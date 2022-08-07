Медведев выиграл первый титул в сезоне! Он в отличной форме перед самым продуктивным отрезком года

Чемпион Лос-Кабос.

Даниил Медведев пережил засуху. После US Open-2021, где он выиграл первый турнир «Большого шлема», Медведев проиграл пять финалов подряд – в том числе три в этом сезоне. Он был одним из всего четырех игроков топ-20, которые еще не выиграли титул в этом сезоне.

Все изменилось в Лос-Кабос, где в финале Даниил обыграл Кэмерона Норри – 7:5, 6:0.

Британец в последние полтора года закрепился как один из самых стабильных и побеждающих игроков в туре. Достаточно сказать, что с мая-2021 он вышел в 10 финалов. А его комбинация крученого форхенда, (некрасивого, но эффективного) плоского бэкхенда и феноменального умения вообще не ошибаться привела его в топ-10.

Но в финале в Лос-Кабос Медведев нейтрализовал британца по двум направлениям. С одной стороны, он выключил главное умение Норри – не ошибаться. Потому что Даниил сам стал такой стеной, что Кэмерону просто приходилось играть агрессивнее, чем ему привычно – а это приводило к браку.

С другой стороны, в атаке Даниил тоже был прекрасен. Особенно выделялся его бэкхенд по линии, с которого он раз за разом находил красивые виннерсы.

В итоге – убедительная победа. Если не считать небольшого спада в конце первого сета, когда Медведев не подал на партию, допустив в конце гейма три ошибки. Но потом он сразу же вернул себе преимущество и не отпускал его уже до конца матча.

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Последняя треть теннисного года – всегда самый продуктивный период для Даниила. В двух из трех предыдущих сезонов он был лидером по очкам, заработанным на этом отрезке, и сейчас ему тоже предстоит защищать больше всех.

Но Медведев уже говорил – он думает не о защите очков, а о том, как выиграть новые титулы. И сейчас он явно снова готов это делать. Лос-Кабос был проверкой перед более важными турнирами. Как сказал сам Даниил:

«Я приехал, чтобы понять, на каком я уровне. Я не играл с травяного сезона, прошло примерно полтора месяца с моего прошлого турнира. После такого всегда нелегко. […] Я уже знаю, что я в идеальной форме перед предстоящими турнирами».

На следующей неделе Медведев защищает титул на «Мастерсе» в Канаде, и ему предстоит очень тяжелый старт – уже в первом матче на него может выйти Ник Кириос, который сейчас показывает самый сосредоточенный теннис в карьере.

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Фото: Gettyimages.ru/Manuel Velasquez; REUTERS/Carlos Perez Gallardo