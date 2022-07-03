Цирк Кириоса и Циципаса: ругань, споры о дисквалификации, удары в тело и обвинения в буллинге. А еще – отличный теннис

Токсик.

Когда в пятницу организаторы «Уимблдона» выкатили расписание на субботу, встал вопрос – они что, сумасшедшие? Главный матч дня – встречу Стефаноса Циципаса и Ника Кириоса не только не поставили на Центральный корт, но еще и воткнули последним запуском параллельно с игрой Рафаэля Надаля.

Ведь все понимали, что у Циципаса с Кириосом будет огонь, и любой нормальный человек сделал бы все, чтобы от этой встречи ничего не отвлекало.

Ожидания полностью оправдались. Кириос победил 6:7, 6:4, 6:3, 7:6, выдав проверенный коктейль из потрясающей игры и мудацкого поведения.

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Главная загадка матча – каким образом вышло так, что Кириос получил всего одно предупреждение, а Циципас два и штраф на очко?

Только за первые полтора сета Кириоса можно было штрафовать трижды: один раз он сказал fucking в беседе с судьей, а еще дважды на него жаловались линейные.

Возмущает даже не факт брани – скорее то, что Кириосу она прощается, а всем остальным нет. Например, на этом «Уимблдоне» Алехандро Давидовича-Фокина оштрафовали за то, что он на решающем тай-брейке по-испански крикнул puta. Карена Хачанова в США штрафовали за «дерьмо» по-испански.

Но Кириос ругается всегда, а получает за это максимум один штраф.

Кроме того, с самого начала матча и по середине третьего сета австралиец все время был чем-то недоволен. То его возмущали ошибки линейных, то отсутствие полотенец, то еще что-то. Возмущенный разговор с судьей и любым человеком, готовым слушать, не прекращался ни на секунду.

А закончился он, естественно, когда Кириос начал выигрывать. Тогда его все начало устраивать.

Циципас в середине третьего сета сам уже спорил с судьей и поставил точный диагноз: «Мы собрались играть в теннис. А на корте человек, который не хочет. А теперь он, конечно, хочет. До этого не хотел, а теперь хочет».

И очевидны две вещи. Первое – Кириос все это делает специально. Второе – Циципасу очень нужно учиться с этим справляться.

Ведь то же самое было две недели назад в Галле. Там Циципас тоже выиграл первый сет, в начале второго Кириосу простили брань и брошенную в корт ракетку (за нее он должен был получить штраф на очко на геймболе грека), а потом Стефанос посыпался в этом водовороте (отдал подачу в том гейме, в котором Кириос избежал штрафа) и стал играть хуже австралийца.

Кириос во второй половине матча, естественно, уже был спокоен.

Это очевидная тактика – и Циципас виноват, что у него не получается вцепиться в нужный момент и не дать Кириосу залезть себе в голову.

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В этот раз Стефанос поплыл очень жестко. Проиграв второй сет, он рискованно выбил мяч на трибуны.

И Кириос сразу побежал требовать дисквалификацию: «Снимешь? Снимешь? Снимешь? Снимешь или нет? Он выбил мяч на трибуны, #####. Ты тупой? Его снимать надо».

Когда судья на вышке сказал, что это не попадает под правило о дисквалификации, Ник взорвался еще сильнее.

«А что тогда попадает? Можно выбить мяч на трибуны, попасть в человек, и тебя не снимут? Ты тупой? Он попал в человека. Теперь такое можно? Ты позорище. Меняешь правила как хочешь.

А что было с Новаком [на US Open-2020]? Он там сильно попал, судья пострадала? Господи. Зови всех супервайзеров. Я хочу всех супервайзеров!»

Австралиец – которого, кстати, не наказали ни за брань, ни за оскорбление судьи – обещал, что после его пресс-конференции в турнир полетит «куча дерьма», выспрашивал, что было бы, если бы Циципас попал в ребенка и тот бы заплакал, и строил другие гипотетические сценарии. А потом добавил любимое: «Если бы я так сделал... Господи!»

Проблема в том, что он примерно так делал. На Australian Open он выбил мяч, который не был в игре, тот улетел на трибуны и попал в ребенка. И ребенок плакал. Кириоса не сняли.

В этот раз, когда Кириос спорил с судьей, казалось, что Циципас справляется – потому что в их диалог о супервайзерах он ворвался с вопросом о том, какого цвета ящик для полотенец ему выделен. Его это интересовала, потому что «тот джентльмен» закидал все своими полотенцами.

Но в итоге он явно поплыл – быстро проиграл свою подачу, а при счете 1:3 на подачу Кириоса с руки на геймболе выдал такое.

За это ему дали предупреждение за неспортивное поведение и оштрафовали на очко. Хотя не очень понятно, в чем претензия – может, он просто неудачно попал с приема. Мяч-то был в игре.

Как бы там ни было, он упустил игру из рук и потерял контроль над собой. Например, какое-то время он при каждой возможности старался пробить в Кириоса. И тот на это, кстати, тоже жаловался – хотя сам так делал в матче с Надалем в 2019-м.

***

Вообще очень интересно, зачем Ник все это устраивал. Ведь по игре он был сильнее весь матч.

Он подавал совершенно невероятно – процент попадания первым мячом был выше 70%, вторые тоже проходили нереальные. Например, эйс на брейк-пойнте при счете 4:4 во втором сете или целый ряд очень классных крученых в ключевые моменты четвертой партии (с их помощью он отыграл два сетбола).

Да и за пределами подачи он смотрелся стабильнее и опаснее Циципаса, регулярно создавая ему проблемы атаками под бэкхенд и неудобными мячами из обороны.

Стефанос же большую часть матча мучился на подаче – не попадал примерно половину первых, сыпал двойными ошибками. Грек допускал много необязательного брака с форхенда и никак не мог поймать ритм слева. Казалось, что за последние полторы недели он нашел хороший слайс, чтобы компенсировать слабость с бэкхенда, но в этот раз он работал плохо.

В итоге борьба в основном шла на подаче Циципаса – Кириос создал 14 брейк-пойнтов. И Стефаносу требовались героические усилия, чтобы постоянно отыгрываться. Даже первый сет он взял не по игре.

Прибавил Циципас только в конце матча и имел реальные шансы перевести дело в пятый сет, но Кириос отыграл все очень четко, цепко и смело.

***

А после матча цирк перенесся в зал для пресс-конференций.

Циципас признал, что специально лупил в Кириоса – но делал это для того, чтобы остановить его «буллинг»: «Я действительно в него целился. Просто чтобы он прекратил.

С этим нужно что-то делать. Это неправильно. Кто-то должен с ним поговорить. Я не могу сидеть как робот и никак не реагировать.

От этого устаешь. Было ощущение, что мы в цирке. Он постоянно что-то говорил, постоянно на что-то жаловался. Хотя мы собрались, чтобы играть в теннис, а не диалоги вести».

А когда грека спросили, что он думает о выкриках «хороший удар», которыми Кириос реагировал на его ошибки, тот заявил: «Это постоянный буллинг. Он постоянно задирает соперников. Наверное, и в школе так себя вел. А я не люблю таких людей – которые унижают других. В нем есть хорошие черты, но есть и что-то очень злое. Что-то, что может навредить людям».

Кириос ответил, что он вообще ничего не делал – только боролся. И вообще цирк устроил Циципас, которому лучше о себе подумать: «К не знаю, о чем он. Цирк он устраивал. Не знаю, чего он ко мне прицепился. У него какие-то серьезные проблемы. Меня в раздевалке любят, у меня полно друзей. Я один из самых популярных. А его никто не любит».

В интервью на корте Кириос постановил: «Все, что происходит на корте, остается на корте. Я его безумно уважаю и люблю, близко дружу с его братом».

Кажется, любовь не взаимна.

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Фото: REUTERS/Hannah Mckay