Девушка приковала себя к сетке на «Ролан Гаррос» – привлекала внимание к климату. Теннис боится таких акций из-за трагедии Селеш

Новая проблема организаторов.

В этом году директором «Ролан Гаррос» стала экс-первая ракетка мира и двукратная чемпионка «Больших шлемов» Амели Моресмо. Она первая женщина, оказавшаяся на этом посту.

Турнир для нее получился непростым. Очень много недовольства вызвала организация вечерних сессий. Их критиковали за то, что они слишком поздно начинаются. За то, что ночной теннис на грунте – это извращение, потому что температура воздуха и влажность слишком сильно влияют на условия.

После матча Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, который закончился в час ночи по Парижу, возмутились болельщики – потому что никакого транспорта организовано не было, а таксисты заломили цены. Проходила информация, что за 2-километровую поездку просили 100 евро.

А самой большой проблемой стало то, что в вечернюю сессию на «Ролан Гаррос» ставится всего один матч, а не два – как на Australian Open или US Open. И за 10 дней турнира на вечер девять раз ставили мужчин и только однажды – женщин. Недовольство только усугубилось, когда Моресмо объяснила это тем, что мужской теннис «привлекательнее» женского.

В пятницу к организаторам добавилась еще одна претензия. В третьем сете полуфинала между Каспером Руудом и Марином Чиличем на корт выскочила девушка и очень технично приковала себя к сетке.

Ответственность за акцию на себя взяла организация Dernière Rénovation. Она сообщила, что девушку зовут Ализе, ей 22 года, и таким образом она хотела привлечь внимание к проблемам изменения климата. На футболке у нее было написано «У нас осталось 1028 дней».

Пока Ализе отцепляли от сетки, игроки ушли с корта, и перерыв составил всего 10 минут. Но к охране возникли большие вопросы.

Для тенниса появление посторонних на корте вообще серьезная тема из-за истории Моники Селеш. В 1993 году во время турнира в Гамбурге сумасшедший болельщик Штеффи Граф вылез с трибун и ударил Селеш ножом. Поэтому люди болезненно воспринимают, когда кто-то внезапно приближается к игрокам на корте.

В Париже такое, кстати, происходило не раз. В 2009-м на мужском финале на корт выбежал легендарный Джимми Джамп. В 2013-м – мужчина с файером, протестовавший против однополых браков. В 2015-м – болельщик Федерера, очень хотевший сделать селфи. Так что охрану корта можно отнести к хроническим проблемам, доставшимся Моресмо от предшественников.

С другой стороны, некоторые болельщики восприняли появление Ализе с юмором. Например, про ее лозунг на футболке написали: «Сколько дней осталось до поражения Иги?»

А еще было отличное совмещение всех турнирных проблем в одной шутке: «Так вот, что требуется, чтобы женщина попала на Шатрие в вечернем матче».

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Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse