Медведев пока не станет №1 – не хватило одной победы. Он плохо себя чувствовал и назвал мячи «мусором»

Проиграл Хуркачу.

Даниилу Медведеву нужно было выйти в полуфинал «Мастерса» в Майами, чтобы вернуться на первую строчку рейтинга. И он хорошо начал турнир, не проиграв ни сета на пути к четвертьфиналу.

Но там его ждал действующий чемпион Хуберт Хуркач – и поляк выиграл 7:6, 6:3.

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1. Начнем с неигровых вещей. Во втором сете Медведев явно себя плохо чувствовал, постоянно загибался после розыгрышей и при счете 3:4 (уже уступая с брейком) даже вызвал врача, который дал ему какую-то таблетку.

2. Возможно, дело было во влажной жаре, характерной для Флориды. По Олимпиаде в Токио и некоторым другим турнирам мы знаем, что Даниил такие условия переносит тяжело (как и все нормальные люди). А вот Хуркач во Флориде базируется, он к ним привык.

3. Есть и другой вариант. Отец Клары Таусон, которая тоже играла в Майами, рассказал, что среди игроков гуляет какой-то вирус (не корона). Из-за него с турнира снялись несколько женщин.

4. Еще по ходу матча Медведев обругал мяч, которым играют в Майами: «Никогда никому не посоветую покупать этот мяч – потому что это мусор. Только деньги зря потратите».

5. И вообще он опять столкнулся с известной проблемой медленного харда, на котором ему играть неудобно. Хотя перед турниром он и говорил: «В Индиан-Уэллс и Майами самый медленный хард в туре. Я внес некоторые коррективы по сравнению с Индиан-Уэллс и чувствую, что начал играть намного лучше».

6. Теперь к игре. Вообще по-хорошему первый сет Хуркач мог выигрывать намного проще. Поляк сразу же сделал брейк (во многом на ошибках Медведева) и в паре геймов подбирался ко второму – в первую очередь, при счете 5:2, когда вел 40:15.

7. Потом он не подал на сет при счете 5:3 (во многом из-за того, что сам наошибался), а на тай-брейке реализовал только третий сетбол. Заработанный, кстати, при помощи очень везучего форхенда, который сорвался с ракетки неожиданно и очень неудобно.

8. Во втором сете борьба тоже поначалу была упорной – например, на удержание первого гейма Медведеву понадобилось аж восемь минут. И очень обидно, что вмешался физический компонент, потому что по игре он сделал несколько адаптаций, которые могли привести к перелому в матче.

9. У Хуркача всю игру очень хорошо работали базовые компоненты его стиля – подача, атакующий прием, агрессивный форхенд, выходы к сетке. Но Медведев нащупал на них ответы: на приеме он занимал более атакующую позицию, чтобы обрезать угол, лишить времени и не пустить к сетке; в розыгрышах стремился атаковать бэкхенд.

10. И это помогало навязывать борьбу. Но нужно сказать – даже в первом сете и начале второго, когда Даниил был еще более-менее физически крепок, Хуберт его чуть-чуть переигрывал. Да, адаптации позволили лучше бороться, но в целом агрессию соперника Медведев не заглушил.

11. Ну и брак россиянина тоже подвел – он закончил матч с «-10» в балансе ударов навылет и невынужденных ошибок. У Хуркача чуть лучше – «-6».

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Вот такие дела. В понедельник Даниил останется второй ракеткой мира – до Новака Джоковича не хватит всего 10 очков.

А дальше ненавистный Медведеву грунт.

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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports; East News/AP Photo/Wilfredo Lee