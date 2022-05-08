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19-летний Алькарас – сейчас лучший теннисист мира. Соперники просто не знают, что с ним делать

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Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Новак Джокович Новак Джокович
Маттео Берреттини Маттео Берреттини
Алекс де Минаур Алекс де Минаур
Александр Зверев Александр Зверев
Себастьян Корда Себастьян Корда
Теннис Теннис

Феномен.

После того, как Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича в полуфинале «Мастерса» в Мадриде, ему задали вопрос с прозрачным намеком – кто лучший игрок мира прямо сейчас?

Карлос, которому по ходу турнира исполнилось всего 19 лет, поскромничал и ответил: «Я не буду говорить. Я знаю, но не буду говорить. Мне удалось обыграть №1, но я все еще девятый. Впереди меня еще восемь игроков».

В итоге Алькарас в финале разгромил Александра Зверева (6:3, 6:1), и нет никаких сомнений, что прямо сейчас он лучший в мире. Это подтверждается, во-первых, статистикой.

• Алькарас – лидер тура по количеству титулов в сезоне. Он их взял уже четыре, причем два из них – на «Мастерсах».

• Он лидер тура по количеству выигранных матчей и у него лучший процент побед и поражений – 28:3.

• Статистика против топ-10 у него в 2022-м тоже сумасшедшая – 10 матчей, 8 побед, из которых 7 подряд. В Мадриде он, кстати, стал самым молодым в истории ATP, обыгравшим трех соперников из топ-5 на одном турнире.

Во-вторых, по игре Алькарас сейчас тоже сильнее всего тура.

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Зверев в финале выглядел вообще беспомощным, потому что сыграл очень плохо. Для того, чтобы иметь шансы, ему требовался высокий процент попадания первой подачи (по ходу турнира он держался в районе 75%) и полная убежденность в своей атаке. Как у Новака Джоковича, который в Мадриде был ближе всех к победе над Алькарасом.

Но у Зверева подача шла хуже, чем ранее на этой неделе – 66% первого мяча. Более того, эта подача ему что-то давала, только если он попадал 220 км/ч в линии. Во всех остальных случаях Алькарас ее нейтрализовывал.

Зверев подает первым мячом, но 206 км/ч и в центр квадрата. Получает прием в ноги, сразу оказывается в глубокой позиции и в итоге проигрывает очко

Если Карлос принимал подачу, у Зверева сразу возникали проблемы. Во-первых, у него было много ошибок с первого удара. Пара самых показательных примеров.

А вот таких смэшей было больше одного.

Во-вторых, он очень часто наносил его неуверенно и недостаточно хлестко, затягивался розыгрыш, а в разменах на задней у Карлоса было тотальное превосходство – он их выиграл чуть ли не в три раза больше соперника.

В итоге из 35 розыгрышей, в которых Зверев находился в атакующей позиции, он взял меньше половины – 17. Для сравнения, у Алькараса – 24 из 28. 

Зверев не мог справиться с тяжестью удара соперника, с силой, глубиной и вращением. Атаковать с таких мячей у него не получалось, а если он бил нейтрально или оборонительно, то Карлос либо вколачивал, либо использовал его глубокую позицию на корте и отменно укорачивал.

В целом Алькарас провел очередной отличный матч, демонстрируя все свои лучшие качества, о которых уже много говорилось. Но нужно отдельно выделить подачу – есть ощущение, что так хорошо он еще не подавал. И за весь матч Зверев на приеме выиграл всего шесть очков.

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Сейчас в АТР остро стоит вопрос – как обыгрывать Алькараса, который настолько целостен, что у него вообще нет слабых мест? Практика этого сезона показывает, что есть три варианта:

1. Надеяться, что он будет очень много ошибаться. Такое возможно, потому что теннис Карлоса очень рискованный. И Себастьян Корда в Монте-Карло этим воспользовался.

2. Задавливать своей мощью. Это удалось провернуть Маттео Берреттини на Australian Open (и то очень на тоненького, итальянец победил на решающем тай-брейке) и Надалю в Индиан-Уэллс. Важный момент – не самые обязательные ошибки Карлоса тоже помогли обоим. Не так сильно, как Корде, но все же.

Джокович тоже был близок к победе за счет агрессии – отлично подавал и атаковал с первого мяча, хорошо строил позиционные атаки за счет чередования глубоких ударов и острых углов. Но его не хватило на то, чтобы так отыграть весь матч.

3. Задавливать скоростью. За счет этого в Барселоне Алькараса чуть не победил Алекс де Минаур – у австралийца было два матчбола, один из которых Карлос отыграл вот так.

Но вообще по ходу матча было очевидно, что ему некомфортно с тем, насколько рано и быстро Алекс встречает мяч. С другой стороны, потом выяснилось, что в тот день Алькарас упал с лестницы и был не уверен, что вообще получится сыграть.

В целом складывается ощущение, что Алькарас будет явным фаворитом в матчах с любым соперником за исключением Джоковича, Надаля и, может быть, Медведева на харде.

Алькарас за 2 дня заборол Надаля и Джоковича и станет великим. А в детстве он забывал ракетку и дрался с другом за яблоки и груши

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Фото: REUTERS/Juan Medina

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