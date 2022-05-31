Надаль против Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Онлайн

Всем привет! Во вторник в четвертьфинале «Ролан Гаррос» 13-кратный чемпион Рафаэль Надаль встретится с двукратным победителем Новаком Джоковичем. Матч начнется не раньше 21:45 по Москве.

Это будет 59-я встреча великих – они продолжают самое насыщенное противостояние в истории мужского тенниса. В целом в личке ведет Джоковича – 30:28. На «Ролан Гаррос» они сыграют десятый раз, и Надаль впереди 7:2.

Но эти две победы Джоковича – историческое достижение, потому что Рафа вообще всего трижды проигрывал в Париже.

Из-за текущей формы и проблем Надаля со стопой фаворитом матча считается Джокович – букмекеры отдают предпочтение ему и считают, что он победит с вероятностью 70%.

За Новака играют и условия. Матч пройдет вечером, когда будет прохладнее и вращение Надаля будет чуть менее эффективным. С другой стороны, речь о Надале на «Ролан Гаррос». Если он показывает свой максимум, условия роли вообще не играют.