Касаткина с чудо-ракеткой разрывает «Ролан Гаррос» – отдала всего 14 геймов. И проведет российский четвертьфинал с Кудерметовой

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В полуфинале женского «Ролан Гаррос» точно будет теннисистка из России – ведь в 1/4 встретятся Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

Касаткина два года была хрупкой, но на «Ролан Гаррос» доминирует – отдала всего 14 геймов

В 2018 году Касаткина провела лучший сезон в карьере: вышла в четвертьфинал на двух «Больших шлемах», сыграла в финале супертурнира в Индиан-Уэллс, победила на Кубке Кремля и закончила год в топ-10.

Но после этого у нее на фоне повышенных ожиданий начались психологические проблемы, из-за которых она чуть не завершила карьеру. «Повезло, что я ни хера больше не умею (смеется) и нечего было делать, поэтому пришлось задуматься. Но прямо жестко было на самом деле, мрак», – рассказывала Дарья в интервью Sports.ru.

Из пике она выходила долго, в процессе сменила тренера и начала заниматься с психологом, но очевидно, что у нее получилось. В прошлом году она выиграла два титула и вышла в два финала, а в этом – дошла до 1/2 на трех турнирах. В том числе в Риме (за неделю до «Ролан Гаррос»), где была в одном очке от победы над Онс Жабер. Этот результат позволил ей впервые с 2019-го вернуться в топ-20.

Из-за того, как хорошо Касаткина выглядела по ходу грунтового сезона, мы предлагали присмотреться к ней как к потенциальной полуфиналистке в Париже, потому что сетка ей досталась хорошая.

Пока что она не разочаровывает – в четырех матчах проиграла всего 14 геймов и впервые с 2018-го вышла в четвертьфинал «Большого шлема».

Секретное оружие Дарьи – ракетка из «Декатлона». Она влюбилась в нее из-за вращения

Психология – это один элемент возрождения Касаткиной. Другим стала смена ракетки.

В начале этого года она подписала контракт с фирмой Artengo – это бренд, под которым свои товары выпускает французская сеть магазинов «Декатлон». В мае Дарья рассказала, что ее шокировало то, насколько ей подошла новая ракетка.

«Я влюбилась в нее, как только взяла в руки. Это было в прошлом межсезонье. Я пробовала разные ракетки, и это было испытание вслепую. Мне просто дали черную ракетку.

Когда мне сказали бренд, я подумала, что надо мной шутят. Я даже не знала, что он существует. Мне сказали, что если ракетка нравится, я могу брать. Я так и сделала.

Мне эта ракетка очень подходит, потому что я сильно кручу мяч. И с ней у меня есть ощущение, что я могу его при этом разогнать, он летит более мощно, но в то же время я его больше контролирую. Для меня это самое важное – контролировать мяч за счет вращения. Сейчас у меня это получается. Я очень довольна», – нахваливала новую ракетку Дарья.

В четвертом круге Касаткина именно при помощи вращения и разнообразия обыграла Камилу Джорджи – 6:2, 6:2.

Итальянка – одна из самых непредсказуемых теннисисток в туре. У нее очень агрессивный теннис, и если игра идет, она бывает неудержима – достаточно спросить Арину Соболенко, которая в последних двух сетах их третьего круга взяла всего один гейм, почти все время наблюдая, как Джорджи забивает виннерс за виннерсом.

Касаткина не давала итальянке выходить на суперагрессию. Она не позволяла ей занимать позицию, не обеспечивала ритмом, заставляла постоянно пробивать по разным мячам. Результат – 37 ошибок и ноль реализованных брейк-пойнтов.

Сама Дарья весь матч отыграла очень чисто – допустив всего 10 невынужденных ошибок. И при этом точечно включала агрессию с форхенда, не надеялась только на ошибки соперницы.

В общем, Касаткина провела прекрасный матч в котором, с одной стороны, нейтрализовала сильные стороны соперницы, а с другой – выжала максимум из своих.

Теперь будет российский четвертьфинал – Касаткина против очень агрессивной Кудерметовой

В четвертьфинале Касаткина сыграет с Вероникой Кудерметовой, которая впервые так далеко прошла на «Большом шлеме». Для этого ей понадобилось победить Мэдисон Киз – 1:6, 6:3, 6:1.

В первом сете Кудерметова не справлялась с мощью американки, но со второго явно перестроилась и начала доминировать. Киз, как и Джорджи, бьет очень-очень-очень сильно, но Кудерметова ее мощь затупила не разнообразием, как Касаткина, а собственной агрессией.

Со второго сета она начала очень хорошо читать подачу соперницы. В середине третьего уже появилось ощущение, что Киз не знает, как и куда ей подавать, чтобы в ответ не прилетело плотно и мощно. В итоге в решающей партии она ни разу не взяла подачу.

Кудемертова в целом отлично разгадывала замыслы американки и на все находила ответы.

Но большую часть очков она выигрывала за счет того, что просто пробивала сильно, глубоко и стабильно. Особенно выдающимся был бэкхенд по линии, которым она раз за разом выбивала соперницу из позиции.

В итоге постепенно игра Киз совершенно рассыпалась. Она не только не могла справиться с темпом, который ей предлагала Вероника, но еще и постоянно ошибалась.

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Фото: REUTERS/Yves Herman, Gonzalo Fuentes