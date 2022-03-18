Кириос чуть не попал ракеткой в голову болбою. А еще ругался с другом Бена Стиллера и жаловался на везение Надаля

«Это была случайность».

Ник Кириос последние пару лет терял статус актуального теннисиста, но в этом году он хорош. На Australian Open он выиграл титул в паре с Танаси Коккинакисом, а сейчас в Индиан-Уэллс впервые с 2020-го обыграл соперника из топ-10 и впервые с 2017-го вышел в четвертьфинал «Мастерса».

Одной из причин хорошего результата в Индиан-Уэллс стал настрой австралийца – на корте он вел себя более собранно, а после одного матча написал на корте «Будь позитивен». Он уже давно не относился к теннису так профессионально.

Путь Кириоса закончился в четвертьфинале против Рафаэля Надаля – 6:7, 7:5, 4:6 почти за три часа. При этом Ник в начале матча выглядел намного стабильнее, ошибался в два раза меньше Рафы и даже подавал на партию. Казалось, что именно он прервет беспроигрышную серию Надалю, тянущуюся с начала сезона.

Даже упустив шанс в первой партии, австралиец оставался собранным. Хотя, конечно, без всплесков не обходилось. Например, он жаловался своей команде на то, что Надаль «такой везучий» (а еще в первом сете бурчал, что испанец не извинился за удар ободом, который попал в линию).

А в третьем сете Кириос наехал на человека в вип-ложе, который сидел рядом с актером Беном Стиллером – и, как и Стиллер, болел за Надаля. «Ты почему разговариваешь? (Указывает на Стиллера). Я разве учу его играть? Нет».

В итоге Ник все же взорвался – но уже после матча. После рукопожатия он швырнул ракетку в корт, и она неудачно отскочила – чуть не попав в голову болбою. Парня спасло то, что он вовремя пригнулся.

После того, что Александр Зверев устроил в Акапулько, к отношению между ракетками игроков и окружающими их людьми сейчас особо пристальное внимание. Поэтому Кириоса на послематчевой пресс-конференции спросили про этот эпизод. Он возмутился.

– Что я должен сказать? Хотел ли я туда попасть? Нет. Я бросил ракетку. Она приземлилась в метре от моей ноги, отскочила и чуть в него не попала. Я человек. Так бывает. Конечно, это был неудачный отскок. Думаю, если бы я миллион раз повторил этот бросок, повторить такой отскок не получилось бы.

И что я должен сказать? После трехчасового матча с Надалем вы такие вопросы задаете? Только это интересует?

– Парень пригнулся...

– Он пригнулся. Пригнулся. Он пригнулся. Он пригнулся. Он пригнулся. Он пригнулся. Господи. Хорошо.

Я в него не попал. Это была случайность. Совершенно точно не как у Зверева, а полная случайность. К счастью, я в него не попал. И не собирался. К счастью, он в порядке.

И отличный вопрос. Невероятный. (Хлопает в ладоши). Поздравляю, друг, – гневался австралиец.

Но в личном пиаре австралиец, видимо, что-то понимает. После гнева в общении с журналистами он нырнул в соцсети и попросил помочь ему найти контакты болбоя. В итоге он связался с парнем, извинился и предложил ему ракетку в подарок – тот, конечно, согласился.

А Ник выложил скриншоты и показал, что он не то чтобы совсем плохой парень.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; REUTERS/Jayne Kamin