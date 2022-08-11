Ох, Медведев сразу проиграл в Монреале – не нашел ответ на подачу Кириоса и много ошибался. И может потерять №1 уже 22 августа

Грустно.

Ник Кириос серьезно взялся за теннис, и это приносит потрясающие результаты: пять полуфиналов на последних шести турнирах, финал «Уимблдона», титул в Вашингтоне (первый с 2019-го), впервые с 2018-го за сезон одержано 25 побед.

Но из-за того, что на «Уимблдоне» не было очков, Кириос засел низко в рейтинге, и в Монреале уже во втором круге вышел на прошлогоднего чемпиона и первого сеяного Даниила Медведева.

В итоге он третий раз в четырех матчах обыграл россиянина – 6:7, 6:4, 6:2. Это его вторая в карьере победа над первой ракеткой мира и 14-я победа в 15 последних матчах.

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Главной проблемой Медведева стало то, что он не мог справиться с подачей и первым ударом Кириоса.

Ник весь матч стремился сразу с подачи идти к сетке, чтобы использовать то, как глубоко Медведев стоит на приеме. Работало это шикарно – Даниил так и не смог поймать прием так, чтобы стабильно создавать с него трудности.

За весь матч у Медведева было всего два брейк-пойнта, созданных в середине третьего сета. Один из них Кириос отыграл эйсом, а второй – потрясающим ударом с лета в боковую линию.

Это было еще одной проблемой Даниила. Даже когда у него проходил плотный и сочный прием, Кириос примерно в половине случаев находил на него замечательный ответ.

И вызывает удивление то, что за весь матч Медведев ни разу не попробовал поменять позицию на приеме, чтобы хотя бы удивить соперника. Ведь серв-энд-воллей проблемы Даниилу создает всегда, но лучше всего он с ними справляется, когда периодически атакует подачу, а не ждет ее в пяти метрах за задней линией.

А другой большой проблемой Медведева стали ошибки. Отыграв два сетбола в первой партии и воспользовавшись ужасным тай-брейком Кириоса, Даниил сразу же впустил его обратно в матч – проиграл свою подачу, допустив три невынужденных ошибки в гейме.

Еще одно очко Кириос выиграл суперской обводкой.

И после этого Даниил еще дважды проиграл свою подачу по похожей схеме – на каждый классный удар Кириоса дарил две-три ошибки. Например, при счете 2:2 в третьем сете он впустил Ника в гейм двойной при счете 40:30, а потом подарил второй брейк-пойнт ударом в сетку после не самого классного приема.

И в итоге Кириос реализовал его еще одной шикарной обводкой.

Потом Даниил еще раз проиграл подачу – сначала подарил три брейк-пойнта тремя ошибками, потом два отыграл, но на третьем пробил в сетку после довольно плохого дропшота Ника.

Да, за ним пришлось чуть тянуться, но обычно Медведев такое попадает.

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В итоге Медведев впервые за 14 хардовых турниров проиграл уже в первом же матче. Последний раз с ним такое случилось в марте-2021 в Роттердаме.

А потеря 1000 очков за прошлогодний титул в Канаде приведет к тому, что уже на следующей неделе Медведев может лишиться первой строчки рейтинга. Это случится, если он в Цинциннати не дойдет до полуфинала, а Рафаэль Надаль выиграет титул.

Тогда испанец станет №1 уже 22 августа.

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Фото: REUTERS/Eric Bolte; globallookpress.com/Paul Chiasson; eastnews.ru/Minas Panagiotakis