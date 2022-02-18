Новый прорыв Сафиуллина: первая победа над топ-10 и выход в 1/2 в Марселе. Хотя до этого он месяц буксовал

Роман возобновил взлет.

По ходу первой недели сезона и ATP Cup казалось, что Роман Сафиуллин решил повторить прошлогоднюю траекторию Аслана Карацева и в начале года рвануть из-за пределов топ-100 в ряды лучших в мире.

Но после этого турнира продвижение Романа замедлилось. На Australian Open он не прошел квалификацию, все же попал в сетку как лаки-лузер – но упустил и второй шанс, проиграв человеку, который в конце матча с трудом стоял на ногах из-за судорог.

А после Австралии он проиграл три матча из четырех, единственную победу одержав над теннисистом, не входящим в топ-400.

Так что в Марсель Роман приехал без особого хода – но постепенно его набрал: прошел квалификацию, в первом круге отыграл матчбол, во втором взял решающий тай-брейк и в четвертьфинале вышел на №4 в мире Стефаноса Циципаса.

И победил – 6:4, 6:4.

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1. Роман после матча сказал, что это его лучшая победа. И он совершенно точно показал свою лучшую игру.

2. Сафиуллин замечательно расправлялся с подачей Циципаса – между прочим, одной из лучших в туре. За счет коротких замахов ему удавалось сохранять агрессивную позицию, но при этом тащить очень сложные мячи, которые Циципас привык видеть непринятыми.

3. В итоге грек постоянно испытывал давление – и оно было особенно сильным, когда у него не проходил первый мяч. Из-за этого он вторым подавал агрессивно и по направлению, и по скорости – и это привело к двойным ошибкам в некоторые ключевые моменты.

4. Сафиуллин очень хорошо находил слабую сторону Циципаса – его бэкхенд. Ему удавалось и с приема, и в розыгрышах.

5. В результате очень часто он просто перебивал агрессивного грека, потому что через атаки под лево эффективно вскрывал корт.

6. Больше всего по ходу матча впечатляла оборона Романа с форхенда. Очень часто Циципас клал ему очень-очень-очень мощные и острые удары под право, но в итоге не только не завершал атаку, а получал неудобный ответ.

7. Сафиуллин, во-первых, очень хорошо читал атакующие схемы Циципаса, а, во-вторых, использовал прочитанное при помощи быстрейших рук. В итоге возникло впечатление, что он увел у грека практически все розыгрыши, когда тот атаковал короткий мяч справа.

8. При этом нужно сказать, что Циципас в пятницу не блистал – до блеска ему было очень далеко. У него регулярно проседала первая подача – например, брейк в первом сете он отдал, подавая почти исключительно вторым мячом.

9. А еще было много странного брака справа и с лета.

10. Плюс, грек был в дурном настроении – довольно сдержанном, но явно плохом. К середине первого сета он выгнал отца из ложи, а к началу второго получил два предупреждения за затяжку времени и был лишен первой подачи.

11. Кроме того, в третьем гейме второго сета Циципас очень неприятно поскользнулся на линии, рухнул на корт и только чудом не ударился головой об пол. В общем, это был не его день.

12. Но при этом Стефанос продолжал изо всех сил бороться, и если бы Сафиуллин дал слабинку, мог бы развернуть матч. Но Роман ее не дал – и это его огромная заслуга. Он не дрогнул, даже когда надо было подавать на победу – и сделал это мастерски, под ноль.

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В итоге – первая победа над топ-10 и первый выход в полуфинал ATP. Там Сафиуллина ждет Феликс Оже-Альяссим или Илья Ивашко.

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Фото: East News/Nicolas TUCAT / AFP