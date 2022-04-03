Алькарас в 18 лет – уже топище. Взял один из главных турниров и играет почти без слабостей

Потрясающий талант.

Карлосу Алькарасу всего 18 лет, и он самый молодой игрок в топ-100 мужского рейтинга. О его огромных перспективах заговорили два года назад. В конце прошлого сезона всем уже стало очевидно, что он будет большим теннисистом.

Сейчас так же понятно, что, если у него не появится травм, он станет исторически большим теннисистом. Потому что в свои 18 он показывает поразительные результаты:

• В этом году Алькарас провел 20 матчей и одержал 18 побед – то есть выиграл 90% своих встреч. По проценту побед в 2022-м его обходит только Рафаэль Надаль, у которого он составляет 95.

• На счету Алькараса четыре индивидуальных турнирах, на которых он взял два титула, вышел в один полуфинал (проиграл Надалю в трех сетах) и на Australian Open чуть не ушел с 0:2 по сетам против игрока топ-10 Маттео Берреттини в третьем круге.

• В воскресенье Алькарас выиграл «Мастерс» в Майами, который по статусу уступает только «Большим шлемам» (обыграл в финале Каспера Рууда 7:5, 6:4). Он стал самым молодым чемпионом в истории соревнований.

• И в понедельник Карлос станет 11-й ракеткой мира, отставая от топ-10 всего на 29 очков.

Фантастика.

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Теннис Алькараса тоже очень-очень-очень впечатляет, потому что в нем практически нет слабых мест.

С одной стороны, Карлос настроен предельно агрессивно. В финале он настучал 27 виннерсов, из которых 18 пришлись на первый сет.

У него очень хороший первый удар после подачи – особенно если это форхенд (справа он вообще стабильно разрушителен). Он очень опасен с приема – потому что у него нет номинально слабой стороны. Куда бы вы ему ни подавали, ответ прилетит, скорее всего, очень хороший.

И в Карлосе впечатляет то, что каждый его удар продвигает атаку. Испанец очень верит в себя и постоянно стремится созидать, он не выполняет ударов, просто чтобы подержать мяч в игре.

Стремление к созиданию выливается в то, что дропшот уже стал его коронным ударом. Важен не сам факт того, что Алькарас много укорачивает, а то, что он практически всегда идеально эту укоротку готовит.

Конечно, его стремление к атакующему теннису приводит к тому, что иногда он выдает слишком много ошибок. Но в целом уровень стабильности у него очень мощный.

Другая проблема соперников Алькараса в том, что его самого пробить нереально трудно. По движению он уже один из лучших в туре, он очень-очень быстрый. При этом скорость ног он сочетает с очень умелыми руками, что позволяет ему регулярно выбираться из сложнейших ситуаций за счет свечек и обводок.

Вот пример из четвертьфинала Майами. Кецманович выполнил очень хороший удар с лета – но Алькарас его не только догнал, но еще и идеально обработал.

И подобных розыгрышей в его матчах полно. Соперники могут метать в него свои лучшие удары, а он все равно регулярно находит способ их нейтрализовать или провести с них контратаку.

А еще в глаза бросается то, насколько он уверен в своей игре. Он сам это описал, когда говорил о любви к дропшотам: «Я уверен в этом ударе. В сложные моменты нужно использовать то, что умеешь лучше всего».

И сейчас он именно это и делает – это уже его фишка: в ключевые моменты показывать максимально высокий уровень.

Потрясающий талант.

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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports