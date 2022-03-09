Минутка истории.

Яков I был королем Шотландии с 1424 по 1437 год. Он довольно быстро стал популярным (в том числе за счет точечных репрессий в отношении богатейших семей) и развел очень бурную деятельность – при нем шотландский парламент регламентировал практически все, что можно было регламентировать.

Но под конец правления стремление к контролю и наведению порядка переросло в авторитаризм. Элиты, подвергавшиеся репрессиям, были им крайне недовольны – круг подавленных расширялся.

Сомневались и в легитимности королевской власти – его отец, король Роберт III, был дважды женат и имел детей от разных браков. В элитах появились сторонники других наследников Роберта. Яков родился от первого брака, и многие считали его незаконным ребенком короля – а значит, не имеющим права на трон.

Кроме того, Яков I провел серию неудачных попыток захвата территорий в шотландском высокогорье. Даже в случае военных побед ему не удавалось взять высокогорье под собственный контроль.

Впрочем, в народе король оставался популярным. Но к 1437 году сложился заговор элит во главе с дядей Якова I. И короля убили в его собственном дворце в городе Перт (не том, где долгое время проводился Кубок Хопмана – тот в Австралии).

Погубила его в том числе любовь к же-де-пом – прообразу тенниса. Его еще называют «реальным теннисом». Игра появилась примерно в XIII веке, и Шотландия была одним из первых ее центров. Теннис в Шотландии существует уже очень давно – есть указания XIII века. Так что все началось не с Энди Маррея. В реальный теннис в Шотландии играли еще раньше, чем в Англии. Наверное, он пришел из Франции.

У Якова I в Перте была собственная площадка.

Когда к нему пришли убийцы, он пытался убежать через сток для воды, который проходил под площадкой для же-де-пом и в теории давал возможность выбраться в сад – а оттуда уже бежать куда глаза глядят. Но всего за три дня до покушения он приказал заделать отверстие – чтобы в него не улетали мячи. В итоге он оказался в западне, заговорщики его нашли и пронзили мечом.

При этом жена Якова и его наследник остались в живых. Более того, сбежавших в горы заговорщиков потом нашли и судили. А династия продолжилась.

А же-де-пом продолжил играть роль в истории – например, именно на площадке для этой игры начала Великая французская революция.

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Фото: commons.wikimedia.org/nationalgalleries.org, Royal Collection, Charles Hulpeau