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В теннисе судьи следят, чтобы игроки ходили в туалет, когда берут туалетный перерыв. Да, все настолько нелепо

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В четверг на «Мастерсе» в Монреале произошел сюрреалистичный диалог между седьмой ракеткой мира Каспером Руудом и судьей на вышке Фергюсом Мерфи.

Норвежец проиграл первый сет и после него взял туалетный перерыв. А по возвращении получил предупреждение за неспортивное поведение – потому что во время перерыва только переоделся, но не сходил в туалет.

Судья: Ты должен и в туалет сходить. Такие правила.

КР: А если мне нужно поменять нижнее белье, что мне делать? На корте переодеваться?

Судья: Нет-нет, но это называется «туалетный перерыв». Если ты говоришь, что идешь в туалет, то ты можешь переодеться, но обязан и в туалет сходить.

КР: Я не говорил, что я иду в туалет, я сказать, что иду переодеться.

Судья: Я понимаю, но это называется «туалетный перерыв». И если ты не идешь в туалет, я должен вынести предупреждение.

КР: И за это предупреждение мне еще будет штраф 3000 долларов?

Судья: Я понятия не имею.

Примечательно, что игроку недостаточно сказать, что он сходил в уборную. На все перерывы с теннисистами отправляют судью – который следит, чтобы они не общались с тренером, не ломали ракетки и вообще не нарушали правила.

А еще, судя по всему, они слушают под дверью туалета. По крайней мере, в прошлом году в Лион Янник Синнер получил предупреждение по той же схеме, что и Рууд, потому что арбитр не услышал, как он смывает. Итальянец утверждал, что на самом деле сходил в туалет и «сделал пи-пи», но, возможно, забыл смыть, – не помогло.

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Кстати, в прошлом году именно на канадском «Мастерсе» началась истерия по поводу затяжных туалетных перерывов Стефаноса Циципаса. Она достигла апогея на US Open, и в итоге ATP даже регламентировала продолжительность походов в туалет.

Теперь на туалетный перерыв дается пять минут: три на поход в уборную и еще две дополнительно, если игрок переодевается. Однако не учитывается время на дорогу до раздевалке.

Поэтому перерыв Рууда занял чуть больше 10 минут. Именно столько в прошлом году брал Циципас. И, кстати, тоже ходил переодеваться.

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Фото: Gettyimages.ru/Minas Panagiotakis

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