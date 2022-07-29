Теннис идеален для договорняков. А расследуют их бывшие полицейские, которые ловят игроков на лжи и пытаются забирать телефоны

Газета Financial Times через историю аргентинца Николаса Кикера рассказала о борьбе с договорными матчами в теннисе. Этот материал выделяется тем, что автору удалось пообщаться с детективом, которая занимается расследованиями договорняков, и показать этот процесс.

Теннис – идеальный спорт для организации договорных матчей. И он срастается с криминалом

В этой информации нет ничего нового, но она не перестает быть менее важной. В год проходят десятки тысяч матчей – и они никогда не прекращаются. Поэтому следить за всеми невозможно.

Кроме того, поскольку теннис – индивидуальный спорт, для слива достаточно всего одного игрока. И доказать слив очень трудно, поскольку стороннему наблюдателю может быть непросто отличить его от обычной неудачной игры в тяжелый день. И главное – доказать, что это был именно слив, а не просто неудачная игра.

Способствует проведению договорняков и система счета, из-за которой появляется очень много событий – и все они влияют на коэффициенты, и на все можно ставить в режиме онлайн. В результате юрист Адам Льюис, в 2018-м работавший в комиссии по борьбе с договорняками в теннисе, сказал, что для ставок спорт лучше «придумать невозможно».

В последние годы тема договорных матчей вышла на первый план, появилось много расследований в медиа, полиция в Бельгии и Испании проводила рейды и накрывала целые синдикаты из игроков и преступников, занимавшихся договорняками.

Слияние тенниса с криминалом – вообще серьезная проблема. В Бельгии полиция обнаружила группу, которая подкупила сотни игроков минимум в шести странах. И Financial Times приводит цитату одного детектива, который борется с договорняками: «Есть небольшой процент игроков, с которыми говоришь и думаешь: «Тебя теннис вообще не волнует. Ты уже практически преступник».

В целом считается, что причин распространения договорных матчей в теннисе две:

1. На низших уровнях спорта заработать сливом матча намного проще, чем честной игрой. И суммы будут намного больше.

Сейчас начинаются попытки с этим бороться. На турнирах ITF повышают призовые, а также ищут способы добиться бесплатного проживания игроков и снизить расходы на переезды. В теории это снизит привлекательность договорняков, потому что у игроков будет оставаться больше денег.

2. Продажа данных с матчей, которая позволила делать ставки в режиме реального времени на любой профессиональный турнир. Сейчас правами на эти данные владеет компания Sportradar.

В 2018-м независимая комиссия, созданная по инициативе теннисного руководства, пришла к выводу, что продажу данных с мелких турниров стоит прекратить, потому что потенциальный вред для игроков превышает финансовую выгоду. Но представители Международной федерации тенниса считают, что в случае отказа от контракта просто найдется частная компания, которая сама будет собирать и продавать данные вообще без разбора. И тогда станет только хуже.

Кроме того, часть прибыли с данных идет на уже описанные меры по повышению доходов теннисистов.

Папа-тренер и мама-учительница оплачивали карьеру Кикера – и матч он сдал, чтобы расплатиться с кредиторами и бывшей женой

В целом сдававшие матчи игроки обычно делятся на два типа: люди в возрасте, которые не смогли пробиться в топ и уже отчаялись это сделать, и «молодые и наивные, продавшие матч на пути к вершине». А вообще молодые игроки, испытывающие финансовые трудности в начале карьеры, – самая уязвимая группа.

Одним из молодых и наивных был Николас Кикер, которого в 2018-м дисквалифицировали на шесть лет. Он сдал матч в 2015-м.

Кикер родился в аргентинской семье среднего класса. У него три сестры. Его отец Рикардо – теннисный тренер, который быстро заметил его талант и характер. «Николас – воин от природы», – рассказывал Рикардо. В итоге к 14 годам Николас тренировался по шесть часов в день, а в школу ходил вечером.

Первые этапы карьеры Кикера оплачивала его семья. Для этого отец брал дополнительные тренерские смены и работал по 12 часов в день. Его мама, работавшая учительницей экономики, тоже увеличивала нагрузку, чтобы помогать сыну. Кроме того, родители трижды перезаложили дом.

На турниры Кикер ездил на машине или находил самые дешевые варианты – вроде 36-часового переезда на рейсовом автобусе в Бразилию для выступления на «Фьючерсе». Ракетки он покупал подержанные, а чтобы не платить стрингеру, научился сам перетягивать струны и возил с собой по турнирам специальный аппарат. Правда, для этого приходилось брать меньше остальных вещей.

При этом в 2012-м, когда Кикеру было всего 19, у них с женой Флоренцией родился ребенок. В тот момент Николас столкнулся с повышенным стрессом и начал ходить к психологу. Она посоветовала ему смотреть на теннис как на профессию, которая должна кормить его молодую семью.

В том же году Кикер, стоявший в рейтинге примерно 900-м, познакомился с бывшим игроком топ-100 Хуаном Пабло Бжезицким, который пригласил его тренироваться в свою академию. За следующие несколько лет Николас улучшил игру, освоился в туре и поднялся в топ-200.

Но чтобы продвигаться дальше, нужно было путешествовать все дальше – в первую очередь в Европу и США. А для этого требовались деньги. Родители Кикера помогали как могли, но средств все равно не хватало.

В 2015-м на Кикера вышел человек, представившийся спонсором. Изначально он предлагал оплатить расходы теннисиста на тренировки и поездки, но постепенно в процессе общения предложил сдать матч на «Челленджере» в итальянском Тоди. Кикер отказался.

8 сентября «спонсор» снова вышел на связь и предложил за 15 тысяч долларов сдать матч против Джованни Лапентти на «Челленджере» в колумбийском городе Барранкилья. От Кикера требовалось выиграть первый сет, а потом проиграть оставшиеся два. В феврале он уже уступил Лапентти, и, по мнению организатора, это должно было снять с него подозрения.

После этого, по словам Кикера, у него как будто на одном плече сидел ангел, и на другом – дьявол. Ангел убеждал играть честно, а дьявол перечислял все проблемы, которые помогли бы решить деньги: расплатиться с долгами, перечислить что-то жене (с которой Николас к тому моменту уже расстался). К тому же до этого Николас вышел в финал на двух «Челленджерах» подряд, у него накопилась усталость, и он и так не хотел играть с Лапентти.

В итоге за полчаса до выхода на матч аргентинец согласился.

До матча Кикер считался фаворитом – коэффициент на его победу составлял 1.53, то есть вероятность его выигрыша считали равной примерно 65%. Но когда он вел 5:2 в первом сете, на его поражение пошел поток ставок, и это изменило коэффициенты. «Он явно выигрывал, но вероятность его победы теперь оценивалась ниже, чем в начале матча. Единственным логичным объяснением могла бы быть травма», – объяснил аналитик Иэн Доруард.

В итоге на матч поставили почти 850 тысяч долларов – почти в четыре раза больше, чем на любой другой матч на той неделе. Это само по себе подозрительно.

Игра Кикера подозрения только усилила. С середины второго сета он начал сливать – и нервно поглядывать на судью. Но Лапентти на его фоне тоже развалился. Поэтому, чтобы обеспечить запросы клиента, в третьем сете Кикеру пришлось подать две двойные подряд, а потом сорвать четыре приема. Лапентти потом рассказал, что был физически вымотан и поверить не мог, что Кикер еще не выиграл.

Концовка третьего сета была настолько нелепой, что видео разлетелось по соцсетям. Родные звонили Николасу, чтобы узнать, что с ним произошло. А букмекеры сообщили антикоррупционному теннисному агентству TIU о своих подозрениях. В итоге TIU передало дело детективу Ди Бэйн.

Расследование началось с жалобы другого аргентинца и тянулось почти три года. За это время Кикер вошел в топ-100

Бэйн больше 40 лет занимается расследованиями. Она работала в британской полиции, и через нее прошли несколько дел о договорных матчах в крикете. И борьбой с коррупцией в теннисе она занимается больше 10 лет.

В августе 2015-го она получила письмо от 265-й ракетки мира Марко Трунжеллити. Аргентинец рассказал, что с ним связался мужчина и пригласил на встречу, обещав спонсорскую поддержку. Но на встрече он предложил заняться договорняками. По его словам, с одного матча можно было заработать больше 100 тысяч долларов.

Чтобы убедить Трунжеллити, мужчина показал ему список, в котором якобы значились восемь игроков, уже согласившихся на сотрудничество. Одним из них был Кикер – по словам мужчины, к тому моменту он уже сдал для него матч на «Челленджере» в итальянском городе Падуя. «Конечно, он попросил меня молчать, но я не могу, потому что мне все это отвратительно», – написал Трунжеллити, которого многие после этого начали называть «стукачом».

Бэйн связалась с аргентинцем и провела несколько разговоров. Вместе с данными от букмекеров они помогли примерно обрисовать схему работы синдиката.

