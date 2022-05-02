Новый чемпион в мужском теннисе к 19 вляпался в гомофобный скандал и очень любит жаловаться

История Хольгера Руне.

Последние девять месяцев так ярко блистает 18-летний Карлос Алькарас, что все остальные молодые (и не очень) игроки отошли на третий план. Кого впечатлит дебют в топ-70 или что-нибудь такое, если Алькарас уже ворвался в топ-10?

Однако сейчас о себе громко заявил второй по размерам талант поколения – чемпион юниорского «Ролан Гаррос»-2019 Хольгер Руне, которому 29 апреля исполнилось всего 19. Датчанин одержал первую победу над соперником из топ-10, взял первый титул ATP, гарантировал себе дебют в топ-50 и показал, что у него тоже яркое будущее.

Короткое прошлое в туре у него тоже было ярким – но в основном не из-за результатов.

Попал в скандал, когда обзывал себя «пидором»

В главный скандал Руне встрял в прошлом году на «Челленджере» в Бьеле. Там по ходу полуфинала против Томаса Этчеверри он от недовольства происходящим на корте кричал: «Ты ничего сам не можешь. Играешь по-пидорски». А выиграв следующее очко, добавил на смеси французского и датского: «Allez! Пидор».

Видео эпизода разлетелось по соцсетям, крики Руне перевели – и обвинили его в гомофобии. Он, конечно, все отрицал: «Хочу принести извинения за то, что вчера в полуфинале использовал плохие слова в свой адрес. Я больше всех люблю разнообразие, и это знают все, кто со мной знаком! Простите, что я пока не так идеален, как вы все от меня ждете. Давай вместе становиться умнее и лучше».

Извинения Хольгера многие посчитали неискренними и формальными, а тут еще в дело вмешалась его мама, по сути назвавшая всех критиков Руне хейтерами, которые сами ничего не могут, а только возмущаются. Правда, пост она в итоге удалила.

Впрочем отделался теннисист довольно легко – всего 1500 евро штрафа. В его пользу сыграли извинения и отсутствие претензий к его поведению в прошлом.

Любит пожаловаться и обвинял болельщиков в травле

Прошлый сезон Хольгер начал 475-й ракеткой мира, и за 11 месяцев провел 104 матча, выиграл четыре «Челленджера» и дошел до четвертьфинала на двух турнирах ATP.

В конце года датчанин оказался на 103-й строчке и раскритиковал заморозку рейтинга, введенную из-за пандемии: «Если бы сейчас действовал нормальный рейтинг, сегодня я был бы 62-й ракеткой мира, а не 124-й.

Имеет ли это значение? Конечно, когда ты амбициозен и много работаешь, важно получать что-то взамен. С этим рейтингом я бы мог играть на более статусных турнирах и чувствовать, что не зря так вкалываю. Я считаю себя уставшим и злым, потому что считаю эту систему несправедливой. Я люблю теннис, но нужно, чтобы все соревновались в одинаковых условиях», – написал Руне в инстаграме.

Претензия, конечно, была справедливой, но Руне напомнили, что от заморозки пострадал далеко не он один, а еще, например, Себастьян Баес и Франциско Серундоло, которые тоже выиграли много «Челленджеров», а поднялись не так высоко. А еще ему напомнили, что он в отличие от южноамериканских коллег имеет куда больше возможностей выступать – потому что ему давали много wild card как в квалификации (две), так и в основы турниров ATP (в 2021-м таких было шесть).

Тогда у Руне начала складываться репутация любителя пожаловаться, которая только укрепилась в этом сезоне. В первом круге турнира в Буэнос-Айресе он проиграл аргентинцу Баесу и остался недоволен тем, что местные активно болели за своего. Он даже назвал это «травлей».

«Замечательный турнир в Буэнос-Айресе, но, к сожалению, не очень приятная атмосфера во время сегодняшнего матча. Я не люблю, когда люди прямо во время матча кричат, чтобы я заткнулся, или намеренно шумят, когда я подаю и т.п. Это было неуважительно по отношению ко мне и к спорту.

Большой респект судье за то, что он пытался призвать к уважительному отношению. Я абсолютно понимаю, что люди поддерживают своих теннисистов, но они должны осознавать, что это не футбольный матч, и у другого игрока нет 10 товарищей по команде, которые его поддержат. Речь о балансе. Поддержка – это хорошо, но травля недопустима – в спорте, школах, да и вообще где угодно», – написал он в инстаграме.

Уже нацелен стать №1, но пока не хватает физики и психологии

В Мюнхене Руне смело поставил цели на карьеру – стать первой ракеткой мира. И он уверен, что все может получиться: «Если я буду делать то, что нужно, у меня будет возможность стать лучшим в мире. Это непросто, но я готов. Это мое желание, моя мечта».

Сейчас главные люди, которые ему помогают на этом пути, – это его мама Анеке и тренер Ларс Кристенсен, с которым он работает с самого детства. Тренер помогает ловить баланс между дисциплиной и получением удовольствия от жизни теннисиста. А мама – вообще главный человек в жизни Руне.

«Мама меня поддерживает с тех пор, как я начал играть. Она очень помогает с психологией и на корте тоже. Без нее я бы не был таким человеком, которым стал. Без нее я бы и не родился (смеется). Она заставляет меня работать на максимуме».

С игрой у Хольгера уже все очень и очень хорошо. Он впечатляет комментаторов тем, что умеет стабильно поддерживать агрессию, но при этом не скатываться в бездумное молотилово. Вместо этого у него сохраняется хорошее тактическое мышление. Например, в Мюнхене он разгромил Александра Зверева, прочувствовав и толково использовав то, что немец неуверенно чувствует себя впереди. Поэтому Руне все время дергал его вперед дропшотами и переигрывал у сетки.

Главные проблемы Руне – психология и выносливость. Хольгер очень легко закипает. Например, в финале в Мюнхене он сразу проиграл подачу и начал кидать ракетку и стучать мячом в стену корта. С другой стороны, ему все же удалось взять себя в руки, и его даже не сбила грубая ошибка судьи, который увидел двойной отскок там, где им и не пахло. Так что с психологией есть прогресс.

С выносливостью у человека, который играет 104 матча за сезон и может одновременно успешно проводить два турнира, все вроде бы тоже должно быть в порядке. Но у Руне появлялись судороги в последних матчах пятисетового формата – против Новака Джоковича на US Open и в первом круге Australian Open, где он проиграл Сун Ву Квону в пяти сетах.

После поражения в Мельбурне Руне, хромавший полтора сета, выдал классическое оправдание: «По-моему, я хорошо играл – лучше соперника. Если бы я был физически готов, то победил бы».

Проблему он осознает и недавно рассказал, что ищет решение: «Я много общался со специалистами в Дании и Франции. Узнал многое, что поможет мне бороться с судорогами».

И нужно помнить, что в юности физические проблемы постоянно возникали, например, у Новака Джоковича. С сербом у Руне, кстати, очень хорошие отношения – они вместе тренировались в Монте-Карло, и Хольгер очень благодарен Новаку за разные советы о психологической устойчивости:

«Из Большой тройки он лучший в плане помощи молодым игрокам, готовности давать советы. Да, в Нью-Йорке он надрал мне задницу, но советы были бесценными».

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Пару недель назад Руне постановил: «Я не буду доволен, пока не стану №1». Вскоре после этого в Мюнхене он сделал первый шаг, но дальше будет только сложнее.

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Фото: East News/Christof STACHE / AFP; globallookpress.com/KRZYSZTOF CICHOMSKI; Gettyimages.ru/Marcelo Endelli, Eric Alonso, Sarah Stier