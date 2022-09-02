Надаль рассек себе нос ракеткой, ужасно стартовал, но выжил во втором круге US Open

Тяжелый четверг.

Фабио Фоньини – неприятный соперник для Рафаэля Надаля. Итальянец очень быстрый, умеет рано встречать мяч и отлично играет с бэкхенда. Это позволяет ему нейтрализовать многие сильные стороны Надаля.

Поэтому он обыгрывал Рафу четыре раза – трижды на грунте и один раз на US Open. В 2015-м он стал первым игроком, который на «Большом шлеме» ушел с 0:2 по сетам против Надаля. Его достижение только в 2021-м повторил Стефанос Циципас.

Но в этот раз во втором круге US Open главной угрозой для Надаля стал не Фоньини, а он сам. Справиться было тяжело, но он справился – 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.

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В четвертом сете Рафа сам себе нанес травму. Он тянулся за мячом, отбил его, но потом направил ракетку вниз – она ударилась об корт и отскочила ему в лицо.

Удар получился таким, что после него Надаль сразу отбросил ракетку и пошел прилечь. Обод прилетел в нос и рассек переносицу (кровь шла не из носа, и снаружи носа), так что испанцу пришлось взять медицинский перерыв. Опасение вызывало еще и то, что удар пришелся в область не только носа, но и глаз. Однако обошлось.

После перерыва он проиграл шесть из следующих семи очков и чуть не упустил брейк. Но в итоге спас два брейк-пойнта и до конца матча не отдал ни гейма.

А в интервью на корте объяснил, что сначала было больно и кружилась голова, но в целом все в порядке. И пошутил: «Я так делал клюшкой для гольфа, но не теннисной ракеткой».

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Концовка матча для Надаля была болезненной физически, а вот начало – наверное, душевно. Он очень, очень, очень, очень редко играет так плохо, как играл в первых двух сетах. И на послематчевой пресс-конференции пошутил, что заслужил удар в нос за то, как слабо стартовал.

Он уступал 2:6, 2:4, настучав 24 невынужденных ошибки при всего шести ударах навылет. То есть практически любая попытка играть агрессивно заканчивалась тем, что он либо бил в сетку, либо в аут – причем ауты были огромными.

Кроме того, у него совсем не работала подача, и был отрезок, когда Фоньини сделал пять брейков подряд.

В итоге в середине второго сета Рафа немного изменил тактику – стал играть с более сильным вращением, посылать мяч повыше над сеткой. После матча он объяснил, что таким образом пытался прочувствовать ритм. Но какое-то время это приводило к тому, что Фоньини стало легче атаковать – и он захватывал инициативу.

Однако в концовке второго сета итальянец умудрился заиграть еще хуже, чем Надаль. Он отдал преимущество практически исключительно собственными ошибками. В том сете статистика у обоих была удручающей: 6 виннерсов и 23 невынужденных у Фоньини и три виннерса при 16 невынужденных у Надаля.

Рафа честно признал, как ему помог подарок Фабио: «Мне повезло, что во втором сете Фабио допустил несколько ошибок, мне удалось его выиграть. И потом ситуация немного нормализовалась».

И ситуация действительно нормализовалась. В третьем и четвертом сетах Надаль играл уже хорошо, а временами даже блестяще.

«Теперь у меня есть еще одна возможность. Я еще жив после такого матча, и для меня это очень важно», – подвел итог четверга Надаль. Теперь он встретится с Ришаром Гаске, у которого в личке ведет 17:0.

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