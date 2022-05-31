Ауч, Медведева поколотили на «Ролан Гаррос». Чилич включил режим зверя и нанес самое разгромное поражение в карьере

Даниил взял семь геймов.

В понедельник на «Ролан Гаррос» вылетел прошлогодний финалист Стефанос Циципас, который был главным фаворитом на выход в финал из нижней половины сетки. А поскольку Даниил Медведев очень хорошо начал турнир, многие уже стали думать, что теперь главным претендентом на место в решающем матче стал он.

Но тут пришел чемпион US Open-2014 Марин Чилич и за счет грубой демонстрации нереальной мощи разрушил все обновленные расклады. Хорват отдал Даниилу всего семь геймов и нанес самое разгромное поражение на «Больших шлемах» в карьере – 6:2, 6:3, 6:2.

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В третьем круге Чилич обыграл Жиля Симона, которого до этого побеждал всего однажды в семи матчах. Дело было на US Open-2014, который Марин в итоге выиграл, разгромив по дороге Федерера. Видимо, сейчас в него вселился дух того турнира.

Когда Чилич играет так, как он играл с Медведевым, остановить его, наверное, невозможно.

Хорват потрясающе подавал первым мячом и выиграл на нем 90% розыгрышей. Поразительная статистика – у Медведева за весь матч не было ни одного брейк-пойнта. Такое в пятисетовом формате с ним случилось впервые.

Первая подача Чилича летела так точно и мощно, что он практически всегда сразу после нее пробивал с форхенда. А форхенд в понедельник работал волшебно. Он был тяжелым, он был сильным, он был глубоким.

И он оставался таким даже под давлением Медведева. Например, когда Даниил пытался переводить с бэкхенда по линии, Чилич регулярно в ответ находил мощные кроссы справа – даже если удары Медведева были плотными и довольно глубокими.

И Чилич очень грамотно варьировал игру справа – например, тут он последний удар намеренно сыграл покороче, чтобы Даниилу пришлось тянуться не только вбок, но еще и вперед. Это сработало, он выжал ошибку.

Вообще весь матч Марин идеально использовал то пространство, которое ему предоставлял Медведев. Например, Даниил по привычке оттягивался глубоко на приеме – Чилич это использовал при помощи классных уходящих подач.

А еще лучше хорват создавал себе это пространство при помощи мощных и точных ударов. Он доминировал в розыгрышах за счет широты атак – когда направлял мяч от одной боковой линии к другой, а потом по необходимости обратно. Даже скоростному Медведеву с таким было не справиться.

И Марин прекрасно играл глубиной ударов, выдавливая Даниила глубоко за заднюю линию и подключая очень тонкие дропшоты.

В плане игры с глубиной еще стоит отметить слайс слева, демонстрировавший, что Чилич – это не только грубая сила. Схема та же – сначала выдавить Медведева глубоко, потом сыграть покороче слайсом и дернуть его чуть вперед, при этом спровоцировав короткий ответ. И с этого короткого ответа вколотить.

При этом Чилич еще зверствовал с приема – даже сильных первых подач Медведева. В общем совсем не давал ему дышать.

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После первых двух сетов некоторые вспомнили, что в прошлом году на «Уимблдоне» была ровно та же ситуация – Чилич играл с Медведевым и тоже взял две первые партии. Но в итоге поплыл и проиграл в пяти.

В этот раз Медведев не создал ему возможности поплыть. В третьем сете он сразу проиграл подачу – по ходу гейма сделав две двойных и ошибившись с форхенда на геймболе. А потом отдал и второй брейк – но там уже было больше заслуг Марина и невероятной глубины его ударов.

Дальше. При счете 3:0 Чилич проявил первые признаки нервов, когда с 40:0 дал пару невынужденных и не попал первую подачу, нарвавшись на прием навылет. Но при счете 40:40 Медведев не принял второй мяч. Хорват воспрял и на геймболе положил эйс со второй подачи – заметив, что Даниил экспериментирует с позицией на приеме и входит в корт.

Так что можно предъявить Медведеву небольшую претензию, что он не смог собраться и надавить, когда Чилич мог бы проявить уязвимость.

Другой претензией может быть то, что Даниил то играл слишком пассивно, то слишком много ошибался. Ошибки его самого заставляли недоумевать, потому что он стабильно не попадал несколько сантиметров.

С другой стороны, все это может быть результатом того нереального качества, которое демонстрировал Чилич. Под таким прессом, да еще и на нелюбимом покрытии очень сложно показывать максимум.

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Марин теперь сыграет с Андреем Рублевым, который прошел в четвертьфинал на отказе Янника Синнера – итальянец по ходу матча добил и так поврежденное колено и снялся при счете 1:1 по сетам.

В этом году Чилич выбил Рублева с Australian Open, устроив чуть ухудшенную версию того выступления, которое он выдал против Медведева.

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Фото: Gettyimages.ru/Adam Pretty; East News/AP Photo/Jean-Francois Badias, JULIEN DE ROSA / AFP