Великая серия Надаля кончилась на 20 победах. Не мог дышать из-за травмы и пугающе ошибался в финале в Индиан-Уэллс

А Тэйлор Фриц продолжает прорыв.

За несколько часов до финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс между Рафаэлем Надалем и Тэйлором Фрицем прошла новость: американец на тренировке сильно подвернул ногу. В итоге болельщики и журналисты переживали, что финала не будет вообще или же что Фриц снимется через несколько геймов.

Однако американец вышел и победил 6:3, 7:6.

• Для Надаля это поражение стал первым в сезоне – после 20 подряд побед. Это было лучшее начало сезона в его карьере и одна из самых длинных беспроигрышных серий на харде.

• Финал Рафа проиграл впервые с Australian Open-2019 – после которого выиграл 11 решающих матчей подряд.

• А Тэйлор, в свою очередь, выиграл второй трофей – до этого у него был один мелкий титул в Истбурне (взятый в 2019-м) и пять проигранных финалов.

И матч быстро показал – все переживали не о той травме, о которой стоило переживать.

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Еще в конце полуфинала против Карлоса Алькараса Надаль вызвал на корт врача из-за проблем с левой стороной груди или ребрами. Из-за них его очень любовно массировали.

С самого начала финала стало понятно, что проблемы оказались серьезными. Надаль снизил скорость подачи, в ударах не было привычной хлесткости, и он быстро полетел 0:4.

После первого сета он попросил врача и физиотерапевта, которые долго с ним что-то делали в подтрибунном помещении. В итоге Рафа матч продолжил и физически даже немного подтянулся (хотя по движениям все равно было очевидно, что ему тяжело), но игру полноценно так и не нашел.

Губили его непривычные ошибки. Например, вот такое при счете 5:4 на тай-брейке, когда он вел с мини-брейком.

Похожих по внезапности и грубости ошибок в важные моменты у него было довольно много.

А после матча Рафа тактично рассказал о проблемах: «Мне тяжело дышать. Когда я пытался вдохнуть, было очень больно и неприятно. Но сейчас не время это обсуждать – даже если у меня очевидно не получалось играть так, как обычно. Это финал. Я старался. И проиграл отличному игроку».

Как это, к сожалению, часто бывает с испанцем, великий отрезок закончился травмой – причем неожиданно подвела не стопа, из-за которой он готовился завершать карьеру, а что-то новое. Это прямо история всей его жизни.

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Проблемы Надаля – одна сторона сенсации. Вторая – отменная игра Фрица.

Американцу 24 года, но в туре он заявил о себе уже очень давно. Сейчас он наконец начал пробиваться из подающих надежды в реализующих потенциал. Это началось где-то с октября прошлого года, когда он вышел в полуфинал в Индиан-Уэллс (в 2021-м турнир прошел осенью), финал в Петербурге, а в этом году на Australian Open впервые добрался до второй недели «Большого шлема».

Главная причина прорыва Фрица – в его форхенде. У Тэйлора всегда имелся отличный бэкхенд, классная подача, хорошее движение, но удар справа не был оружием. Сейчас это изменилось – с форхенда он вколачивает страшно и мощно.

В итоге Тэйлор совершил качественный рывок. Кроме уже перечисленных результатов важно то, что с октября он одержал ровно половину своих побед над соперниками из топ-10 – пять в восьми проведенных матчах.

Сейчас Фриц сам как никогда близок к десятке – он стал 13-й ракеткой мира, дебютировав в топ-15.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; REUTERS/Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports