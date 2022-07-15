Шарапова стала мамой! Сына назвали Теодор

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На «Уимблдоне» всем было так интересно, не связано ли отсутствие Марии Шараповой на празднике в честь 100-летия Центрального корта с недопуском россиян, что турниру пришлось объясняться.

Во Всеанглийском клубе заявили, что среди чемпионов приглашение получили те, кто уже находился на «Уимблдоне» в качестве гостя. Также организаторы приглашали тех, кому было близко добраться до Лондона.

Но в пятницу стало понятно, что Шараповой 3 июля, когда проходила церемония, точно было не до того.

Экс-первая ракетка мира в инстаграме выложила первое фото ребенком. У них с Александром Джилксом родился сын, которого пара назвала Теодором.

Судя по подписи, мальчик родился 1 июля. Мария назвала его «самым прекрасным, сложным и приятным подарком, который только могла просить наша маленькая семья».

Еще до фото Шарапова делала намеки – например, за пять дней до него сменила биографию на слово «мама».

Да и вообще беременность Марии прошла не очень публично. Например, она только рассказывала, что не носит специальную одежду – потому что у нее все свое оверсайз. А на вопрос о том, нервничает ли жених, пошутила, что он рад, а она нервничает по поводу его комбинации носков и сандалий.

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Фото: instagram.com/mariasharapova