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Алькарас – нереальный боец. В матче с Надалем подвернул ногу, рассыпался, но одним ударом вернул доминирование

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Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Новак Джокович Новак Джокович
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
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Теперь сыграет с Джоковичем.

5 мая 2021 года на «Мастерсе» в Мадриде Карлос Алькарас в день 18-летия впервые встретился с Рафаэлем Надалем – и был разгромлен, взял всего три гейма.

6 мая 2022-го Алькарас, уже превратившийся из юного таланта в полноценного топа, которому практически гарантировано доминирование, снова встретился с Надалем в Мадриде – и на этот раз победил. 6:2, 1:6, 6:3, причем главной проблемой Карлоса в этом матче был не великий соотечественник.

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В начале второго сета Алькарас в погоне за мячом неудачно поставил ногу, споткнулся и подвернул голеностоп.

Ему пришлось взять медицинский перерыв, во время которого он принял какую-то таблетку, а физио наложил тугой тейп.

Вскоре выяснилось, что в падении пострадала не только нога, но и правая ладонь, на которую испанец приземлился. Он жаловался на нее своей ложе и постоянно тянул себя за большой палец.

Но больше всего от падения пострадала игра Алькараса. Он вполне объяснимо потерял в движении, и это стало для него катастрофой – ведь его теннис строится на взрывных качествах и скорости. В итоге на задней линии он стал бить на 10-15 км/ч медленнее, и у него уже не проходили безумные удары, к которым мы все привыкли – потому что он не успевал ногами подстроиться под мяч.

Вместо феерических виннерсов полетели ошибки. И появились сомнения, что ему вообще стоит доигрывать этот матч, потому что Надаль включился и, как казалось, был готов дожимать Карлоса.

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Все изменил буквально один удар в начале третьего сета. При счете 1:1 Надаль повел 30:15 на подаче Карлоса, провел идеальную атаку, выбил соперника очень широко и пошел закрывать сетку.

А Алькарас забыл про все проблемы с движением и выдал вот такое.

 

Сразу после этого удара рисунок игры вернулся к тому, что было в первом сете. К доминированию Алькараса.

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Игровое доминирование Карлоса воплощалось в следующих моментах.

1. Надаль просто не мог его пробить. За весь матч у Рафы всего 10 виннерсов – из которых три пришлись на один гейм в третьем сете.

2. Отчасти Надаль сам в этом виноват – уж очень часто он мягчил, пробивал слишком коротко и недостаточно агрессивно. Это позволяло Алькарасу вытягивать очки из обороны. Например, на матчболе Рафа почему-то положил драйв-воллей прямо в центр корта и был наказан отличной обводкой.

3. Но Алькарас тоже очень много сделал, чтобы не давать Надалю раскручивать атаки. Рафа весь матч стремился избегать форхенда Карлоса и строить атаки через бэкхенд. Но Карлос отлично делал то, что так хорошо умеет Новак Джокович, – встречал мяч рано и на агрессию отвечал агрессией.

У него получалось очень хорошо с накрученных и высоко отскакивающих мячей Надаля атаковать плоско и сверху вниз. Справиться с этим Рафе было очень сложно. С одного только бэкхенда Алькарас настучал больше виннерсов, чем Надаль отовсюду (13).

4. Естественно, форхенд Карлоса был очень опасен – настолько, что Надаль, кажется, чересчур его опасался. Было много ситуаций, когда Рафа не атаковал открытое пространство на корте, лишь бы не переводить сопернику под право.

С другой стороны, Алькарас так хорошо двигается, что эти переводы нужно было выполнять идеально, чтобы он наносил форхенды не из удобной позиции. А у Надаля с этим были проблемы.

Надаль в идеальной позиции бьет форхенд в центр корта. Розыгрыш в итоге отдал

Ну а когда Карлос бил форхенд из удобной позиции, он был агрессивнее Рафы – и скорость полета мяча была выше, и вращение сильнее. Так что Алькарас выиграл противостояние форхендов у короля этого удара.

5. Еще Карлос более эффективно подавал первым мячом – особенно в первом сете. Первая подача не давала Надалю преимущества (и на ней, и на второй процент выигрыша примерно одинаковый – 58% и 59%), а Алькарасу давала значительное.

6. И когда Алькарас оказывался в атаке, у Надаля был миллион проблем. Карлос мог просто забить с задней линии, мог бросить один из своих коронных дропшотов (как, например, при счете 30:30 в последнем гейме), мог рвануть к сетке (как в начале последнего гейма).

Атакующая непредсказуемость Алькараса стала для Надаля огромной проблемой. Особенно с учетом того, что это всего первый турнир после травмы. «Мне нужно быть быстрее, лучше реагировать, читать игру», – подвел итоги Надаль.

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В целом это впечатляющая победа для Алькараса. Но бьет ли она по грунтовым перспективам Надаля? Вряд ли.

Во-первых, он только вернулся после травмы.

Во-вторых, в Мадриде ему последние годы всегда тяжело – потому что условия там максимально негрунтовые: город на возвышенности, мяч летит быстрее, со сверхагрессивными соперниками справляться сложнее.

В прошлом году Надаль, например, по игре примерно так же уступил Александру Звереву. Так что куда более показательным будет выступление в Риме.

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А Алькараса теперь ждет первая встреча с Новаком Джоковичем. Он может стать первым игроком в истории, победившим Надаля и Джоковича по ходу одного грунтового турнира.

Но для этого снова придется провести очень классный матч – ведь после тягот первых двух грунтовых турниров Джокович постепенно набирает отличную форму. В пятницу он без особых проблем за 80 минут разобрался с Хубертом Хуркачем.

Алькарас станет великим теннисистом: в детстве он забывал ракетку и дрался с другом за яблоки и груши

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Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle; REUTERS/Isabel Infantes

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