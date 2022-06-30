А помните коронавирус? Из-за него «Уимблдон» потерял топ-фаворита – и есть риск для Надаля и Джоковича

Маттео Берреттини – один из лучших игроков мира на траве. В прошлом сезоне он потерпел на ней одно поражение – от Новака Джоковича в финале «Уимблдона». А в этом он пропустил три месяца и перенес операцию на правой руке, но вернулся к травяным турнирам и выиграл на них два титула подряд.

Соответственно, на «Уимблдон» он приехал одним из трех или даже двух главных фаворитов.

Однако сыграть в Лондоне у него не получилось – в день, когда он должен был проводить первый круг, итальянец снялся после положительного анализа на коронавирус.

Берреттини – один из трех топов, которым «Уимблдон» сорвала уже подзабытая всеми болезнь. До него снялся финалист-2017 Марин Чилич, а после – полуфиналист-2019 Роберто Баутиста-Агут, на прошлой неделе игравший за титул на Мальорке. Все они претендовали на хороший результат.

На «Уимблдоне» игроков на ковид не проверяют, даже если есть симптомы

В этом году «Уимблдон» впервые после начала пандемии проходит без каких-либо ковидных ограничений – никаких лимитов посещаемости, обязательных масок или сертификатов о вакцинации.

Обязательного тестирования тоже нет. Журналист Бен Ротенберг рассказал, что все снявшиеся «чувствовали себя достаточно плохо, чтобы самостоятельно сдать анализ».

А немецкий репортер Янник Шнайдер сообщил, что, по словам, чемпионки-2018 Анжелик Кербер, тестирование на коронавирус с точки зрения турнира и туров относится к области «индивидуальной ответственности».

Все это подтверждает Рафаэль Надаль, который тренировался с Берреттини за несколько дней до старта турнира. «Если не ошибаюсь, Маттео уже пару дней болел. И, как мне сказал физиотерапевт ATP, если у тебя какие-то симптомы, ты сам решаешь, проверяться или нет. И если ты сдаешь анализ, и он положительный, то тебя снимают», – рассказал испанец.

А тренер Баутиста-Агута Томас Карбонель написал: «Роберто мог сыграть, потому что симптомы у него несерьезные. Но из уважения к коллегам он решил не выходить на матч, хотя регламент это позволяет».

Говорят, что на «Ролан Гаррос» было так же – и там играли даже больные

По ходу «Уимблдона» выяснилось, что и на «Ролан Гаррос» к коронавирусу относились не очень строго – по крайней мере, по некоторым свидетельствам.

Так, Ализе Корне после первых новостей об уимблдонских положительных тестах заявила: «На «Ролан Гаррос» у всех был ковид, но мы ничего не говорили. У всех были симптомы, но все играли без проблем. Между нами было негласное соглашение – не делать анализы самостоятельно, чтобы не создавать проблем.

И я видела девочек, которые носили маски, чтобы никого не заразить. Но больше ничего говорить не буду».

Позже он пояснила в твиттере: «Я сказала, что подозревала несколько случаев ковида во время «Ролан Гаррос», у меня нет доказательств. Так я хотела подчеркнуть, что вирус – теперь часть нашей жизни».

При этом бывшая теннисистка Татьяна Головин, работавшая на «Ролан Гаррос» корреспондентом Eurosport, Корне поддержала. По ее словам, в Париже коронавирусом болели все теннисистки из Чехии – но они попросили коллег никому об этом не рассказывать.

Любопытно, что с «Ролан Гаррос» из-за ковида как раз снялись две чешки – Барбора Крейчикова и Мари Бузкова.

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Сейчас на «Уимблдоне», кроме спортивной, появилась еще одна интрига. Перед началом турнира с Берреттини тренировался и обнимался Надаль, а с Чиличем – Новак Джокович.

Поэтому очень интересно, помешают ли их встрече в финале соперники или коронавирус.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; REUTERS/Hannah Mckay, Matthew Childs, Toby Melville