Лицо организации – тот мужчина, который притворялся спонсором и выходил на связь с игроками. В статье его имя не называется, но сообщается, что оно известно Интерполу. Теннисным властям он не особо интересен, потому что он не профессиональный теннисист и не тренер.

В организацию входит бывший теннисист, который пользовался доверием в теннисных кругах Буэнос-Айреса и помогал убедить игроков пойти на контакт. А вообще организация была связана с местным колледжем.

Связь с игроками осуществлялась через телеграм (перед договорным матчем организаторы звонили с заказом, и иногда лицо синдиката приходило на трибуны, чтобы проследить за исполнением). А чтобы делать ставки, использовали случайных людей – это помогало избежать обнаружения.

Если все проходило по плану, после матча игрокам вручали конверт с наличкой. Утверждается, что это был первый раз, когда Бэйн удалось напрямую связать ставящих на матчи с организаторами договорняков, а организаторов – с игроками.

Но даже с учетом всей вскрывшейся информации Бэйн требовалось больше доказательств. И тут случился тот самый матч между Кикером и Лапентти. Бэйн сразу завела расследование и уведомила теннисиста – ему в итоге пришлось сообщить об этом родителям и тренеру. После этого она полетела на турнир в Буэнос-Айресе.

В этих соревнованиях участвовали четыре из восьми людей в списке Трунжеллити – включая Кикера. Бэйн опросила их всех и начала искать нестыковки. Вскоре они нашлись. Кикер сказал ей, что никаких матчей не сдавал и организаторов не знает. Он только признал, что принял запрос в фейсбуке, но в итоге общаться с человеком не стал. Однако Федерико Кория (в июне 2018-го дисквалифицированный как раз за то, что не сообщил о предложении сдать матч в 2015-м) рассказал, что они с Кикером обсуждали, как получили от организатора одно и то же сообщение.

Кикер отказался предоставлять детективу свой телефон, а во время следующей встречи, через несколько дней, выяснилось, что его у него украли, угрожая пистолетом, – он даже предоставил заявление, поданное в полицию (с телефоном Кории, кстати, тоже случилась внезапная беда – когда он отдал его детективу, он оказался сброшенным до заводских настроек). И от дальнейших разговоров аргентинец отказался.

Но беседы с другими игроками только подтвердили, что он на самом деле был в контакте с организатором договорняков. Этого хватило, чтобы вцепиться в него серьезно.

Расследование в итоге затянулось почти на три года. Кикера признали виновным в организации двух договорных матчей в мае 2018-го (при этом он сам признал вину только в одном) и отказе от сотрудничества с расследованием, а дисквалифицировали – в июне. За это время он успел дебютировать на турнирах ATP и «Больших шлемах», выиграть «Челленджер», сыграть в третьем круге Australian Open и попасть в топ-100.

Аргентинец получил шесть лет дисквалификации, три из которых – условно. Позже срок сократили еще на четыре месяца за участие в съемках образовательного видео о вреде договорных матчей.

В теннисе вообще принято довольно мягко наказывать за единичные случаи участия в договорняках – особенно, если игрок проявляет раскаяние. Утверждается, что в этом проявляется понимание: молодые люди могут допускать ошибки и заслуживают второй шанс. Но в более серьезных обстоятельствах возможны долгосрочные и даже пожизненные дисквалификации.

Несмотря на это, многие не возвращаются даже после относительно коротких отстранений – потому что их время проходит, и зачастую им не хватает ресурсов или мотивации для того, чтобы тренироваться и поддерживать форму в период дисквалификации.

Кикер – исключение. Почти три года он продолжал работать над собой, и в начале 2021-го вернулся в тур и даже получил wild card на турнир ATP в Кордове. 16 августа ему исполнится 30, он обитает в районе топ-200, но по-прежнему мечтает войти в топ-30.

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Со времен этого расследования структура борьбы с коррупцией в теннисе изменилась. На смену TIU (совместно созданного всеми руководящими организациями) пришлое новое агентство – ITIA. Юридически оно полностью независимо от ATP, WTA и ITF и в отличие от TIU может самостоятельно выдвигать обвинения игрокам, а не просто рекомендовать что-то трибуналу Международной федерации тенниса. Для спорта это в целом уникальная структура.

Кроме того, в особо вопиющих случаях ITIA выходит на связь с полицией и пытается добиться тюремного заключения.

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Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Martin Keep; East News/SEBASTIEN BOZON / AFP, Paul CROCK / AFP; instagram.com/nicolaskicker; linkedin.com; globallookpress.com/Carlos Palma/ZUMAPRESS.com, Fabio Leoni via imago-images.de