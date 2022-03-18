С миру по Нитке
Блог

Кириос чуть не попал ракеткой в голову болбою. А еще ругался с другом Бена Стиллера и жаловался на везение Надаля

BNP Paribas Open BNP Paribas Open
Александр Зверев Александр Зверев
Ник Кириос Ник Кириос
происшествия
ATP ATP
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Теннис Теннис

«Это была случайность».

Ник Кириос последние пару лет терял статус актуального теннисиста, но в этом году он хорош. На Australian Open он выиграл титул в паре с Танаси Коккинакисом, а сейчас в Индиан-Уэллс впервые с 2020-го обыграл соперника из топ-10 и впервые с 2017-го вышел в четвертьфинал «Мастерса».

Одной из причин хорошего результата в Индиан-Уэллс стал настрой австралийца – на корте он вел себя более собранно, а после одного матча написал на корте «Будь позитивен». Он уже давно не относился к теннису так профессионально.

Путь Кириоса закончился в четвертьфинале против Рафаэля Надаля – 6:7, 7:5, 4:6 почти за три часа. При этом Ник в начале матча выглядел намного стабильнее, ошибался в два раза меньше Рафы и даже подавал на партию. Казалось, что именно он прервет беспроигрышную серию Надалю, тянущуюся с начала сезона.

Даже упустив шанс в первой партии, австралиец оставался собранным. Хотя, конечно, без всплесков не обходилось. Например, он жаловался своей команде на то, что Надаль «такой везучий» (а еще в первом сете бурчал, что испанец не извинился за удар ободом, который попал в линию).

А в третьем сете Кириос наехал на человека в вип-ложе, который сидел рядом с актером Беном Стиллером – и, как и Стиллер, болел за Надаля. «Ты почему разговариваешь? (Указывает на Стиллера). Я разве учу его играть? Нет».

В итоге Ник все же взорвался – но уже после матча. После рукопожатия он швырнул ракетку в корт, и она неудачно отскочила – чуть не попав в голову болбою. Парня спасло то, что он вовремя пригнулся.

После того, что Александр Зверев устроил в Акапулько, к отношению между ракетками игроков и окружающими их людьми сейчас особо пристальное внимание. Поэтому Кириоса на послематчевой пресс-конференции спросили про этот эпизод. Он возмутился.

– Что я должен сказать? Хотел ли я туда попасть? Нет. Я бросил ракетку. Она приземлилась в метре от моей ноги, отскочила и чуть в него не попала. Я человек. Так бывает. Конечно, это был неудачный отскок. Думаю, если бы я миллион раз повторил этот бросок, повторить такой отскок не получилось бы.

И что я должен сказать? После трехчасового матча с Надалем вы такие вопросы задаете? Только это интересует?

– Парень пригнулся...

– Он пригнулся. Пригнулся. Он пригнулся. Он пригнулся. Он пригнулся. Он пригнулся. Господи. Хорошо.

Я в него не попал. Это была случайность. Совершенно точно не как у Зверева, а полная случайность. К счастью, я в него не попал. И не собирался. К счастью, он в порядке.

И отличный вопрос. Невероятный. (Хлопает в ладоши). Поздравляю, друг, – гневался австралиец.

Но в личном пиаре австралиец, видимо, что-то понимает. После гнева в общении с журналистами он нырнул в соцсети и попросил помочь ему найти контакты болбоя. В итоге он связался с парнем, извинился и предложил ему ракетку в подарок – тот, конечно, согласился.

А Ник выложил скриншоты и показал, что он не то чтобы совсем плохой парень.

Звереву сорвало крышу – он обматерил судью и чуть не ударил ракеткой. За это его сняли с турнира

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; REUTERS/Jayne Kamin

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные