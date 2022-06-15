А вы знали, что Медведев однажды взял гейм за 29 секунд?

Травяной теннис.

Теннис на траве – игра очень быстрая. Даже после замедления покрытий трава все равно остается скоростной, и подача с первым ударом на ней решают даже больше, чем на харде и грунте. Особенно в мужском туре.

На траве геймы продолжительностью в районе минуты – довольно обычное дело. Например, частенько их проводил Роджер Федерер. Вот он берет подачу за 46 секунд – причем даже не четырьмя эйсами.

Ник Кириос на днях заявил, что на траве входит в топ-10 или даже в топ-5. По скорости игры так точно.

Лукаш Росол однажды обыграл на «Уимблдоне» Рафаэля Надаля (который может потратить больше минуты на то, чтобы один раз подать вторым мячом) и взял гейм меньше чем за 40 секунд.

Рассказывают, что Горан Иванишевич в свое время частенько брал подачу на траве, тратя в районе 35 секунд.

К сожалению, официальной статистики на эту тему не ведется, но есть предположение, что самый быстрый гейм в истории выиграл Даниил Медведев. В 2019-м в Штутгарте ему понадобилось всего 29 секунд в матче с Люкой Пуем.

На реддите составили довольно качественный список факторов, которые должны сложиться для такого молниеносного гейма.

1. Нельзя промахиваться первой подачей.

2. Соперник должен не особо стараться на приеме.

3. После эйсов мяч должен хорошо отскакивать от задней стенки, чтобы болдети могли быстро его подобрать.

4. Болдети на стороне подающего должны быть очень шустрыми и мгновенно подавать мяч.

Нужно еще обратить внимание, что Медведев мячи вообще не выбирал и практически не стучал ими об корт.

Но не забываем, что трава такое покрытие, на котором даже любитель постучать мячом Новак Джокович может взять гейм за 46 секунд.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskil