В мужском теннисе эпидемия опасного поведения. Игроки швыряют ракетки в людей – а тур ничего не делает

Проблема.

В прошлом году мужскому теннису понадобилось три турнира, чтобы понять: в нем нет проблемы важнее и серьезнее нерегламентированных по продолжительности туалетных перерывов. Спасибо Стефаносу Циципасу и его выступлению на североамериканских «Мастерсах» и US Open, где он регулярно уходил с корта на восемь минут.

И ничего, что сейчас многие туалетные перерывы занимают примерно столько же (например, в Индиан-Уэллс между вторым и третьим сетами матча Медведева и Монфиса прошло больше восьми минут, несмотря на таймер). Но огромная проблема решена.

Будем надеяться, что тур придумает что-нибудь получше для решения проблемы неадекватного поведения некоторых игроков. Потому что за последние месяца полтора накопилось уже несколько серьезных случаев.

Акапулько: Александр Зверев лупил ракеткой по вышке в сантиметрах от ног судьи.

Индиан-Уэллс: Ник Кириос кинул ракетку, и она чуть не отскочила в голову болбою.

Майами: Дженсон Бруксби дважды кидал ракетку – и второй раз она улетела в ноги болбою (скорее, конечно, болмэну, но сути это не меняет).

Наказали только Зверева – сняли с турнира, оштрафовали и назначили условную дисквалификацию на восемь недель. И большинство журналистов и некоторые игроки считают, что наказание это слишком мягкое, потому что случай был вопиющим.

Рафаэль Надаль, например, сказал об этом сразу и повторил после ситуации с Кириосом: «Когда игрокам все позволено, уже нет понимания, где граница. Подобные ситуации происходят все чаще и чаще. Наверное, ATP нужно изучить этот вопрос и принять решения, которые положат этому конец. Потому что даже если это ненамеренно или неудачно, наступит момент, когда случится что-то очень плохое».

В итоге сейчас кажется, что Надаль прав. Рассмотрим случай Бруксби.

Американец бросал ракетку дважды. Первый раз она тоже полетела неуправляемо, но ни в кого не попала.

Во втором все повторилось, но поскольку он кинул ее в сторону, где стоят болбои, она, естественно, прилетела в болбоя. За это ему дали только предупреждение – оно стало вторым и привело к штрафу на очко.

Гифка: @AnnaK_4ever

Федерико Кория, с которым играл Бруксби, спросил у судьи Карлоса Бернардеса, почему американца не дисквалифицировали – как Новака Джоковича на US Open-2020. Бернардес объяснил, что болбой не получил травму, так что снимать Бруксби не за что.

Комментатор Роб Кениг рассказал, что супервайзер ему объяснил, в каких случаях за подобное дисквалифицируют:

1. Если попадание мячом или ракеткой – даже ненамеренное – приводит к серьезной травме.

2. Если действие было намеренным. Например, игрока снимут, если он специально пульнул в арбитра мячом – даже если он в итоге не попал.

В случае с Бруксби многие указывают на то, что он намеренно кинул ракетку в ту сторону, где стоят люди – и попал в одного из них. Так что его должны были снимать.

Но еще хорошую мысль высказал журналист Джон Вертхейм: «Наказание не должно определяться скоростью реакции находящихся вокруг игроков людей». В случае с Бруксби серьезной травмы не возникло, потому что мужчина успел убрать ногу. В случае с Кириосом ракетка не попала болбою в голову, потому что он успел пригнуться.

И одно дело, если бы Бруксби с Кириосом откидывал болбоям мячи и те не успевали бы их ловить (как это несколько раз было с Федерером). Потому что мячи болбои ловить обязаны. А уворачиваться от ракеток – нет.

А еще встает вопрос двойных стандартов. Можно поспорить, что Зверева наказали мягко, потому что он тогда был третьей ракеткой мира, Кириоса не наказали вообще – потому что он Кириос и ATP считает его сверхпривлекательным для зрителей, а Бруксби – потому что он американец на турнире в США.

Кория, например, так и сказал: «Если бы так сделал я или кто-то другой из Латинской Америки, нас бы дисквалифицировали на три месяца». И его мнение можно понять, потому что не очень медийного Корентена Муте в Австралии сняли с матча за брань. Тогда казалось, что это новое слово в защите находящихся на корте людей от агрессии игроков.

Но сейчас теннис, видимо, снова решил ждать, пока кто-нибудь не попадет судье в горло (как Джокович) или чуть не выбьет глаз (как Шаповалов в 2016-м).

Вообще с каждым таким случаем все более моральным выглядит подход Андрея Рублева – который всю злость выплескивает на себя. Хотя это тоже, конечно, плохо.

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