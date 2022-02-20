Рублев взял первый титул за год! Мучился всю неделю и победил без лучшего тенниса

Важный трофей.

В Марселе Андрей Рублев выиграл первый титул с марта прошлого года и девятый в карьере. Путь к нему был тяжелейшим:

• В первом матче Андрей уступал 2:5 в решающем сете против Ришара Гаске и был в двух очках от поражения.

• Потом он прошел Люку Пуя, отыграв брейк в решающем сете.

• А в полуфинале тоже в трех партиях победил 69-ю ракетку мира Бенжамена Бонзи. Француз после матча хорошо описал проблемы, с которыми регулярно сталкивается Рублев: «Он тратит очень много сил на каждый удар и иногда немного сдает». Андрею в последнее время действительно особенно свойственны короткие провалы по ходу матчей, которые могут очень дорого стоить.

Финал против Феликса Оже-Альяссима (7:5, 7:6) был его самым качественным матчем за всю неделю. Но и в нем не обошлось без провалов.

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1. Андрей сразу же отдал подачу, но так же быстро отыгрался и в целом большую часть матча вел игру.

2. Он очень хорошо принимал, за счет глубины осложняя Феликсу реализацию быстрых атак. Что, например, не получалось на прошлой неделе в Роттердаме у Стефаноса Циципаса.

3. Рублев конструктивно давил на бэкхенд канадца, и это работало по двум направлениям: во-первых, он выжимал с него ошибки, когда Феликс пытался обострять и переводить по линии или косее играть кросс; во-вторых, он открывал другой угол под перевод по линии – и выполнял его очень хорошо.

4. Плюс, большую часть матча Рублев разрушительно играл с форхенда – и в атаке, и в контратаке (регулярно осложняя жизнь сопернику, когда он уже выбивал его широко вправо).

5. И когда все это – глубокий прием, агрессия справа, давление на бэкхенд – складывалось воедино, россиянин добивался прорывов. За счет этого он сделал ключевой брейк при счете 5:5 в первом сете и потом повел во втором.

6. Но в концовке матча случился тот самый характерный спад, который мог очень дорого стоить – если бы Андрей вовремя не взял себя в руки.

7. Рублев повел 3:2 с брейком – сразу отдал преимущество, проведя плохой гейм с двойной ошибкой и браком слева. Потом повел 5:3 и подавал при 5:4 – и опять провел плохой гейм с двойной ошибкой и очень-очень-очень консервативной игрой в разменах, которая давала Феликсу лупить справа.

8. В итоге после того, как Рублев полтора сета в принципе доминировал, третья партия казалась реальной перспективой. При счете 5:6 Андрею даже пришлось отыграл сетбол.

9. В этот момент сыграло хладнокровие Рублева (довольно неожиданное в контексте ситуации и его последних выступлений) и наигранная за матч схема – смелый перевод слева по линии в открытый угол (в этот раз Феликс его открыл сам забеганием под право).

10. А на тай-брейке свою роль сыграл другой важный фактор матча – совершенно невынужденные ошибки Феликса в ситуациях, когда у него были шансы. Канадец проиграл три очка на приеме, когда клал атакующие форхенды в аут. Дважды он это делал в ситуациях, когда Рублев кидал ему пушинки со второй подачи или в розыгрыше.

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В итоге Рублев одержал очень важную победу. Выигранный по большей части без лучшего тенниса титул должен помочь уверенности в себе, которой ему в последнее время ощутимо не хватало.

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Фото: East News/Nicolas TUCAT / AFP