Что делать теннисисту, выронившему ракетку? Можно ударить рукой? Или головой?

Или превратить теннис в футбол?

Про Роджера Федерера ходит много легенд. Например, некоторые считают, что он не любит вешать соперникам баранки – из джентльменских соображений и нежелания унижать.

Конечно, это глупость. За карьеру Федерер почти 100 раз выигрывал сет со счетом 6:0. Он вешал баранки в том числе Джоковичу, Надалю, Маррею и Агасси. Делал это во втором круге в Базеле и в финале US Open-2004, где обыграл Ллейтона Хьюитта со счетом 6:0, 7:6, 6:0.

Две баранки за матч Федерер вешал четыре раза – тогда в Нью-Йорке Хьюитту, Гастону Гаудио на итоговом-2005, Мише Звереву в Галле-2013, а еще Хуану Мартину дель Потро на Australian Open-2009.

По легенде, перед встречей с аргентинцем Роджер узнал, что скоро впервые станет отцом. Это его так вдохновило, что он разгромил шестую ракетку мира 6:3, 6:0, 6:0. И по ходу матча шалил. Например, забил мяч головой.

Поскольку очко отдали Федереру, бытует мнение, что ему засчитали удар головой. На самом деле это, конечно, не так. Роджер бил головой только потому, что дель Потро нанес предыдущий удар после второго отскока. И когда швейцарец клал мяч в пустой корт, судья уже объявлял счет.

Теннисист проигрывает розыгрыш, если касается мяча чем угодно, кроме ракетки – даже если это краешек футболки или кончики волос. Кроме того, ракетка в момент удара обязательно должна находиться в руке.

Поэтому, например, Диего Шварцман в этом чудесном розыгрыше с Гаэлем Монфисом спокойно положил мяч французу в ладошку, когда тот ракетку потерял.

И комментатор, повосхищавшись, добавил: «На всякий случай проясню – это запрещено».

Поэтому же футбольный розыгрыш между Бенуа Пэром и Жо-Вильфредом Тсонга тоже ничего не решал после того, как Бенуа потерял ракетку.

И, например, сокрушительный виннерс Фернандо Вердаско со скоростью 61 км/ч стал возможен именно из-за того, что Григор Димитров выронил ракетку и не мог отбить мяч.

Из-за этого правила так эффективны удары в корпус, когда соперник находится у сетки. Даже если ему удастся извернуться так, что мяч от тела отскочит в корт, очко уже будет проиграно. Поэтому в паре, где игроки у сетки оказываются часто и стоят к ней довольно близко, такой прием практикуется регулярно.

Но, конечно, нужно, чтобы судья заметил касание. В 2009-м на «Ролан Гаррос» Серена Уильямс играла с Марией-Хосе Мартинес-Санчес и попала испанке в руку – от которой мяч отскочил в корт. Судья на вышке касания не увидела, а Мартинес-Санчес утверждала, что ничего не почувствовала и подумала, что ударила ракеткой. Так что Серена очко проиграла.

Этот случай ее так зацепил, что девять лет спустя перед парным матчем на «Ролан Гаррос», в котором она снова столкнулась с Мартинес-Санчес, американка обратилась к судье: «Если мяч попадет в меня или в соперницу, очко заканчивается? Можете до нее это донести? Потому что я один раз в нее ударила, она продолжила играть, и я проиграла очко».

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