Коко Гауфф – самая молодая финалистка «Шлема» после Шараповой-2004. Это не внезапный прорыв – ей повезло жить в безумную эпоху

О талантах и условиях развития.

Поразительное дело. В четверг 18-летняя Коко Гауфф вышла в финал «Ролан Гаррос» – и внезапно выяснилось, что она самая молодая финалистка «Большого шлема» после Марии Шараповой на «Уимблдоне»-2004 и самая молодая финалистка «Ролан Гаррос» после Ким Клейстерс в 2001-м.

Это было внезапно по двум причинам. Во-первых, Гауфф не производит впечатление подростка. Да, она только-только окончила школу и перед «Ролан Гаррос» праздновала это на фоне Эйфелевой башни, но в интервью она всегда рассуждает очень зрело и на корте держится очень по-взрослому.

У нее не бывает срывов, играет она очень дисциплинированно и побеждает не за счет подростковой яростности (как, например, 19-летний и гиперактивный Хольгер Руне), а за счет терпеливой работы и собранности. Полуфинал против Мартины Тревисан она, например, выиграла просто потому, что лучше соперницы справилась с нервами и обстоятельствами.

Во-вторых, есть ощущение, что Гауфф уже миллион лет в туре. Большие результаты 18-летних теннисисток обычно кажутся прорывом. Но у Гауфф это просто очередной этап процесса – она прошла первый титул, прошла дебют в топ-20, а теперь пора бороться за крупнейшие победы.

И это самое удивительное в ее истории – что у нее была возможность спокойно пройти этот процесс.

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Гауфф впервые выстрелила в женском туре на «Уимблдоне»-2019, где обыграла Винус Уильямс и дошла до четвертого круга. Тогда ей было всего 15 лет.

Естественно, все заговорили о том, что совсем скоро ее ждет величие и статус суперзвезды. Зачастую такие разговоры ни к чему хорошему не приводят и только создают лишнее давление на неокрепшего игрока.

Но после первого выхода Гауфф в туре началась такая карусель, в которой суперзвезды зажигались и гасли чуть ли не каждый месяц.

Бьянка Андрееску выиграла US Open-2019 – и потом пропала почти на два года из-за травм и проблем с мотивацией. Только в этом году она начала стабильно выступать, но вернуться на былой уровень пока не выходит.

София Кенин выиграла Australian Open-2020 – но не смогла стать стабильным топом и сейчас вообще не играет из-за травмы.

Ига Швентек после неожиданной победы на «Ролан Гаррос»-2020 потратила год на то, чтобы освоиться в топе, – и превратилась в доминатора.

Наоми Осака, взявшая US Open-2020 и Australian Open-2021, запустила в теннисе серьезный разговор о психическом здоровье, пережила внутренний кризис, вроде бы вернула любовь к игре – но по пути чуть не выпала из топ-100 и сейчас больше грозит, что снова начнет выигрывать, чем на самом деле выигрывает.

А помните Барбору Крейчикову, которая из ниоткуда выиграла «Ролан Гаррос» и взлетела на вторую строчку рейтинга? Но в этом сезоне на полгода пропала из-за травмы.

Еще за это время прогремела Эмма Радукану и немного грохнула Лейла Фернандес, в прошлом году проведшие подростковый финал US Open. Радукану вообще стала мегазвездой, но больших результатов после той победы не показывает – да и приличные у нее проходят редко. Зато в Британии про нее уже написали книгу.

Наконец безумный сюжет выдала Эшли Барти, три года простоявшая на первой строчке рейтинга, выигравшая «Уимблдон»-2021 и Australian Open-2022 – и после этого внезапно завершившая карьеру, потому что у нее не осталось сил на стремление к теннисному совершенству.

На фоне всех этих потрясающих событий Гауфф немного затерялась. И, возможно, для нее это даже хорошо – потому что у нее было время спокойно взрослеть и развивать свою игру. Например, у нее был период очень серьезных проблем со второй подачей, но он не вызвал особого внимания или рассуждений в духе «сломает ли подача потенциально великую карьеру?» Потому теннисный мир постоянно отвлекался от нее на кого-нибудь другого и не требовал от нее мгновенного решения всех проблем, побед и доминирования.

«C тех пор, как я пришла в тур, или даже в детстве, в 8 лет, меня называли новой Сереной, новой этой, новой той. И я попала в ловушку, когда в это поверила. В какой-то момент, даже когда я вышла во вторую неделю или обыграла Наоми на Australian Open, я была не так рада, потому что считала, что должна была это сделать. А теперь я очень ценю каждую победу и поражение», – рассуждала американка на «Ролан Гаррос».

Но нужно признать, что последние пару лет каких-то безумных ожиданий на нее не возлагалось. Даже на «Ролан Гаррос» ее путь к финалу проходил незаметно – даже американские медиа не сходили с ума от того, что 18-летняя американка так близка к титулу. Потому что они отвлекались то на доминирование Швентек, то на Алькараса, то еще на что-нибудь.

Так что Гауфф достался подарок, который редко доставался кому-то из молодых суперталантов, – тень.

За титул американка поборется с Игой Швентек, не проигрывающей уже 34 матча. И в случае победы оставаться в тени уже будет невозможно.

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes ; Gettyimages.ru/Shaun Botterill; twitter.com/Mike_Dickson_DM