Только Джокович в топ-100 не привился от ковида. Из-за этого он может пропустить 2 «Шлема» и 5 «Мастерсов»

Оцениваем перспективы.

На этой неделе Новак Джокович сделал первое масштабное публичное выступление после депортации из Австралии. Его интервью BBC сводится к следующим положениям: от ковида он прививаться пока не собирается и смирился с тем, что из-за этого может пропустить многие турниры.

До Австралии непривитых в топ-100 было больше, но из-за пропуска турниров все они, кроме Джоковича, оттуда вылетели.

Конечно, ситуация может измениться, но на данный момент у серба возникнут проблемы с большинством крупных соревнований. А последние годы Джокович играет почти исключительно «Мастерсы» и «Большие шлемы», очень редко заезжая на турниры поскромнее.

Под сомнением «Ролан Гаррос», US Open и пять «Мастерсов»

Во Франции для попадания на спортивные арены сейчас требуется либо вакцинация, либо медицинское исключение. Его могут получить переболевшие ковидом, но Джоковичу для этого придется заболеть еще раз. С 15 февраля срок действия сертификата для переболевших сократили до четырех месяцев, так что у Джоковича он истечет 16 апреля.

Таким образом, на данный момент на «Ролан Гаррос», который стартует в конце мая, Новак сыграть не сможет.

И интересная ситуация с «Мастерсом» в Монте-Карло, который на самом деле проходит не в Монте-Карло, а во Франции (теннисный клуб, где организуется турнир, на 150 метров находится за границей). Интересно то, что сертификат Джоковича будет действовать до дня полуфиналов этого турнира. Позволит ли это ему выступить? Выгонят ли его по ходу турнира? Вопрос открытый.

Другой проблемой серба станут США, где вакцинация требуется для въезда в страну – хотя и там существуют исключения для тех, кто не может привиться по медицинским показателям, и для тех, чье присутствие пойдет на пользу национальным интересам страны. Соответственно, на данный момент под вопросом US Open, мартовские «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами и августовский «Мастерс» в Цинциннати.

И для въезда в Канаду, где проводится еще один августовский «Мастерс», тоже требуется вакцинация. При этом технически можно въехать и без нее, если попасть под исключение. Но тогда придется проходить 14-дневный карантин.

А еще под большим вопросом турниры в Азии – но они сейчас в таком состоянии для всего тура.

На «Уимблдон» и в Риме с Мадридом ситуация более мягкая

Великобритания сейчас постепенно снимает ограничения, и непривитым попасть туда станет проще – будет достаточно отрицательных тестов до въезда и по прибытии. Так что с «Уимблдоном» проблем возникнуть не должно.

Высокие шансы и на то, что Джокович сыграет на весенних «Мастерсах» в Мадриде и Риме.

В Испании и Италии вакцинация требуется, но существует ряд исключений – как для переболевших (поэтому Новак в конце декабря в Испанию уже ездил), так и для спортсменов (они отдельно проговариваются в итальянских правилах).

***

И уже точно известно, что Джокович сыграет на стартующем 21 февраля турнире в Дубае (по его итогам он может потерять первую строчку рейтинга), а в апреле выступит дома в Белграде.

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Julian Finney; REUTERS/Stevo Vasiljevic