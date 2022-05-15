Швентек выносит всех-всех-всех: выиграла 28 матчей и 5 титулов подряд. Доминирует в духе Серены

Умопомрачительно.

«Сейчас Ига нам показывает, как нужно работать. Раньше это делала Серена – она тянула всех за собой. Теперь эту роль играет Ига», – так Онс Жабер описала доминирование Иги Швентек перед финалом турнира в Риме.

20-летняя полька его в итоге выиграла и в очередной раз показала, что после ухода Эшли Барти всем остальным в туре тянуться за ней очень трудно.

Сейчас игра Швентек – это такая комбинация мощи и надежности, которая превосходит всех в разы. Во-первых, Ига просто бьет сильнее соперниц. Например, в Риме скорость ее форхенда в среднем была:

• на 14 км/ч выше, чем у Жабер;

• на 20 км/ч выше, чем у Соболенко;

• на 24 км/ч выше, чем у Азаренко.

А ведь это девушки с мощнейшими ударами.

Во-вторых, вращение у ударов Швентек значительно выше, чем у соперниц. Например, Жабер по этому показателю она превзошла в полтора раза. А вращение позволяет ей делать две вещи.

1. Глубоко и мощно атаковать с запасом над сеткой.

2. Создавать очень острые углы.

В итоге получается разрушительная комбинация тяжести, глубины и ширины ударов, которая размалывает любую оборону. При этом сейчас Ига еще стала действовать более разнообразно – варьировать скорость и плоскость ударов, доставляя проблемы еще и этим.

В дополнение к огромному атакующему потенциалу у Швентек еще есть феноменальное движение. Например, Жабер очень любит укороченные удары и умеет бросать их с выдающейся тонкостью. Но в финале она проиграла большую часть разменов, в которых прибегала к этому приему – Ига просто такая быстрая, что догоняла и атаковала.

Причем ее даже не смущало то, что мяч опускался достаточно низко – опять же, из-за умения вкручивать. Только дважды Жабер удалось бросить такие дропшоты, чтобы Швентек пришлось в ответ на них подрезать мяч.

Большая часть матчей по счету для Швентек складывается легко, но это не значит, что ей не приходится бороться. В Риме, например, она отыграла двойной брейк в первом сете против Азаренко, затащила тяжелый тай-брейк против Андрееску, а в финале при счете 4:2 во втором сете вырвала гейм с 0:40 и четырех брейк-пойнтов. Один из них она отыграла, дважды догнав дропшоты и каким-то волшебством выудив очень сильный удар в самую линию. Это к вопросу о ее обороне.

В целом у Швентек сейчас есть только одно относительно слабое место – подача. Особенно вторая. Но она более чем компенсируется приемом. В Риме Ига взяла 5 из 8 геймов на подаче Жабер, 6 из 8 – на подаче Соболенко, 6 из 9 – на подаче Андрееску, 7 из 8 – на подаче Азаренко. И она брала первый же гейм на подаче соперницы в 9 из 11 последних матчей.

В общем, когда Швентек показывает уровень, не очень далекий от лучшего, она доминирует так, как раньше доминировала Серена. Цифры показывают:

• 28 побед подряд – самая длинная серия после Серены в 2013-м (34 победы) и четвертая по продолжительности в XXI веке. Семь побед она одержала над соперницами из топ-10 – причем не отдала им ни одного сета.

• вообще по ходу этой серии она уступила всего пять сетов. Более того, за матч она проигрывает в среднем всего 5,4 гейма!

• пять титулов подряд – опять же, до нее последней столько выигрывала Серена.

• в Риме она продолжила свою традицию разгромно забирать финалы – в восьми выигранных она ни разу не проиграла больше пяти геймов. (А проиграла за карьеру всего один – самый первый в 2019-м.)

• в этом году Швентек взяла четыре турнир WTA 1000. До нее такое удавалось только Серене – пять в 2013-м.

• в чемпионской гонке у Швентек после Рима будет 5290 очков. У идущей второй Жабер – 2510. Больше чем в два раза меньше.

• еще один показатель успехов Иги – призовые. В этом году она выиграла больше всех не только в женском туре, но и в мужском – 4 млн долларов (у мужчин лидирует Алькарас с 3,7). Это особенно мощное достижение, потому что, например, в Риме она заработала почти на 500 тысяч меньше того, что выиграет чемпион-мужчина.

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На «Ролан Гаррос» Швентек приедет безоговорочным лидером тура и главной претенденткой на победу.

С другой стороны, этот турнир станет главной проверкой ее доминирования. Ведь «Большой шлем» в таких обстоятельствах – это совершенно другое давление. Если Швентек с ним справится, то можно будет точно говорить, что в WTA наступила ее эпоха.

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling; REUTERS/Guglielmo Mangiapane; East News/AP Photo/Alessandra Tarantino