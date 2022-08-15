Розыгрыш года в финале Монреаля выиграл Каррено-Буста. А потом взял главный титул в карьере

Как он это сделал?

«Мастерс» в Монреале стал очередным воплощением хаотичности эпохи после Надаля, Джоковича и Федерера, которая уже вовсю царит в ATP-туре, но еще не добралась до «Больших шлемов».

Первые три сеяных (Медведев, Алькарас и Циципас) вылетели в первом же матче. Какое-то время главным претендентом на титул был Кириос, еще год назад игравший на полставки. Уже к 1/4 в нижней половине сетки не осталось игроков, которые не то что выигрывали «Мастерсы», а хотя бы доходили до финала на таком уровне.

Чемпионом из этого хаоса вышел 31-летний Пабло Каррено-Буста, который до начала турнира даже не входил в топ-20. При этом, конечно, все помнят, что испанец в свое время был 10-й ракеткой мира, дважды играл в полуфинале US Open и почти ровно год назад победил Джоковича и Медведева на пути к бронзовой медали Олимпиады.

За счет титула в Монреале Пабло обогатил мем «Ник Кириос ничего не понимает в теннисе», ведь однажды австралиец сказал, что «если бы не грунт, он был даже в топ-50 не попал». В реальности ПКБ всех главных успехов добился на харде, и теперь у него есть хардовый «Мастерс» – которого, кстати, нет у Кириоса.

В финале Каррено-Буста обыграл Хуберта Хуркача – 3:6, 6:3, 6:3. Испанец постепенно нашел инструменты для того, чтобы чуть притупить подачу поляка, а еще уверенно пользовался отрезками, когда тот внезапно переставал попадать с форхенда (такие были и во втором, и в третьем сетах).

При этом сам ПКБ показывал свой максимум: отлично подавал, плотно атаковал с форхенда при первой же возможности (вопреки стереотипам, когда Каррено-Буста играет хорошо, он очень агрессивен) и невероятно тащил. Как, например, в этом розыгрыше, который многие по праву назвали розыгрышем года.

Сначала невероятную свечку в самую линию выполнил Хуркач, но Пабло нашел еще более невероятный ответ, а потом с каждым ударом уровень восторга от этого размена только повышался.

После матча ПКБ так описал творившееся безумие: «Я не знаю, как так вышло. Просто пытался попасть в корт (улыбается). Когда он кинул свечу, я знал, что она попадет в линию. Так что постарался как можно быстрее добежать и снова отбить в корт.

Мне немного повезло, что я сам попал в линию, и он не смог легко забить. И после этого был невероятный размен. Это всего лишь одно очко, но оно придало мне очень-очень много уверенности в себе».

Да и вообще шикарных моментов в этом финале было достаточно.

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Фото: globallookpress.com/Paul Chiasson, Andrew Soong