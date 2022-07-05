Джокович – титан! Пересобрал себя в туалете, ушел с 0:2 по сетам и выиграл 26-й подряд матч на «Уимблдоне»

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Новак Джокович уже почти пять лет не проигрывает на «Уимблдоне». На его счету 26 побед подряд – только у Пита Сампраса (31), Роджера Федерера (40) и Бьорна Борга (41) на этом турнире были серии длиннее.

Из этих 26 матчей только три были пятисетовыми: полуфинал-2018 против Надаля, финал-2019 против Федерера (где Новак отыграл два матчбола) и вот теперь четвертьфинал-2022 против Янника Синнера.

Джокович отыгрался у 20-летнего итальянца с 0:2 по партиям – 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2. Серб в очередной раз продемонстрировал феноменальную способность пересобирать свою игру, находясь на грани поражения.

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Этот матч был практически точной копией финала «Ролан Гаррос»-2021, в котором Джокович ушел с 0:2 по сетам против Стефаноса Циципаса.

Серб хорошо начал и повел с брейком, но потом его игра просела. При счете 4:1 Синнер отыграл брейк-пойнт, а потом Новак выдал отвратительный гейм, в котором положил две двойных ошибки и два дропшота в сетку. За один гейм он сделал больше невынужденных, чем до этого за шесть.

И после этого провала Синнер доминировал на корте. Итальянец лучше смотрелся в розыгрышах, и Джокович явно не справлялся с мощью и плотностью его ударов. Особенно трещал форхенд Новака – в онлайн-протоколе на сайте «Уимблдона» раз за разом появлялась фраза «Новак Джокович проигрывает очко вынужденной ошибкой с форхенда».

А у Синнера справа все шло великолепно. Особенно впечатляющими были хлесткие кроссы из широких позиций.

Кроме того, итальянец постоянно давил на Джоковича глубиной с приема – фактически он делал то, что обычно с соперниками делает сам Новак: принимал глубоко и через середину, лишая времени на то, чтобы выйти из движения. Особенно тяжело приходилось второй подаче серба, на которой тот в первых двух сетах выиграл всего 35% очков.

А сам Синнер подавал просто отлично и выдавал много непринятых в ключевые моменты – например, в концовке первого сета. Да и брейк-пойнт при счете 1:4 в первой партии он тоже отыграл подачей.

И на втором мяче Янник впечатлял. Например, классно направлял в корпус, выжимая короткие ответы.

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В интервью на корте после матча Джокович честно сказал, что поворотным моментом матча стал туалетный перерыв, который он взял после второй партии:

«Я ушел с корта, немного освежился, взял туалетный перерыв. Немного поговорил с собой в зеркале… Правда, так и было.

Иногда в таких обстоятельствах, когда у тебя мало что получается на корте, а соперник доминирует, требуется небольшой перерыв и разговор с собой. Нужно перестроиться, заново собраться с мыслями и пересобрать все, что у тебя есть», – объяснил серб.

На третий сет он вышел совершенно другим игроком.

Он начал просто нереально подавать. В третьем сете процент попадания первым мячом вырос на 20% и дошел до 80. А до конца матча он проиграл на первом мяче всего четыре очка из 49. И как отметил журналист Гил Гросс, это очень впечатляет против Синнера, который прошел Джона Изнера со всего одним тай-брейком и нейтрализовал подачу Карлоса Алькараса.

Вторым важным компонентом камбэка Джоковича стал форхенд. Новак начал более активно играть справа, и это привело к тому, что он реже оказывался в позициях, когда у Синнера была возможность вынудить ошибку с форхенда. И при этом атаки серба стали более стабильными, удары более глубокими.

А третий компонент – режим стены, которым так славится Джокович. Он вытаскивал острейшие удары и отвечал под заднюю линию, заставляя Синнера выигрывать очки по два-три-четыре раза. Естественно, у итальянца это далеко не всегда получалось.

Феноменальная нейтрализация – в итоге Джокович заставил Синнера сначала сыграть по центру, а потом выжал ошибку.

И он забивал потрясающие обводящие, даже падая.

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«Мне посчастливилось профессионально играть в теннис уже 20 лет, но я все равно сталкиваюсь с теми же сомнениями, что и все остальные. Внутренняя борьба – всегда главная борьба на корте. И когда ты в ней побеждаешь, внешние обстоятельства обычно складываются в твою пользу», – рассказал Джокович после матча.

Во вторник серб снова победил сначала себя, а потом и соперника, который был очень и очень хорош. Он седьмой раз в карьере ушел с 0:2 по партиям и 37-й раз победил в пятисетовике (это второй результат в профессиональном теннисе).

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Фото: REUTERS/Toby Melville TPX IMAGES OF THE DAY