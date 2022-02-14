С миру по Нитке
Блог

Теннис без Надаля, Федерера и Джоковича: у Маррея 17 «Шлемов», у Медведева – 4, в туре 16 новых чемпионов

Маттео Берреттини Маттео Берреттини
Гастон Гаудио Гастон Гаудио
Стефанос Циципас Стефанос Циципас
Фернандо Гонсалес Фернандо Гонсалес
Кевин Андерсон Кевин Андерсон
Энди Роддик Энди Роддик
Жо-Вильфред Тсонга Жо-Вильфред Тсонга
Робин Содерлинг Робин Содерлинг
Маркос Багдатис Маркос Багдатис
Доминик Тим Доминик Тим
Хуан Карлос Ферреро Хуан Карлос Ферреро
Стэн Вавринка Стэн Вавринка
Марин Чилич Марин Чилич
Роберто Баутиста-Агут Роберто Баутиста-Агут
Томаш Бердых Томаш Бердых
Давид Феррер Давид Феррер
Давид Налбандян Давид Налбандян
Марат Сафин Марат Сафин
Николай Давыденко Николай Давыденко
Ллейтон Хьюитт Ллейтон Хьюитт
Марк Филиппуссис Марк Филиппуссис
Мариано Пуэрта
Михаил Южный Михаил Южный
Хуан Мартин дель Потро Хуан Мартин дель Потро
Андре Агасси Андре Агасси
Ришар Гаске Ришар Гаске
Милош Раонич Милош Раонич
Гаэль Монфис Гаэль Монфис
Энди Маррей Энди Маррей
Новак Джокович Новак Джокович
Роджер Федерер Роджер Федерер
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
ATP ATP
Даниил Медведев Даниил Медведев
Теннис Теннис

Параллельная реальность.

С начала Открытой эры, когда до участия в турнирах «Большого шлема» начали допускать профессионалов, состоялось 218 ТБШ. Из которых 61 выиграли Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджера Федерер.

Три игрока выиграли 28% всех профессиональных «Шлемов» в истории. Это совершенно беспрецедентный уровень доминирования, которое длится уже 19 лет (с «Уимблдона»-2003, когда Федерер взял первый «Шлем», до Australian Open-2022, когда Надаль взял 21-й).

За это время Большая тройка задушила два поколения соперников и сейчас успешно душит третье – нынешние 25-летние, конечно, не совсем провально сопротивляются, но совсем отбрыкаться от гигантов не могут.

У многих вставал гипотетический вопрос: а что было бы, если бы Федерера, Надаля и Джоковича не существовало?

В твиттере попытались представить, как этот сценарий повлиял бы на турниры «Большого шлема». Для этого уже сыгранные «Шлемы» перераспределили. Титул отдавали последнему оставшемуся игроку не из Большой тройки, а если таких оказывалось несколько, кубок отдавали по личке на покрытии, где проводится «Шлем». Если и она не помогала – подключали рейтинг.

Понятно, что это самая простая схема моделирования, не учитывающая многие другие факторы, которые могли бы сыграть роль (в первую очередь то, что последним мог остаться не сильнейший игрок не из Большой тройки, а тот, кто просто дольше всех избегал встречи с ней по дороге).

Но картина получилась очень интересная. Смотрите.

В скобках – (какой «Шлем»/общее количество). Болдом выделены чемпионы из реальности, а не симуляции.

 

Самые примечательные результаты:

Энди Маррей при таком методе симуляции выиграл бы 17 «Шлемов», собрав в 2011-м календарный Большой шлем. При этом все равно сумма у него была бы ниже, чем у всех троих из Большой тройки.

• У Даниила Медведева было бы уже четыре «Шлема» – как и у Марата Сафина (в реальности у Марата их два).

• Два «Шлема» взял бы Николай Давыденко, а Михаил Южный зацепил бы один. Так что российских чемпионов ТБШ было бы пять, а не три.

Хуан Мартин дель Потро добавил бы всего один «Шлем» – потому что его главными противниками были не другие теннисисты, а травмы.

• В целом появилось бы 16 новых чемпионов «Большого шлема».  

Медведев может стать первой ракеткой мира 28 февраля. Что должно произойти?

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Julian Finney

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные