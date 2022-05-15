Джокович – фаворит «Ролан Гаррос»? В Риме набрал форму и взял титул, не проиграв ни сета

38-й «Мастерс».

Новак Джокович начал грунтовый сезон с поражения в первом же матче в Монте-Карло и очень вязкого выступления в Белграде, где он дошел до финала, но проиграл Андрею Рублеву. На этих двух турнирах все матчи был трехсетовыми и проходили по схожему сценарию:

• Джокович начинал очень медленно, быстро проигрывал подачу и вообще испытывал на ней огромные проблемы. В итоге он всегда проигрывал первый сет.

• В игре у Новака постоянно что-то отключалось, никогда не было ощущения целостности и уверенности во всех элементах.

• И когда матчи затягивались, у серба еще и появлялись проблемы с физикой.

В Мадриде ситуация уже была намного лучше, а в Риме вернулся тот самый Джокович-доминатор. На турнире, который по условиям максимально похож на «Ролан Гаррос», серб выиграл свой шестой титул и рекордный 38-й «Мастерс» вообще.

В финале он разобрал одного из лучших грунтовиков мира Стефаноса Циципаса (6:0, 7:6), а вообще за всю неделю не проиграл ни сета.

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Чем нынешний Джокович отличается от Новака начала грунтового сезона?

1. Пропали плохие старты матчей. В Риме в полуфинале против Каспера Рууда серб сразу повел 4:0, а Циципасу в финале вообще повесил баранку. Он выходит на корт полностью готовым и неудержимым.

2. Джокович сейчас играет очень быстро, очень глубоко и очень плотно держит заднюю линию. Все это выливается в выдающуюся агрессию – в финале, например, он выполнил в три раза больше виннерсов, чем Циципас: 24 против 8.

3. Особенно выделяется в этом плане форхенд серба – и на старте матчей он пробивает его особенно агрессивно. Так, в первом сете финала средняя скорость удара справа составляла 134 км/ч – он прибавил 7 км/ч по сравнению с предыдущими кругами и обходил даже лидера предыдущего сезона по мощи Николоза Басилашвили (тот бьет форхенд в среднем 132 км/ч).

По итогам матча средняя скорость, правда, упала до 122 км/ч.

4. С учетом этого вполне разумно, что борьба в матче началась, когда Циципас изменил тактику и начал большую часть подач и ударов направлять сербу под лево.

5. Правда, с бэкхенда Джокович в целом тоже прекрасен и стабильно выдает потрясающие удары. Например, такое чудо из полуфинала против Рууда.

6. И когда Джокович в Риме включался на полную мощь, он вообще не отдавал соперникам легких очков. Можно было положить идеальную подачу, вколотить форхенд в боковую линию – все возвращалось глубоко и опасно.

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При этом у Джоковича все равно есть проблема – в середине и конце последних матчей он проседал. Против Оже-Альяссима в четвертьфинале он не подал на матч (но потом провел выдающийся тай-брейк), против Рууда в полуфинале – не подал на первый сет с первого раза, против Циципаса – провалил середину второго.

Во второй партии финала Новак ужасным геймом проиграл свою подачу, выдав четыре ошибки. И был близок к тому, чтобы сделать это еще раз. Но при счете 1:4 он отыграл брейк-пойнт вот таким замечательным бэкхендом.

Это позволило ему удержаться в игре и снова включиться, когда это было максимально нужно. Он отыграл подачу на второй сет, выиграв пару физически выматывающих разменов и один раз поразив острейшим приемом.

Однако возвращение в игру не было безоговорочно триумфальным: на тай-брейке у Новака были очень короткие вторые подачи, очень пассивные розыгрыши, и вообще имелось ощущение зажатости. Но Циципас не сумел этим воспользоваться.

Тут важно сказать, что грек вообще всю неделю выигрывал с большим трудом. В первом матче отыграл матчбол, в 1/8 и 1/2 – ушел с 0:1 по сетам, а в 1/4 почти полтора часа бодался с Янником Синнером в первой партии. Было ощущение, что Циципас побеждает за счет того, что заставляет соперников сбавить, а не за счет того, что прибавляет сам.

Против Джоковича во втором сете случилось то же самое, но цепкости, чтобы дожать, уставшему Стефаносу уже не хватило.

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«Последние несколько недель я набирал форму. Как и в прошлые годы, я знал, что лучшую игру на грунте начинаю показывать примерно во время Рима. Это идеальный момент, чтобы выиграть титул перед «Ролан Гаррос», – рассуждал Джокович сразу после финала.

Сейчас он действительно играет отлично, и у него есть время, чтобы решить проблему спадов. С учетом травмы Надаля он выглядит главным фаворитом «Ролан Гаррос».

Правда, в Риме не было Карлоса Алькараса.

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane