Алькарас проиграл второй финал за 2 недели. Но так, как он, взлетали только великие

В Умаге уступил Синнеру.

Карлосу Алькарасу всего 19 лет, но сейчас он лидер сезона по выигранным матчам (42, делит первое место со Стефаносом Циципасом, который провел на пять турниров больше) и титулам (4, делит первое место с Рафаэлем Надалем). И он был в сете от того, чтобы стать единоличным лидером.

Но в финале в Умаге испанец уступил десятой ракетке мира Яннику Синнеру – 7:6, 1:6, 1:6.

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Этот матч четко разделился на два отрезка – до второго гейма второго сета и после.

На первом этапе у Алькараса было небольшое, но очевидное преимущество по игре. Перевес ему обеспечивали, с одной стороны, тяжесть его ударов (чуть превосходящая удары Синнера), а с другой – феноменальная способность обороняться на грунте.

Например, сетбол он реализовал вот таким чудом. Синнер идеально подал, идеально нанес первый удар – но все равно проиграл очко.

В целом тай-брейк был логичным исходом первого сета. Алькарас и Синнер играли в похожий силовой теннис, но испанец в нем чуть превосходил итальянца.

Во втором гейме второго сета у Карлоса было шесть брейк-пойнтов – но он не смог получить преимущество. В каких-то случаях Синнер четко подавал или качественно атаковал, но еще минимум дважды испанец банально срывал прием второй подачи.

И после упущенных шансов на брейк его игра страшно посыпалась. Если обычно в его игре яростные удары навылет чередуются с ошибками в пропорции где-то пять к одному, то во втором и третьем сетах против Синнера этот баланс стал где-то два к трем.

У Карлоса все равно были шансы – он сразу мог отыграть брейк во втором сете, потом мог повести в начале третьего. Но цепкость Янника и ошибки не давали эти шансы реализовать. Ошибки даже в большей степени, чем цепкость итальянца. Например, четвертый гейм второго сета Алькарас закончил серией из форхендов в сетку в ситуациях, когда пробить в нее было сложнее, чем в корт.

А Синнер второй и третий сеты провел очень качественно. Он отлично подавал, был агрессивен, уничтожал вторую подачу соперника. Но ключевую роль сыграло то, что он просто не делал глупостей и не позволял себе слишком много ошибаться.

И иногда разбавлял стабильность красотами.

В итоге Янник стал первым игроком в этом сезоне, отыгравшимся у Алькараса с 0:1 по сетам. Кроме того, он одержал первую в карьере победу над соперником из топ-5 (после 13 поражений) и впервые выиграл титул не на харде.

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Алькарас проиграл второй финал за две недели. Причем оба были молодежными – в Гамбурге он уступил ровеснику Лоренцо Музетти, а теперь Синнеру, который на год старше. (Интересно еще, что оба финала Карлос проиграл итальянцам. Вообще у него в этом году семь поражений, четыре из которых нанесли представители Италии).

Несмотря на эти поражения, Карлос продолжает исторический взлет. За последние 52 недели он:

• стал самым молодым чемпионом турнира ATP с 2008 года – как раз в прошлом году в Умаге.

• на US Open стал самым молодым игроком на второй неделе «Большого шлема» с 1992-го, когда Андрей Медведев дошел до этой стадии на «Ролан Гаррос».

• а потом вообще стал самым молодым четвертьфиналистом в истории US Open.

• в апреле после победы в Майами он стал третьим в списке самых молодых чемпионов «Мастерсов» – после Майкла Чанга (Торонто-1990) и Рафаэля Надаля (Монте-Карло-2005).

• в мае в Мадриде взял второй «Мастерс», обыграв по пути Надаль, Новака Джоковича и Александра Зверева. Он стал самым молодым игроком после образования ATP в 1990-м, по ходу одного турнира обыгравшим трех игроков топ-5.

• на «Ролан Гаррос» вышел в четвертьфинал и стал самым молодым теннисистом, дошедшим до двух четвертьфиналов ТБШ, после Андрея Медведева, который сделал это в 1993-м на «Ролан Гаррос» и US Open.

В итоге благодаря потрясающим результатам на протяжении всего сезона (не забываем, лидер сезона по победам и титулам при всего 11 проведенных турнирах) с понедельника Алькарас – четвертая ракетка мира.

В истории ATP было всего пять игроков, которые дебютировали в топ-4, будучи моложе Карлоса (19 лет и 2 месяца). Это:

• Матс Виландер (19 лет и один месяц);

• Рафаэль Надаль (19 лет и 3 дня);

• Борис Беккер (18 лет и 4 месяца);

• Бьорн Борг (18 лет, 3 месяца и 24 дня);

• Андре Агасси (18 лет, 3 месяца и 2 дня).

Все они в итоге стали многократным чемпионами «Больших шлемов» (меньше всех в этой компании выиграл Беккер – шесть) и первыми ракетками мира.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Jurica Galoic/Pixsell/MB Media