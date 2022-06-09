Бублик бесится как никто другой. Теперь покрыл маму тенниса и собак, да и вообще «####» всех на свете

Много-много-много ребусов.

Матчи Александра Бублика – всегда шоу. Когда у него идет игра, это очень классно, потому что теннис у представителя Казахстана обычно задорный и творческий.

А когда игра не идет, теннисное шоу превращается во что-то трэшовое: Бублик обычно начинает очень эмоциональный диалог со своим тренером. Каждое второе-третье слово этого диалога обычно матерное, а темы бывают разными.

В матче с Энди Марреем во втором круге в Штутгарте (3:6, 6:7) Александр выдал самую мощную тираду за последнее время, а темой была ненависть Бублика к корту и людям, которые его строили, а также к теннису в целом. А еще недовольство качественной игрой Маррея.

Бублик с самого начала матча что-то бормотал и кидал ракетку в корт, но в последнем гейме первого сета ярость вышла в новую фазу. Сначала он не принял подачу британца, потому что мяч плохо отскочил от травы.

Реакция: «Я не могу, ###, он будет ошибаться или нет? Я #### собак, #####, дырявых, #####, которые этот корт строили. Ублюдки, #####».

Следующий срыв случился, когда Бублик проиграл очко при счете 15:15: «Я маму #### дырявую, #####. Я ######## [устал], #####. Я просто ######## [устал].

Он будет ошибаться, нет? Нет? Ну пошел он на ### тогда».

Проиграв очко при счете 30:15, Бублик добавил: «Да я маму ####, шлюху дырявую, #####. Я ######## [устал] играть на этой #####... Сука, как меня это бесит, на ###.

Он будет ошибаться? Если не будет, на ### тогда пойдем».

Во втором сете выяснилось, про чью маму говорил Бублик. «Маму #### этого тенниса. Ненавижу этот спорт, #####, и все, что, сука, с ним связано», – возопил он, когда отдал подачу на тай-брейке второго сета.

Теннису во второй партии вообще доставалось больше, чем корту. Например, когда Бублик не подал на партию при счете 5:3, а потом упустил сетбол на приеме при счете 5:4, он давал совет: «##### вид спорта. Не отдавайте, родители, детей в эту #####. Не делайте, #####, ошибку. ###### говно, а не спорт».

И когда Маррей дошел до матчбола, Александр задался вопросом: «Я не понимаю, ##### я вообще в него играю? Я ненавижу этот ##### вид спорта».

Ответ на этот вопрос мы знаем, потому что Бублик сам не раз его озвучивал – играет он ради денег. И в этой мотивации нет ничего плохого. Наоборот, с ее учетом эмоции по ходу матчей становятся даже понятнее. Ведь кто из нас не приходил на работу в плохом настроении, когда все бесит?

С другой стороны, если бы Бублик говорил такое на корте по-английски, его бы, наверное, снимали с половины матчей. А еще уже пару раз побили бы соперники.

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Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke