Елена Рыбакина из Москвы – финалистка «Уимблдона» без россиян. Она расцвела в Казахстане и, видимо, отказалась от российского паспорта

Национальный вопрос.

В начале 2020-го Елена Рыбакина была готова к мощнейшему прорыву – на первых пяти турнирах сезона она вышла в четыре финала. Но потом грянула пандемия, которая явно сбила ее с пути.

Весной 2021-го было ощущение, что Рыбакина снова нашла себя. Тогда на «Ролан Гаррос» она в двух сетах остановила Серену Уильямс и впервые в карьере вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Но в более крупные или стабильные результаты это не переросло.

И вот на «Уимблдоне» Рыбакина заявила о себе по-настоящему, выйдя в финал.

По ходу турнира активнее всего обсуждались три темы, касающиеся Рыбакиной. Во-первых, ее невероятная непоколебимость и сдержанность. Она практически не реагирует ни на ошибки, ни на успехи. А выход в финал «Уимблдона» отпраздновала улыбкой и сжатым кулаком. Все.

Во-вторых, всех впечатляет ее мощь. Особенно смешно было, когда в эфире Eurosport двукратный финалист «Ролан Гаррос» Алекс Корретха рассказывал о том, как брал у Елены интервью и чувствовал себя крошечным.

184-сантиметровая Рыбакина – это идеальное воплощение легкой мощи. Сама Елена говорила о физических данных: «Я никогда ни с кем себя не сравниваю. Просто знаю, что у меня есть такой дар. Я высокая и играю очень быстро. Это не требует усилий. Я не работаю над этим в спортзале или типа того. Это мое оружие, и я просто стараюсь по максимуму его использовать».

У нее простая и плавная техника, которая позволяет вроде бы без какого-либо напряжения разгонять мяч до невероятных скоростей. Это касается как ударов с задней линии, так и подачи, которая регулярно летит в районе 190 км/ч. На подаче Рыбакина, кстати, берет не только скоростью, но и направлением в комбинации с разнообразием (особенно на втором мяче).

В итоге в полуфинале она спокойно задавливала чемпионку-2019 Симону Халеп, которая как никто умеет впитывать мощь и контратаковать. Но у Рыбакиной этой мощи оказалось так много, что даже румынка не справилась.

«Не знаю, как описать сегодняшний уровень игры, но он был очень хорошим. Обычно из-за нервов я не так стабильна, но сегодня я была психологически подготовлена и показала максимум. Получился потрясающий матч», – описывала свой теннис Елена после матча.

Она действительно сыграла на удивление ровно – плохим был только один гейм, когда она ошибками отдала брейк во втором сете. Но после этого она его сразу же вернула.

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Но главная тема для разговоров о Рыбакиной – национальный вопрос.

В этом году на «Уимблдон» не допустили игроков из России и Беларуси. А Рыбакина выступает за Казахстан – хотя родилась и выросла в Москве. Гражданство она сменила всего четыре года назад. Поэтому многие журналисты и болельщики после ее выхода в финал в соцсетях писали про иронию такого поворота.

Но тут важно отметить две вещи. Как топ-теннисистка Рыбакина сформировалась именно в Казахстане – за счет ресурсов, которые там смогли направить на ее развитие. Это не случай боксера Артура Бетербиева, который всю карьеру дрался за Россию, а теперь срочно взял канадский паспорт, чтобы продолжать выступления.

На вопрос, принадлежность к какой стране она больше ощущает, Елена по ходу «Уимблдона» ответила: «Я родилась в России, но выступаю за Казахстан. Уже проделала большой путь – выступала на Олимпиаде, в Кубке Федерации.

В Казахстане мне очень помогли. Я чувствую огромную поддержку людей, и мне кажется, что мои результаты помогают спорту в Казахстане. Там в меня поверили и сделали все возможное, чтобы я могла играть и прогрессировать. Мне предоставили все условия для тренировок. Конечно, это мне очень помогло».

Кроме того, у Рыбакиной, скорее всего, уже даже нет российского паспорта – потому что законы Казахстана не предусматривают двойное гражданство. Например, Александр Бублик в апреле после новости об уимблдонском бане рассказывал:

«У меня больше нет российского паспорта, потому что двойное гражданство запрещено. У меня нет никаких связей с Федерацией тенниса России».

Вряд ли у Рыбакиной был какой-то другой путь.

И можно долго спорить о правильности уимблдонского решения, но считать результаты Рыбакиной опосредованным триумфом российского спорта или ударом по британским организаторам совершенно абсурдно.

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Фото: REUTERS/Toby Melville, Paul Childs