Король Кадзу пробудился в четвертой лиге Японии: забивает в 55 лет и борется за место под солнцем

У самурая нет цели, только путь.

Кадзуйоси Миура (он же Король Кадзу) не просто долгожитель футбола, а почти античный персонаж. Японец начал карьеру еще в эпоху Марадоны и сейчас проводит 37-й сезон: в свои 55 лет он играет за клуб «Судзука Пойнт Геттерс» из Страны восходящего солнца.

В эти выходные Миура пополнил коллекцию ветеранских достижений: помог обыграть «Тиамо Хиракату» (3:1), забив пенальти и став самым возрастным автором гола в истории четвертого дивизиона Японии.

Прежний рекорд в 2013-м установил Хидеки Нагаи, который ныне работает спортивным директором в «Виссел Кобе» – том самом, где до сих пор пылит Андрес Иньеста. Что касается Миуры, в официальных матчах он забил впервые за пять лет – весьма скромно без поправки на возраст, но приходится довольствоваться малым. Форвард и сам сдержанно комментирует свой успех:

«Благодарен партнерам, которые заработали пенальти и доверили мне ударить. <...> Если мой гол приводит к победе команды, то наиболее значимой буду считать именно победу. Голу я очень рад, но важна вся игра в целом. Каким бы ни был счет, нельзя думать только о том, чтобы забить самому» , – сказал он после матча.

«От гола Миуры я испытываю особую радость, которую не выразить словами. И думаю, что лица [игроков команды] после забитого мяча говорят сами за себя», – более эмоционально отметил игрок «Судзуки» Гента Умигути.

Да, Миура давно не играет на топ-уровне, но в прошлом году еще входил в заявку «Йокогамы» на высшую лигу. Хотя последний раз забивал за этот клуб в марте 2017-го (на тот момент во втором дивизионе).

Несмотря на скитания по низшим лигам, в пиковые годы Миура был заметным игроком. Он пятый бомбардир в истории отборов к чемпионатам мира, второй в истории сборной Японии, а в 1992-м принес стране Кубок Азии: стал MVP турнира и в том же году признавался лучшим азиатским футболистам.

Король Кадзу успел поиграть за 15 клубов – в Бразилии, Италии, Хорватии, Австралии и, конечно, на родине, но не покорил мировой спорт (несмотря на голевые подвиги, даже не сыграл на мундиалях). Последний матч за национальную команду он провел в 2000-м, если не считать «командировку» на ЧМ-2012 по футзалу, где Япония дошла до 1/8 финала.

Сейчас – особенно за рубежом – он известен именно ветеранскими рекордами, хотя самым возрастным автором гола в высшей лиге по-прежнему остается бразилец Зико.

По нарезкам матчей заметно, что Миура в 55 уже не столь быстр и вынослив, поэтому старается компенсировать игровым мышлением. Статистика по сезону скромная: 15 выходов на поле (из 27), суммарно 426 минут (в среднем по 28), 1 гол, 1 ассист и 3 удара по воротам .

Хотя надо отметить, что период с мая по сентябрь он пропускал из-за травмы, а в своих первых шести матчах сезона даже проводил на поле как минимум по тайму.

До конца сезона «Судзуке» предстоит еще три игры – форвард настроен на них и говорит, что постоянно держит себя в форме.

« Я хотел бы сыграть в каждом матче и всегда стремлюсь быть в стартовом составе. Для меня выходить на поле в официальных играх – очень важно. Ради того, чтобы продолжать делать это, я должен понимать, как вести подготовку и на что тратить свое время – каждый день уделяю этому особое внимание. В ином случае меня бы здесь не было » , – справедливый вердикт Миуры.

Для японского футбола он остается важным и популярным игроком вне поля. А коронный танец, которым он празднует все голы (не изменил традиции и в этот раз), знаком даже детям. Например, ученикам одной из начальных школ в Судзуке, которую Миура недавно посещал с лекцией о том, насколько важно иметь мечту.

«Сейчас я бываю в городских школах. Не думаю, что дети смотрели мои выступления за сборную Японии, но они говорят мне: «Хотим увидеть танец Кадзу». Все время отказывался, отвечая, что «если нет голов, то нет и танцев». Поэтому рад, что сегодня смог забить и станцевать для них», – сказал Миура.

«На мой взгляд, у Кадзу-сана случились кардинальные перемены в нынешнем сезоне, это касается и комплекса тренировок, – говорит еще один футболист «Судзуки» Кайто Мияке. – Сегодняшний гол меня очень обрадовал, потому что я непосредственно наблюдал за тем, как сильно он переживает, лечится от травм и усердно трудится».

Особенных целей на этот сезон ветеран не ставил, лишь заявлял о желании выйти в третью лигу. Возможно, лукавил, ведь сейчас он играет на правах аренды, а формально до сих пор принадлежит «Йокогаме». Она, кстати, вылетела из вышки в прошлом сезоне, но по итогам нынешнего успела вернуться.

Не исключено, что вернется туда и сам Миура. А затем получит свой шанс на пенальти в одном из матчей.