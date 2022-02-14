Теннис без Надаля, Федерера и Джоковича: у Маррея 17 «Шлемов», у Медведева – 4, в туре 16 новых чемпионов

Параллельная реальность.

С начала Открытой эры, когда до участия в турнирах «Большого шлема» начали допускать профессионалов, состоялось 218 ТБШ. Из которых 61 выиграли Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджера Федерер.

Три игрока выиграли 28% всех профессиональных «Шлемов» в истории. Это совершенно беспрецедентный уровень доминирования, которое длится уже 19 лет (с «Уимблдона»-2003, когда Федерер взял первый «Шлем», до Australian Open-2022, когда Надаль взял 21-й).

За это время Большая тройка задушила два поколения соперников и сейчас успешно душит третье – нынешние 25-летние, конечно, не совсем провально сопротивляются, но совсем отбрыкаться от гигантов не могут.

У многих вставал гипотетический вопрос: а что было бы, если бы Федерера, Надаля и Джоковича не существовало?

В твиттере попытались представить, как этот сценарий повлиял бы на турниры «Большого шлема». Для этого уже сыгранные «Шлемы» перераспределили. Титул отдавали последнему оставшемуся игроку не из Большой тройки, а если таких оказывалось несколько, кубок отдавали по личке на покрытии, где проводится «Шлем». Если и она не помогала – подключали рейтинг.

Понятно, что это самая простая схема моделирования, не учитывающая многие другие факторы, которые могли бы сыграть роль (в первую очередь то, что последним мог остаться не сильнейший игрок не из Большой тройки, а тот, кто просто дольше всех избегал встречи с ней по дороге).

Но картина получилась очень интересная. Смотрите.

В скобках – (какой «Шлем»/общее количество). Болдом выделены чемпионы из реальности, а не симуляции.

Самые примечательные результаты:

• Энди Маррей при таком методе симуляции выиграл бы 17 «Шлемов», собрав в 2011-м календарный Большой шлем. При этом все равно сумма у него была бы ниже, чем у всех троих из Большой тройки.

• У Даниила Медведева было бы уже четыре «Шлема» – как и у Марата Сафина (в реальности у Марата их два).

• Два «Шлема» взял бы Николай Давыденко, а Михаил Южный зацепил бы один. Так что российских чемпионов ТБШ было бы пять, а не три.

• Хуан Мартин дель Потро добавил бы всего один «Шлем» – потому что его главными противниками были не другие теннисисты, а травмы.

• В целом появилось бы 16 новых чемпионов «Большого шлема».

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Julian Finney