча спустя 10 лет. И так же долго не забывала обман Жюстин Энен.

Расизм и сексизм

Когда мы говорим о гневливости Серены, нужно учитывать, что против нее играют и стереотипы – в частности так называемый angry black woman, когда любые негативные эмоции темнокожих женщин автоматически воспринимают как агрессию.

Да и вообще скажем прямо: многие не любят Серену за то, что она темнокожая, и многие за то, что она женщина. И многие за то, что она темнокожая женщина.

Кроме того, Серена – особенно на позднем этапе карьеры – довольно много говорит о социальной справедливости, проблемах расизма и сексизма. А после рождения дочери еще и о проблемах материнства.

И многих это раздражает, потому что, спортсмены якобы должны заниматься спортом и говорить только о том, в чем они понимают. В английском языке такое отношение обозначают фразой shut up and dribble – «заткнись и гоняй мяч». И такое отношение сейчас тоже считают проявлением расизма и/или сексизма.

С другой стороны, Серена довольно часто использует тему социального неравенства как инструмент защиты от справедливой критики. Например, в истории с тем же US Open-2018, когда пыталась доказать, что ее наказали не за нарушения правил, а за то, что она женщина и мать.

«Ее игра – тупое долбилово»

Серена вывела силовой теннис на новый уровень, и у нее, вероятно, лучшая подача в истории, поэтому многие считают, что в ее игре нет ничего, кроме мощи. Это очень ограниченный взгляд.

Даже если говорить о подаче, то Серена берет не за счет скорости, а за счет комбинации скорости, точности и разнообразия.

И игра Серены, конечно, строится на силовых атаках, но это не значит, что она просто закрывает глаза и бьет посильнее. Она как никто умеет эти атаки готовить. Например, за счет вращения и коротких углов раскрывать корт. Посмотрите, как, например, она это делала в финале «Уимблдона»-2012 против волшебницы Агнешки Радванской.

В том матче она вообще демонстрировала такое разнообразие вращений, ударов и тактик, что не уступала в этом, возможно, самой творческой теннисистке поколения. И при этом у Серены вдобавок к ним есть мощь и подача.

Интересно и то, что один из лучших периодов карьеры Серена провела уже после 30, когда начала работать с Патриком Муратоглу. И в этот период она сменила ракетку, чтобы играть чуть менее мощно, но более надежно и разнообразно. И за счет этого доминировала так, как до этого не доминировала никогда.

Она слишком сильно доминировала

Это больше относится как раз к позднему периоду, когда Серена выигрывала примерно половину всех турниров, в которых участвовала. В итоге ее доминирование многим просто приелось.

Против Серены играло и то, что у нее нет соперниц сопоставимого уровня. Особенно сильно это бьет по ней (и всему женскому туру) на фоне ATP, где параллельно с ней одновременно играет Большая тройка и творит исторические соперничества.

И отдельный пункт для антипатии к Серене – это то, как она 15 лет стабильно унижала самую популярную теннисистку эпохи, Марию Шарапову. Эти 2:20 в личных встречах миллионы фанатов Шараповой, наверное, не простят ей никогда.

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Фото: globallookpress.com/Shen Hong/ZUMAPRESS.com; Gettyimages.ru/Hannah Peters, Julian Finney, Cameron Spencer; REUTERS/USA Today Sports