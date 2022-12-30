10 комментариев

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Наш биатлон вообще не ждут в Европе. Есть идеи: Африка и Азия – погодите, а это реально?

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Биатлон Биатлон

Российский спорт устал от санкций и понемногу изучает новые форматы: Игры стран СНГ, альтернативная Универсиада, впереди Игры Дружбы, Игры БРИКС и не только.

Скорее всего, их международный статус и дальше будет зависеть от участия Азии, Африки и Латинской Америки, а ведь многие старты в перспективе планируются и по зимней программе.

Для биатлона такая география – пока экзотика. Может ли она стать мейнстримом и каково соотношение сил – повод задуматься уже сейчас, ведь босс СБР Виктор Майгуров уверен: на западные турниры наш биатлон вернется одним из последних среди всех видов спорта.

А есть ли вообще варианты за пределами Европы?

Россия и Африка могут сотрудничать в биатлоне. Что?!

Год назад идея могла показаться шуткой, но сегодня находит поддержку.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, возглавляющий биатлон в Петербурге, недавно вбросил вот такую мысль: «Возможно ли сотрудничество между Россией и Африкой в биатлоне, в совместных соревнованиях? Конечно! Но не в зимнем биатлоне, потому что Африка – это не зимние страны.

Необходимо развивать летний биатлон. У него значительно больше перспектив, чем у зимнего! Зимний дороже, нужно готовить снежные трассы. На сегодняшний день это обременительно».

Сразу небольшая ремарка: ни у одной африканской федерации нет членства в IBU, хотя там представлены даже Южная Америка и Океания. Забавно, что федерация биатлона есть в ЮАР, вот только биатлоном там называют сочетание бега и плавания.

Африканцы интересуются смежными дисциплинами, но слабо. И даже так IBU заметно уступает коллегам из Международной федерации лыжных видов (FIS), куда входит 18 африканских стран, включая Эритрею, Эфиопию, ЮАР, Нигерию, Сенегал, Камерун и Зимбабве. Но, увы, они пока не хвастают результатами.

В стрелковом спорте (еще одном элементе биатлона) тоже все скромно. Да, у Африки – усилиями белых спортсменов ЮАР – есть относительно свежие медали чемпионатов мира 2013 и 2015 годов, но… в стрельбе из лука. В пулевой все гораздо хуже: лишь одна олимпийская награда в 1920-м, когда Южно-Африканский Союз (нынешняя ЮАР) взял серебро в командной винтовке.

У IBU есть программа тренировочных сборов, куда частенько ездят спортсмены из не самых сильных биатлонных держав: Бразилии, Австралии, Монголии – но пока не замечено никого из Африки.

Но что если на помощь придет Россия? Ее партнерство с континентом усиливается во многих сферах – начиная от спорта и африканского турне Олега Матыцина, продолжая глобальной политикой и регулярными форумами «Россия – Африка», а также расширением БРИКС за счет Африки, Азии и Южной Америки.

За последний год Россия усилиями Минспорта и ОКР подписала спортивные меморандумы с Намибией, Мали, Эсватини, Того, Бенином и Чадом. Их суть – в организации совместных турниров и учебно-тренировочных ивентов, а в некоторых релизах есть даже такая формулировка: обмен информацией «по всем видам спорта».

Африканцы ведь ежегодно участвуют в наших биатлонных стартах! Удивлены? Да-да, не стоит забывать о танковом биатлоне, где тоже необычная география.

А что с летним биатлоном? У него есть потенциал?

При этом Васильев, возможно, не ошибся в оценке перспектив летнего биатлона. В последнее время из-за «бесснежного тренда» в Европе отменялись соревнования, а взамен предлагалась разные идеи.

Например, менеджер фестиваля Blink Арне Идланд убежден, что у лыжероллеров есть будущее в программе основного Кубка мира: «Зимы становятся короче, и я не думаю, что лыжные гонки и биатлон смогут и дальше выдерживать трехмесячный сезон. Нужно мыслить по-новому и нетрадиционно и использовать теплое время года».

Именитые атлеты восприняли инициативу по-разному. Ветле Шостад Кристиансен поддержал, Йоханнес Бо назвал глупостью, а Мартен Фуркад признал, что о ней как минимум предстоит всерьез задуматься. Но еще интереснее, что Россия и Беларусь здесь сыграли на опережение и включили в общий зачет своего Кубка Содружества как летние, так и зимние этапы. 

IBU против расширения Кубка Содружества, а наше участие в Азиатских играх под угрозой

Турниры с азиатскими странами – тоже сложная, но более правдоподобная идея. Россия уже проводит Кубок Содружества с Беларусью и даже находит желающих пополнить этот состав. В числе кандидатов недавно возник Узбекистан, но IBU настроен негативно.

Майгуров объяснил ситуацию: «Насчет Узбекистана, мы обратились в IBU за согласованием, но получили отказ, после этого мы задали конкретный вопрос, кто нарушил правила.

Нам ответили, что узбекистанцы нарушат правила, если примут участие в Кубке Содружества. К нам уже сложно какие-то санкции применить, но мы не хотим игнорировать требования IBU, чтобы не усложнить процесс восстановления. Что касается Китая, от них предложений не было, у них не так много биатлонистов».

СБР пока не готов рисковать. Да и казалось, что избежать юрисдикции IBU помогут Азиатские игры, но сейчас и они зависли в неопределенности.

Олимпийский совет Азии (ОСА) предварительно звал наших спортсменов на летнюю Азиаду-2023 в Китае (там маячили олимпийские квоты для Олимпиады-2024), но вердикт МОК беспощаден: участие россиян сейчас невозможно в силу неких «технических причин». И неясно, коснутся ли они зимней Азиады-2025, которую тоже примет Китай.

Биатлон на этих Играх – пожалуй, один из крупнейших ивентов за пределами IBU, но очень нестабильный. Во-первых, зимние Азиады проводятся гораздо реже летних (8 раз против 18).

Во-вторых, это событие нерегулярное – иногда с интервалом в 4 года, иногда в 6, а сейчас будет вообще в 8 (вот последние даты: 2007, 2011, 2017 и 2025 годы). У летних Азиад в этом плане все привычно – они (за очень редкими исключениями) проходят раз в четырехлетие.

В-третьих, лишь Китай, Япония, Южная Корея и Казахстан становились здесь призерами в биатлоне. Совпадение ли, но только они и принимали зимние Азиатские игры.

А с 2017 года выбрать страну-хозяйку почти не удавалось за неимением кандидатов. Отсутствие общественной поддержки, масштабы и стоимость турнира отпугивают потенциальных организаторов.

Тем более у Азии не так много альтернатив для зимних видов: Казахстан был последним хостом, а Китай, Япония и Южная Корея за 5 лет пресытились Олимпийскими играми. Неожиданный выбор все же пал на 2029 год – Саудовская Аравия, которая сейчас феерит на футбольном рынке, решила построить для зимней Азиады всю инфраструктуру в пустыне. С нуля.

Саудовская Аравия придумала зимний курорт! Лыжи, биатлон и фигурка в пустыне – как это вообще возможно? 😱

Российскую лыжницу Веронику Степанову это точно не смутит: «Мне лично будет гораздо интереснее соревноваться там, вне политики. И совершенно не волнует, что кому-то это покажется «ненастоящими лыжными гонками». В хоккей тоже когда-то играли на улице и без шлемов. А шведки с норвежками пусть бегают друг против друга по своим лесам и называют это хоть «межгалактическим кубком».

Но в Азии, в общем-то, тоже есть звезды.

Казахстан и «русские корейцы» в лидерах, а у Океании есть действующий чемпион мира

Для начала важно понять, какое место успехи Азии занимают на мировой арене.

Если говорить про локальные результаты, то лидер Азиад по победам в биатлоне (19) – Казахстан. Его гегемония стала особо заметной в последние 12 лет, а яркий пример – последняя Азиада-2017, где зажигала Галина Вишневская. Выиграла четыре гонки из четырех, а всего на счету ее команды там было шесть побед из семи.

Вслед за казахстанцами идут Китай (15) и Япония (11). Им заметно уступает Южная Корея, которая в медальном зачете Азиад пока без золота, но именно ее представитель показал лучшие результаты на последнем Кубке мира.

Нетрудно догадаться, что это натурализованный россиянин Тимофей Лапшин (31-й в тотале прошлого сезона). Среди его азиатских конкурентов японец Микито Татидзаки (61-й) и расположившиеся друг за другом казахстанцы Александр Мухин и Владислав Киреев (87-й и 88-й).

В женском зачете себя лучше проявила японка Фуюко Татидзаки (она 62-я, но большую часть сезона выступала на Кубке IBU, где даже заехала на подиум в личной гонке). Следом идет «кореянка» Екатерина Аввакумова (90-я), сменившая в лидерах сборной другую бывшую русскую Анну Фролину.

Китай за последние два года откровенно забил на международные старты и вообще не отправлял биатлонистов на половину из них. В этом сезоне выступали и другие азиатские спортсмены, но в общих зачетах они выпали даже за пределы топ-100.

Общие результаты, мягко говоря, скромные. Для сравнения: та же Вишневская на пике 2017 года заняла лишь 20-е место в тотале Кубка мира (и рекордное для себя 4-е в одной из личных гонок). Успех не выдающийся, но на фоне нынешних азиатских реалий солидно.

И это с учетом, что в прежние годы китаянкам Юй Шумэй, Лю Сяньин и Сунь Жибо удавалось забирать медали ЧМ, а экс-россиянка Елена Хрусталева приносила олимпийское серебро Казахстану. Да и не стоит забывать, что Лапшин в 2019-м порадовал Корею двумя победами на летнем ЧМ.

К этим спискам можно очень условно отнести Австралию и Новую Зеландию, которые участвовали в последней Азиаде. Олды вспомнят австралийца Алексея Альмукова, а сейчас на первых ролях новозеландец Кэмпбелл Райт – действующий чемпион мира в спринте среди юниоров. Правда, его уже переманила сборная США.

«Чувак, что ты здесь делаешь?» Единственный биатлонист из Южного полушария – талант, который удивляет даже соперников

Япония дружит с Беларусью, а в Корее биатлон никому не нужен

Квартет Казахстана, Японии, Китая и Кореи может похвастать хорошими биатлонными аренами. Там не раз проходили мировые соревнования, но сейчас календари Кубка мира и Кубка IBU состоят исключительно из европейских и североамериканских стартов. И публика, кажется, не сильно переживает.

Общее падение результатов может объяснить и постолимпийская засуха. Тот же Лапшин рассказывал, что финансирование биатлона в Корее урезали вдвое после домашних Игр-2018. И его победы на летнем ЧМ воспринимали довольно забавно: «Президент [южнокорейской] федерации, когда ему позвонили, спросил: «Ну что, как ты, нормально?»

Ему рассказали, что выиграли медаль, а он переспросил: «А что бежали-то?» Но после все же сказал, что это круто. В южнокорейских газетах вроде активно писали об этом, возможно, нас теперь заметят.

Надеюсь, что нам все же удастся популяризировать этот вид спорта в Южной Корее и он будет финансироваться больше. После Олимпиады ощущается спад, финансирование урезали наполовину, поэтому пока сложно».

Уже в 2022-м оптимизм Лапшина будто совсем улетучился: «У них [в Корее] есть гольф, бейсбол, футбол, шорт-трек, а остальные виды спорта никто не знает. Поэтому найти спонсоров сложно. Никто не понимает, что из себя представляет биатлон. Его ведь нигде не показывают. Все из-за отсутствия результатов».

В Азии очень много натурализованных спортсменов. Тренерские трансферы, конечно же, тоже есть. В Китае до конца Олимпиады-2022 рулил легендарный дуэт Уле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева, россиянин Андрей Прокунин тренировал корейцев, а итальянец Убальдо Прукер обосновался в Японии. В Казахстане в числе последних легионеров были Валерий Польховский и Роберт Кабуков.

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Также Азия старается перенимать опыт в плане организации, и здесь вскрываются необычные союзы. Например, в 2015-м о сотрудничестве объявили федерации биатлона Японии и Беларуси. Неизвестно, в какой форме их соглашение действует сейчас (и действует ли), но страны договаривались об «обмене опытом по вопросам развития биатлона» и «совместной подготовке сборных».

С тех пор японские спортсмены даже несколько раз приезжали на сборы в Новополоцк.

Казахстан равняется на Норвегию и еще в 2018-м поделился планом по развитию клубной системы, взяв за пример именно скандинавскую страну. На какой стадии сейчас план – вопрос открытый.

***

Биатлон Азии (и уж тем более Африки) далек от Европы не только географически. Примерно так же популярность летнего биатлона сейчас отстает от зимнего. Примкнет ли Россия к Востоку и заедут ли к нам африканцы на лыжероллерах, предсказать сложно.

Но нельзя исключать, что наш биатлон все же решит запустить эту историю.

В тексте использованы материалы ТАСС, AFP, Матч ТВ, РИА Новости, Reuters, NRK, IBU, FIS, Legalbet, ОКР, Минспорта РФ, Bangkok Post, Sky Sports.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф, Павел Бедняков; Gettyimages.ru/Cameron Spencer / Staff, Matt Roberts / Freier Fotograf, Jasmin Walter / Freier Fotograf, Adam Pretty / Staff; Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

10 комментариев

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Atsuktuvas
//Год назад идея могла показаться шуткой, но сегодня находит поддержку.//
Полтора года назад всё происходящее могло показаться шизофренией, а теперь мы тут живем...
+12
-2
+10
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JL JL
Бедную Африку забодали уже. Лезут и лезут...
+12
-4
+8
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Arty Novikoff
Будет биатлон на траве. Тоже хорошо.
+4
0
+4
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Konstantin Riga
"Олды вспомнят австралийца Алексея Альмукова"

Да какие там олды... Олды - это те, которые вспомнят австралийку Керрин Рим, дважды становившуюся четвёртой, и новозеландку Сандру Пэйнтин-Пол, осуществившую первую в истории биатлона эмиграцию (в Австралию).
+2
0
+2
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вовочка6762
А зачем нам берег турецкий ?
Конечно теперь по Куршавелям не пустят покататься как раньше , но можно и в Ханты-Мансийске побухать не хуже !
+3
-1
+2
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dimur
Тост "За развитие лыжного спорта в Африке" принимает серьезный оборот.
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!
+2
0
+2
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гилберт
Африка и Азия? Что за безобразие!
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-2
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вовочка6762
Ответ гилберт
Африка и Азия? Что за безобразие!
Летят перелетные птицы
В осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой.
А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна!
Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна.
0
0
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