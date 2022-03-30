Главный теннисный звук – не стоны игроков, а скрип кроссовок. Они радуют тренеров, помогают слепым и иногда бесят

Ода.

На этой неделе завершится турнир в Майами, и туры до конца июля перейдут с харда на естественные покрытия – сначала грунт, потом траву, а потом еще ненадолго на грунт.

Это значит, что профессиональный теннис лишится одной из характерных черт.

Послушайте, например, это видео.

Даже больше стонов игроков на нем слышно постоянный скрип кроссовок. С учетом того, что большую часть сезона профессионалы играют именно на харде (и стонут далеко не все), именно скрип кроссовок – главный звук тура.

Для тренеров это просто музыка, потому что он показывает, что игрок очень старательно работает ногами – и множеством мелких шажков максимально точно подходит под мяч.

Или же он показывает, что игрок борется из-за всех сил – и въезжает в удары, будто это не хард, а грунт.

А вот, что журналист Крис Оддо пишет про Карлоса Алькараса: «Даже не нужно на него смотреть – можно закрыть глаза и слушать, как он работает ногами. Безумие. Торможение, скольжение, резкая постановка стопы, когда он тянется за бэкхендом или ударом с лета. Такая мощь». Если бы не постоянный скрип, это было бы куда менее заметно.

Радио BBC несколько лет назад опубликовало интервью со слепым болельщиком, который сказал, что на теннисе в принципе понимает, что происходит на корте, даже без комментариев или чьих-то подсказок. Помогают три звука: контакт мяча с ракеткой или сеткой, стоны игроков и скрип кроссовок.

Кстати, движение теннисистов всегда довольно шумное – но на грунте и особенно траве оно скорее шелестящее, чем скрипящее, потому что контакт между покрытием и кроссовками не такой жесткий. Так что на естественных покрытиях нужно больше прислушиваться, а на харде все очевиднее.

Однако не все ценят теннисный скрип – он раздражает многих общеспортивных зрителей (та же история с баскетболом, где кроссовки скрипят об паркет). И иногда он раздражает даже самых привычных к нему людей – игроков.

Например, в 2013-м случилась, наверное, самая известная история на эту тему, потому что в ней участвовал резкий Эрнест Гулбис. По ходу их матча в Петербурге Роберто Баустиста-Агут начал жаловаться на скрип кроссовок Гулбиса. Эрнест был суров: «Ситуация нелепая. Мой соперник вообще повел себя, как избалованная принцесса. При счете 1:6, 2:4 ему вдруг начали мешать кроссовки – причем не свои, а мои».

И подобные случаи возникают с определенной регулярностью. Так, в начале этого сезона на Марина Чилича жаловался Танаси Коккинакис.

Скрип кроссовок может раздражать, может радовать, а может вообще не вызывать никаких эмоций. Но сомнений нет – это важнейший теннисный звук.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill