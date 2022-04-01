Великобритания и «Уимблдон» требуют от наших теннисистов гарантий, что они не получают денег от Путина и России. Что это значит?

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В середине марта прошла информация, что российских и белорусских теннисистов не допустят на «Уимблдон» и другие турниры в Великобритании, если они не докажут, что не поддерживают политические режимы своих стран.

Теперь министр спорта Найджел Хаддлстон пояснил позицию: выступать в Британии спортсмены смогут только в нейтральном статусе – и им придется доказывать, что они действительно нейтральные.

«Мы хотим получить письменное подтверждение, что они не получают деньги от Путина, России или Беларуси. Что они не будут высказываться в поддержку Путина, России или Беларуси.

Мы просим руководящие органы или отдельные турниры заранее заручиться такими гарантиями, если они собираются разрешить участие нейтральным спортсменам», – сказал Хаддлстон.

Возможно, это все попытки нажить политический капитал на актуальной ситуации, и на самом деле, когда дело дойдет до турниров, ничего с игроков требовать не будут. Но если к июню, когда начнется травяной сезон в Британии, это требование будет в силе, возникает важный вопрос – что считать получением денег «от Путина, России или Беларуси».

Понятно, что Путин никому из теннисистов лично денег не давал. А вот с Россией интересно.

Например, Вероника Кудерметова в прошлом сезоне сказала: «С этого года нам стала помогать федерация. Как это происходит? Ты улетаешь на турнир, возвращаешься, отчитываешься за билеты, проживание, питание, а потом возмещают расходы в пределах выделенного на тебя бюджета».

Это будет считаться деньгами из России?

У Медведева спонсорский контракт с банком «Тинькофф» – основатель которого, Олег Тиньков, попал под британские санкции. Будет ли это для него опасно?

Если британцы начнут предъявлять претензии к коммерческим спонсорам, то проблемы возникнут у Карена Хачанова – который сотрудничает с банком ВТБ, попавшим под разные санкции еще в 2014-м.

Ну и, конечно, есть вариант, что Великобритания последует российскому примеру и практике обнаружения иностранных агентов – и не пустит игроков, которым просто когда-либо перечисляли деньги из России.

Еще интересна формулировка, что министр просит организаторов заручиться такими гарантиями. Получается, игрокам будет достаточно просто сказать, что они не получают денег из РФ? Или же их будет кто-то проверять? И какие будут санкции за недостоверную информацию?

В общем, с юридической точки зрения и здравого смысла вопросов к этому требованию очень много. Возможно, все это говорится просто для того, чтобы спортсмены сами не захотели приезжать на «Уимблдон».

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Фото: globallookpress.com/Rob Prange/Dppi, Maksim Konstantinov