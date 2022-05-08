19-летний Алькарас – сейчас лучший теннисист мира. Соперники просто не знают, что с ним делать

Феномен.

После того, как Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича в полуфинале «Мастерса» в Мадриде, ему задали вопрос с прозрачным намеком – кто лучший игрок мира прямо сейчас?

Карлос, которому по ходу турнира исполнилось всего 19 лет, поскромничал и ответил: «Я не буду говорить. Я знаю, но не буду говорить. Мне удалось обыграть №1, но я все еще девятый. Впереди меня еще восемь игроков».

В итоге Алькарас в финале разгромил Александра Зверева (6:3, 6:1), и нет никаких сомнений, что прямо сейчас он лучший в мире. Это подтверждается, во-первых, статистикой.

• Алькарас – лидер тура по количеству титулов в сезоне. Он их взял уже четыре, причем два из них – на «Мастерсах».

• Он лидер тура по количеству выигранных матчей и у него лучший процент побед и поражений – 28:3.

• Статистика против топ-10 у него в 2022-м тоже сумасшедшая – 10 матчей, 8 побед, из которых 7 подряд. В Мадриде он, кстати, стал самым молодым в истории ATP, обыгравшим трех соперников из топ-5 на одном турнире.

Во-вторых, по игре Алькарас сейчас тоже сильнее всего тура.

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Зверев в финале выглядел вообще беспомощным, потому что сыграл очень плохо. Для того, чтобы иметь шансы, ему требовался высокий процент попадания первой подачи (по ходу турнира он держался в районе 75%) и полная убежденность в своей атаке. Как у Новака Джоковича, который в Мадриде был ближе всех к победе над Алькарасом.

Но у Зверева подача шла хуже, чем ранее на этой неделе – 66% первого мяча. Более того, эта подача ему что-то давала, только если он попадал 220 км/ч в линии. Во всех остальных случаях Алькарас ее нейтрализовывал.

Зверев подает первым мячом, но 206 км/ч и в центр квадрата. Получает прием в ноги, сразу оказывается в глубокой позиции и в итоге проигрывает очко

Если Карлос принимал подачу, у Зверева сразу возникали проблемы. Во-первых, у него было много ошибок с первого удара. Пара самых показательных примеров.

А вот таких смэшей было больше одного.

Во-вторых, он очень часто наносил его неуверенно и недостаточно хлестко, затягивался розыгрыш, а в разменах на задней у Карлоса было тотальное превосходство – он их выиграл чуть ли не в три раза больше соперника.

В итоге из 35 розыгрышей, в которых Зверев находился в атакующей позиции, он взял меньше половины – 17. Для сравнения, у Алькараса – 24 из 28.

Зверев не мог справиться с тяжестью удара соперника, с силой, глубиной и вращением. Атаковать с таких мячей у него не получалось, а если он бил нейтрально или оборонительно, то Карлос либо вколачивал, либо использовал его глубокую позицию на корте и отменно укорачивал.

В целом Алькарас провел очередной отличный матч, демонстрируя все свои лучшие качества, о которых уже много говорилось. Но нужно отдельно выделить подачу – есть ощущение, что так хорошо он еще не подавал. И за весь матч Зверев на приеме выиграл всего шесть очков.

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Сейчас в АТР остро стоит вопрос – как обыгрывать Алькараса, который настолько целостен, что у него вообще нет слабых мест? Практика этого сезона показывает, что есть три варианта:

1. Надеяться, что он будет очень много ошибаться. Такое возможно, потому что теннис Карлоса очень рискованный. И Себастьян Корда в Монте-Карло этим воспользовался.

2. Задавливать своей мощью. Это удалось провернуть Маттео Берреттини на Australian Open (и то очень на тоненького, итальянец победил на решающем тай-брейке) и Надалю в Индиан-Уэллс. Важный момент – не самые обязательные ошибки Карлоса тоже помогли обоим. Не так сильно, как Корде, но все же.

Джокович тоже был близок к победе за счет агрессии – отлично подавал и атаковал с первого мяча, хорошо строил позиционные атаки за счет чередования глубоких ударов и острых углов. Но его не хватило на то, чтобы так отыграть весь матч.

3. Задавливать скоростью. За счет этого в Барселоне Алькараса чуть не победил Алекс де Минаур – у австралийца было два матчбола, один из которых Карлос отыграл вот так.

Но вообще по ходу матча было очевидно, что ему некомфортно с тем, насколько рано и быстро Алекс встречает мяч. С другой стороны, потом выяснилось, что в тот день Алькарас упал с лестницы и был не уверен, что вообще получится сыграть.

В целом складывается ощущение, что Алькарас будет явным фаворитом в матчах с любым соперником за исключением Джоковича, Надаля и, может быть, Медведева на харде.

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Фото: REUTERS/Juan Medina