Воу, Циципас влетел №94 на старте US Open: проиграл 11 геймов подряд, жаловался на локоть и безумно много ошибался

Что это было?

Последние годы US Open все время причиняет Стефаносу Циципасу боль. В 2020-м грек в третьем круге проиграл Борне Чоричу, упустив 6 матчболов.

В прошлом году он оказался в центре надуманного скандала из-за туалетных перерывов и в третьем круге на решающем тай-брейке проиграл Карлосу Алькарасу.

В этом году Циципас приехал в Нью-Йорке в хорошей форме после финала «Мастерса» в Цинциннати – и в первом же матче проиграл 94-й ракетке мира Даниэлю Элахи Галану.

И это было ооооооочень странно – 0:6, 1:6, 6:3, 5:7.

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Циципас начал с того, что проиграл 11 геймов подряд.

Галан вообще почти весь матч провел потрясающе, но первый час был особенно жарким. Все удары колумбийца летели глубоко и очень-очень сильно, он практически не ошибался и диктовал при первой же возможности, заколачивая форхенд за форхендом.

В итоге в первом сете он проиграл всего семь очков и стал всего третьим человеком, повесившим Циципасу баранку на уровне ATP. Влился в компанию великих – Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

Но как бы хорош ни был Галан, Циципас в начале матча играл просто отвратительно. В первых двух сетах, которые длились всего 13 геймов, он допустил 27 невынужденных ошибок, забив 9 виннерсов.

Еще больше удивляло то, что греку вообще ничего не давали два его главных оружия – подача и форхенд. Он выигрывал меньше половины очков на первом мяче, а в розыгрышах либо сразу же ошибался справа, либо не мог довести атаку до конца.

Возможно, причиной была травма. С конца второго сета и до четвертого Циципас вызывал физио, чтобы тот массировал локоть – на котором грек перенес операцию в межсезонье.

Тревоги добавляло то, что он жаловался команде, что «вообще не чувствует» удары. А владеющие греческим болельщики расслышали, как он говорил, что «все это проходил».

Кроме того, комментатор Eurosport рассказал, что на разминке грек подвернул ногу. И он обращал внимание, что в первых двух сетах Стефанос не загружает голеностоп, когда пробивает справа.

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Несмотря на все проблемы, Циципас в третьем сете заиграл. У него пошла первая подача, в игре появилась привычная эффективная агрессия. Вдобавок к этому Галан начал чуть больше ошибаться.

В итоге грек взял третий сет и вел с брейком в четвертом, к тому же постоянно давя на соперника в геймах на его подаче. Но второй брейк Галан не отдал, а в концовке четвертого сета вернулись проблемы.

В последних трех геймах на своей подаче (при счете 4:3, 4:5 и 5:6) Циципас, по моим подсчетам, допустил 14 невынужденных ошибок, из которых 12 пришлись на форхенд. А Галан на задней линии снова стал прекрасен, держал глубину и плотность разменов.

Галан отыгрывает брейк-пойнт при счете 5:5 в четвертом сете. Циципас отлично пробил с форхенда, но колумбиец ответил глубоко, осложнил продолжение атаки – и Циципас сорвал удар.

Циципасу могла бы помочь первая подача, но в этих трех геймах она проходила почти исключительно в тех моментах, когда ему было нужно отыгрывать матчболы. Тогда же появлялась хоть какая-то хлесткость и стабильность с форхенда. В итоге Стефанос отыграл восемь матч-пойнтов.

Но на девятом послал форхенд в аут – это была его 56-я невынужденная ошибка за вечер. После матча Циципас ничего не говорил про травмы, но заявил, что на корте на фоне блиставшего Галана чувствовал себя «как любитель».

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В целом этот матч вписывается в картину того, как Циципас проводит сезон. Есть ощущение, что после появления проблем с локтем в последней трети прошлого года его базовый уровень упал. Если раньше он почти всегда играл минимум на 7-8 из 10, то теперь – опускается чуть ли не до 5 из 10.

Конечно, у него бывают моменты блестящей игры – как, например, в Цинциннати. Но еще у него непривычно много моментов довольно паршивой игры – как на «Ролан Гаррос», в Монреале и теперь на US Open.

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Поражение Циципаса – далеко не единственная сенсация первого игрового дня US Open.

Седьмая ракетка мира и чемпионка Торонто Симона Халеп проиграла чемпионке юниорского «Уимблдона»-2019 Дарье Снигур. Украинка впервые в карьере одержала победу уровня основного тура.

№12 в мире Тэйлор Фриц проиграл 303-й ракетке мира Брэндону Холту – 24-летнему сыну двукратной чемпионки «Больших шлемов» Трэйси Остин. Для Холта, который на US Open получил wild card в квалификацию, это первая победа над игроком топ-100.

А еще Дарья Касаткина через два дня после титула в Гранби проиграла №88 Хэрриет Дарт – 6:7, 6:1, 3:6. В первом сете она упустила две подачи на партию и два сетбола на тай-брейке, а в третьем – дважды вела с брейком.

А после второго сета ее стошнило – вероятно, из-за жары.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney; REUTERS/Jerry Lai-USA TODAY Sports